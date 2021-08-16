Türk Telekom’la emlakta dijital dönüşüm

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TP Vision’a Dört EISA Ödülü Birden!
TP Vision, televizyon kategorisi ürünleriyle en prestijli EISA ödüllerini kazanmaya devam ediyor. Marka, bu sene de iki farklı OLED modeliyle bu ödüle layık görüldü. Buna ek olarak TP Vision, Fidelio’nun relansmanıyla beraber kulaklık ve soundbar kategorilerinde de iki adet EISA Ses Ödülü alarak toplam dört EISA ödülüne sahip oldu.
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İçindekiler
2021-2022 EISA Ödülü Almaya Hak Kazanan TP Vision Ürünleri:
- 65 OLED +936 : En İyi Ev Sineması TV
- 55 OLED806 : (Best Buy) Satın Alınacak En İyi OLED TV
- Philips Fidelio B97 : En İyi Ev Sineması Soundbar
- Philips Fidelio L3 : En İyi Kablosuz Kulaklık Ödülünü kazandı
Philips OLED TV’ler, 5 yıldızlı ürün değerlendirmeleri ve grup testleriyle tüm Avrupa Medyası tarafından uzun süredir methediliyor. Ayrıca piyasaya sunulan TP Vision ürünlerindeki görüntü ve ses kalitesi, pazarın standartlarını belirliyor. Bugüne kadar TV kategorisinde birçok EISA Ödülü almaya hak kazanan marka, Fidelio markasının relansmanından yalnızca iki sene sonra sound ürünlerindeki başarısını da kanıtladı.
Dünya çapında tüketici teknolojisi gurularından oluşan ve 29 ülkeden 60 önde gelen teknoloji dergisinin katılımıyla gerçekleşen EISA (Expert Imaging & Sound Association), yaklaşık 40 yıldır sektördeki önde gelen ürünlerin oylamasını gerçekleştiriyor. Alanında uzman kişilerden oluşan jüri, her sene en çok tercih edilen, en yüksek performansı sunan ve en yenilikçi teknolojiye sahip ürünleri EISA Ödülleri’yle onurlandırıyor.
TP Vision CMO’su Martijn Smelt de konuyla ilgili düşüncelerini ‘’EISA jürisinin görüş ve değerlendirmeleri son derece saygıdeğer. OLED TV’lerimizin bir defa daha pazarın en iyisi olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Ekibimizin yoğun çabası sonucunda ortaya çıkan Philips Fidelio’nun da iki adet ses ödülü kazanmasıyla mutluluğumuz ikiye katlandı’’ sözleriyle dile getirdi.
Philips 65OLED+936 ve Philips 55OLED806
Philips 65OLED+936 modelinin En iyi Ev Sineması Televizyonu seçilmesiyle ilgili EISA jürisi de konuya ilişkin ‘’Örnek alınacak görüntü kalitesi ve etkileyici ses performansının Philips’in en iyi görüntü motoruyla birleşmesi sonucu oluşan bu televizyon, son model OLED panele sahip. En büyük özelliği ses performansı olan 65 inç’lik bu model; ses uzmanı Bowers & Wilkins tarafından tasarlanan entegre hoparlör sistemi, yükseltilmiş 3.2.1 sürücü dizisi sayesinde dinleyicisine nadir görülen ayrıntı ve netlikte ses deneyimi sunuyor. Bu deneyime Dolby Atmos da eklenince ürün eksiksiz bir ev sineması haline gelmiş’’ dedi.
Philips 55OLED806 modelinin Satın Alınacak En İyi OLED TV seçilmesiyle ilgili jüri ‘’4K HDR TV olan 55OLED806 modeli 4 taraflı Ambilight’ın yanında aydınlatma ve yanma engelleme teknolojisi de dahil olmak üzere yenilikçi birçok farklı teknolojiye sahip. Bu televizyon; HDR 10+, Dolby Vision, Android 10.0 plaformu ve geliştirimiş HDMI özellikleriyle oyun ve sinemaseverler için birebir.’’ yorumunda bulundu.
Fidelio B97 Soundbar ve Fidelio L3
Ödül alan Fidelio B97 Soundbar için jüri üyeleri ‘’ Ürün; derin ve etkileyici bas ve geniş bir ses sahnesi sunuyor. Bu özelliklerinin yanında kullanım kolaylığı da sunan Fidelio B97 kolayca diğer soundbarlara bağlanmasının yanında kendi pilini de şarj edebiliyor. HDMI, eARC, Chromecast ve DTS Play-Fi çıkışlarıyla bu soundbar dinleyicisine vazgeçilmez bir deneyim sunuyor‘’ dedi.
