Turkcell, Türkiye’de Güvenli Dijital İmza Dönemini Başlatıyor

Turkcell giderek dijitalleşen dünyada bir adım daha atarak Türkiye’de güvenli dijital imza uygulamasını kullanmaya başladı.

Turkcell’in güvenli dijital imza projesi sayesinde artık evrak işleri artık çok daha hızlı ve güvenli bir şekilde halledilebilecek. Şirket bu uygulamayı ilk olarak kendi bayilerinde kullanmaya başladı. Bu uygulama ile beraber tüm evrakların dijital hale gelmesi ve bu şekilde saklanması planlanıyor.

Güvenli dijital imza ile kağıt tüketiminin azaltılması ve maliyetlerin düşürülmesi bekleniyor. Bu uygulama ile beraber ülke ekonomisine yaklaşık olarak 300 milyon TL’lik bir katkı sağlanması bekleniyor. Tek bir şubede pilot olarak denenmeye başlayan projeye bu yılın Nisan ayında tüm Turkcell İletişim Merkezleri ve 1030 bayi eklenecek.

Şirketin genel müdürü Kaan Terzioğlu yaptığı açıklamalarda şirketin sahip olduğu teknoloji ile A’dan Z’ye müşterileri memnun etmek ve işlemlerini kolaylaştırmak için çalıştıklarını dile getirdi. Kullanıma soktukları güvenli dijital imza sayesinde işlemlerin çok daha hızlı ve çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirildiklerini açıkladı.