Türk Telekom’la emlakta dijital dönüşüm

TP Vision, televizyon kategorisi ürünleriyle en prestijli EISA ödüllerini kazanmaya devam ediyor. Marka, bu sene de iki farklı OLED modeliyle bu ödüle layık görüldü. Buna ek olarak TP Vision, Fidelio’nun relansmanıyla beraber kulaklık ve soundbar kategorilerinde de iki adet EISA Ses Ödülü alarak toplam dört EISA ödülüne sahip oldu.

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2021-2022 EISA Ödülü Almaya Hak Kazanan TP Vision Ürünleri:

65 OLED +936 : En İyi Ev Sineması TV

55 OLED806 : (Best Buy) Satın Alınacak En İyi OLED TV

Philips Fidelio B97 : En İyi Ev Sineması Soundbar

Philips Fidelio L3 : En İyi Kablosuz Kulaklık Ödülünü kazandı

Philips OLED TV’ler, 5 yıldızlı ürün değerlendirmeleri ve grup testleriyle tüm Avrupa Medyası tarafından uzun süredir methediliyor. Ayrıca piyasaya sunulan TP Vision ürünlerindeki görüntü ve ses kalitesi, pazarın standartlarını belirliyor. Bugüne kadar TV kategorisinde birçok EISA Ödülü almaya hak kazanan marka, Fidelio markasının relansmanından yalnızca iki sene sonra sound ürünlerindeki başarısını da kanıtladı.

Dünya çapında tüketici teknolojisi gurularından oluşan ve 29 ülkeden 60 önde gelen teknoloji dergisinin katılımıyla gerçekleşen EISA (Expert Imaging & Sound Association), yaklaşık 40 yıldır sektördeki önde gelen ürünlerin oylamasını gerçekleştiriyor. Alanında uzman kişilerden oluşan jüri, her sene en çok tercih edilen, en yüksek performansı sunan ve en yenilikçi teknolojiye sahip ürünleri EISA Ödülleri’yle onurlandırıyor.

TP Vision CMO’su Martijn Smelt de konuyla ilgili düşüncelerini ‘’EISA jürisinin görüş ve değerlendirmeleri son derece saygıdeğer. OLED TV’lerimizin bir defa daha pazarın en iyisi olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Ekibimizin yoğun çabası sonucunda ortaya çıkan Philips Fidelio’nun da iki adet ses ödülü kazanmasıyla mutluluğumuz ikiye katlandı’’ sözleriyle dile getirdi.

Philips 65OLED+936 ve Philips 55OLED806

Philips 65OLED+936 modelinin En iyi Ev Sineması Televizyonu seçilmesiyle ilgili EISA jürisi de konuya ilişkin ‘’Örnek alınacak görüntü kalitesi ve etkileyici ses performansının Philips’in en iyi görüntü motoruyla birleşmesi sonucu oluşan bu televizyon, son model OLED panele sahip. En büyük özelliği ses performansı olan 65 inç’lik bu model; ses uzmanı Bowers & Wilkins tarafından tasarlanan entegre hoparlör sistemi, yükseltilmiş 3.2.1 sürücü dizisi sayesinde dinleyicisine nadir görülen ayrıntı ve netlikte ses deneyimi sunuyor. Bu deneyime Dolby Atmos da eklenince ürün eksiksiz bir ev sineması haline gelmiş’’ dedi.

Philips 55OLED806 modelinin Satın Alınacak En İyi OLED TV seçilmesiyle ilgili jüri ‘’4K HDR TV olan 55OLED806 modeli 4 taraflı Ambilight’ın yanında aydınlatma ve yanma engelleme teknolojisi de dahil olmak üzere yenilikçi birçok farklı teknolojiye sahip. Bu televizyon; HDR 10+, Dolby Vision, Android 10.0 plaformu ve geliştirimiş HDMI özellikleriyle oyun ve sinemaseverler için birebir.’’ yorumunda bulundu.

Fidelio B97 Soundbar ve Fidelio L3

Ödül alan Fidelio B97 Soundbar için jüri üyeleri ‘’ Ürün; derin ve etkileyici bas ve geniş bir ses sahnesi sunuyor. Bu özelliklerinin yanında kullanım kolaylığı da sunan Fidelio B97 kolayca diğer soundbarlara bağlanmasının yanında kendi pilini de şarj edebiliyor. HDMI, eARC, Chromecast ve DTS Play-Fi çıkışlarıyla bu soundbar dinleyicisine vazgeçilmez bir deneyim sunuyor‘’ dedi.

Philips Fidelio L3 Kulaklığı deneyimledikten sonra jüri üyeleri ‘’ Aktif gürültü önleyicili kulaklıklar; hibrit tasarıma sahip ve çift mikrofonlu. Kulaklıkta bulunan 40mm’lik sürücülerin frekans uzantısıysa şaşırtıcı ve güçlü bir bas kontrolü sağlıyor. Uzun saatler müzik keyfi yaşamak isteyenler için birebir olan kulaklık, kullanıcısını yormuyor ve uzun pil ömrü sunuyor. Kulağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz’’ yorumunda bulundu.

Ödül almaya hak kazanan 55” OLED806, Fidelio B97 Soundbar ve Fidelio L3 kulaklıklar raflardaki yerini aldı ve şu anda satışta. 65” OLED+936 model TV’yse Ekim ayında satışta olacak.