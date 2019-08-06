Turkcell 5G ile tarihe geçti!

Türkiye’nin öncü operatörlerinden biri olan Turkcell, Türkiye’de satışa sunulmayan, yalnızca yurtdışından satın alınabilir, 5G destekli Oppo Reno 5G ile, kendi 5G pilot şebekesini kullanarak Pera Turkcell İletişim Merkezi’nde 5G hız testini canlı olarak gerçekleştirdi.

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Testte Ericsson markası ile yapılan ortak çalışma neticesinde 3.5 GHz bandı üzerinden gerçek 5G sinyali verildi. Turkcell Tepebaşı Plaza’da yapılan 5G hız testinde 2.2 GBPS hızlarına ulaşıldı. Bu test sırasında Turkcell’in 5G uyumlu SIM kartı kullanıldı ve bu hızla dünya rekoru kırıldı.

Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Turkcell olarak uzun süredir üzerinde çalıştığımız 5G konusunda bir ilke daha imza atmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda cep telefonu da dahil olmak üzere gerçek 5G ekipmanları ile yaptığımız ve dünya rekoru kırdığımız bu testle de yepyeni bir aşamaya geçmiş olduk. Bu testin gerçekleşmesinin önün açan başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız olmak üzere düzenleyici kurumumuz BTK’ya teşekkürlerimizi sunarız. İlgili yasal düzenlemeler ve 5G frekans tahsisinin yapılmasının ardından üstün şebekemizi 5G ile daha da güçlendirerek müşterilerimize en kaliteli ve hızlı servisler ile buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Turkcell’in 5G bağlantısını test ettiği etkinlikteyiz. Pera Turkcell İletişim Merkezi’nde gerçekleştirilen canlı test sonuçları bu şekilde. pic.twitter.com/9A0MSuJQJ1 — Hardware Plus (@Hwptr) 6 Ağustos 2019

Peki, 2.283 GBPS hız neleri vadediyor?

2 saatlik bir filmi 7 saniyede, 12 şarkılık bir albümü 0,2 saniyede, 10 bölümlük kısa bir dizinin bir sezonunu 30 saniyede indirebilirsiniz. Turkcell, kullanacağı 5G teknolojisinde en yüksek veri indirme hızına ulaşmayı, en düşük gecikme değerlerine sahip olmayı hedefliyor. Ayrıca, baz istasyonlarının verimliliğini olabildiğince arttırmaya çalışıyor. 2.283 GBPS hızla yaklaşık olarak saniyede 285 MB veri indirmesi yapabileceğinizin ek olarak altını çizelim.