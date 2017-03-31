Turkcell Kullanıcıların 4.5G ile Veri Kullanımı 574 Petabyte’a Ulaştı

4.5 G ihalesinde yaptığım yatırım ile en yüksek frekanslardan hizmet sunmaya hak kazanan Turkcell, Türkiye’de 4.5G’nin lideri konumunda.
Turkcell 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren sunduğu 4.5 G bağlantının hızı ve kapasitesiyle ön plana çıktı. Aradan geçen bir yılda 4.5 G bağlantı servisinden yararlanan 26 milyon kişi veri kullanımında bir rekora imza attı. Müşteriler bir sene de 574 petabyte veri kullandı. Bu bir önceki yıla göre %92 oranında artış olduğu anlamına geliyor.Kullanıcıların ayılık ortalama tüketimi ise 5 GB’a ulaştı.
Kullanıcıların ortalama hızı 53.4 Mbps olarak ölçülürken indirme hızı ise 18.6 Mbps olarak belirlendi. 2 GB’lık internet paketlerinin maliyetleri dikkate alınarak yapılan hesaplamada en uygun fiyata mobil data sağlayan şirket Fransa’da 77, İngiltere’de 89 ve Amerika’da 126 TL olan internet paketlerini Türkiye’de 39 TL’den sundu.
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