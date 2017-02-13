Turkcell Akıllı Faks Sayesinde 500’den Fazla Ağaç Kurtarıldı

Turkcell Akıllı Faks uygulaması ile 5000’den fazla şirket kağıt kullanmadan faks çekiyor ve bu sayede önemli bir kağıt israfı ortadan kalkıyor.

Turkcell Akıllı Faks üzerinden geçtiğimiz yıl 2.1 milyondan fazla faks gönderildi. Bu sayıyla beraber toplamda gönderilen faks sayısı ise 5 milyonun üzerine çıktı. Hızla yaygınlaşmaya devam eden uygulama şirketlerin dijital ortamda faks göndermesinin önünü açıyor.

Bu uygulama sayesinde ekstra bir faks cihazına ihtiyaç yok. Kullanıcılar internete bağlı bir akıllı telefon ile istediği her yerden faks gönderebiliyor. Şirket uygulamanın kullanımına dair bazı önemli detayları da açıkladı. Bu detaylara göre en çok saat 14.00 ile 15.00 arasında Akıllı Faks gönderiliyor. Geçen yıl en çok faks gönderilen ay Aralık ayı olurken en fazla faks gönderilen gün ise Pazartesi oldu. En çok faks gönderilen şehirler sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olurken en fazla gönderim 0850 ile başlayan kurum numaralarından yapıldı.

Şirketlerin Akıllı Faks özelliğinden yararlanabilmesi için ilk olarak Turkcell Müşteri Yöneticisine bu talebi iletmesi gerekiyor. Daha sonra şirkette kullanılan mevcut faks numaralarının Turkcell Superonline’a taşınması veya buradan yeni bir faks numarası alınması gerekiyor. Bu numaraya faks paketi tanımlandıktan sonra şirket yöneticileri uygulamanın yönetim panelinden hangi çalışanların bu özelliği kullanabileceğini belirlemesi gerekiyor. Akıllı faksı sadece kurumsal kullanıcılar değil kişisel kullanıcılar da gönderebiliyor. Kişisel kullanıcılar BiP uygulaması üzerinde Keşfet bölümünde yer alan Akıllı Faks kısmına girerek buradan faks gönderebiliyor.