Philips Fidelio L3 Kulaklığı deneyimledikten sonra jüri üyeleri ‘’ Aktif gürültü önleyicili kulaklıklar; hibrit tasarıma sahip ve çift mikrofonlu. Kulaklıkta bulunan 40mm’lik sürücülerin frekans uzantısıysa şaşırtıcı ve güçlü bir bas kontrolü sağlıyor. Uzun saatler müzik keyfi yaşamak isteyenler için birebir olan kulaklık, kullanıcısını yormuyor ve uzun pil ömrü sunuyor. Kulağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz’’ yorumunda bulundu.
Ödül almaya hak kazanan 55” OLED806, Fidelio B97 Soundbar ve Fidelio L3 kulaklıklar raflardaki yerini aldı ve şu anda satışta. 65” OLED+936 model TV’yse Ekim ayında satışta olacak.
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ASUS
Asus’un fansız Chromebox modelleri StratosMedia dijital tabela çözümlerine güç veriyor
Asus, yazılım platformu şirketi StratosMedia ile iş birliğine başladığını duyurdu. İş birliği kapsamında StratosMedia dijital tabela ve bilgilendirme ekranı çözümlerinde Asus’un fansız Chromebox modelini kullanacak. Otomobil standları üreten Conquest Staging şirketi bu çözümlerden yararlanarak potansiyel müşterilerin üzerinde daha fazla etki yaratmanın yanı sıra; cihaz üzerinden topladığı verilerle ziyaretçi analizi de yapabiliyor.
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Dijital tabela teknolojisi ilerleme kaydediyor
Dijital tabela teknolojisi, Asus ve StratosMedia arasında olduğu gibi iş birliklerinin gerçekleşmeye başlamasıyla daha da hızlı bir ilerleme içine girdi. Bu sektörün potansiyelinin farkına varan Asus da, bu teknolojiye yönelik olarak daha çok yatırım yapmaya başladı.
Dijital tabela çözümleri kullanıcı deneyimini zenginleştirmek için ziyaretçilerle daha yoğun bir etkileşim kuracak ve daha çok veri toplayabilecek şekilde geliştiriliyor. Birçok sektörde ziyaretçilerin ilgi duyduğu alanların analiz edilmesi ve müşterilerin perakende deneyiminin iyileştirilmesi için de kullanılan bu teknoloji; yüksek potansiyel vadeden bir sektör olarak görünüyor. Asus ile iş birliği yapan StratosMedia, Asus Fansız Chromebox modelinden güç alan dijital tabela çözümleriyle sektörlerin bu ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Bu iş birliğinden yararlanan Conquest Staging, etkileşimli ve müşteri odaklı otomobil stantlarını kuruyor. Bu stantlarda ziyaretçiler kendilerine özel bilgilere ve sıkça sorulan soruların yanıtlarına erişebiliyor. Her bir bilgilendirme ekranı ziyaretçilerin ilgi alanlarını ve taleplerini anlayıp otomobil üreticilerine bunlar hakkında veri sunacak şekilde tasarlanıyor.
Bilgilendirme ekranları sayesinde ziyaretçiler evden veya bayiden test sürüşü rezervasyonu yapabiliyor, otomobille ilgili bilgilerin telefonlarına gönderilmesini isteyebiliyor ve yapılandırma aracını kullanarak otomobili istedikleri renkte görebiliyor. Asus Fansız Chromebox’ın güçlü donanımı ve StratosMedia’nın GDPR uyumlu yazılımı sayesinde elde edilen gerçek zamanlı, ayrıntılı ve yapay zeka destekli analizler sayesinde otomobil şirketleri müşterilerinin demografik yapısını ve ilgi alanlarını anlayabiliyor. Böylece ziyaretçiler stantta çok daha eğlenceli deneyimler yaşayabilirken şirketler de müşterilere yönelik daha çok veri toplayabiliyor.
“Ürünlerimizi müşterilerimize daha yakın ve müşteri odaklı bir etkileşimli deneyim aracılığıyla sunma ihtiyacı hissettik. Aynı zamanda gerçek zamanlı ziyaretçi analizi becerisine kavuşmayı da istedik.” diyen Conquest Staging CEO’su Tristan Kurz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Asus Fansız Chromebox’ı kullanan ilk şirket olmaktan gurur duyuyoruz. Kurulum deneyimi ve performans beklentilerimizin çok üzerinde oldun. StratosMedia ve Asus iş birliği ve Conquest Staging’in tasarımı ve üretimiyle ortaya inanılmaz derecede güçlü bir ürün çıktı.
Fansız tasarım ve yüksek performans
1,2 kg ağırlığındaki Asus Fansız Chromebox birçok farklı uygulama alanında deneyim sunuyor. Dijital tabelalar, bilgilendirme ekranları, depolar, satış noktaları ve yönlendirme gibi alanlarda kullanılan bu model, 10. Nesil Intel işlemciye sahip ilk fansız Chromebox modeli olma unvanını da taşıyor. Fansız alüminyum kasa sessiz ve güvenli bir biçimde çalışıyor aynı zamanda toza karşı koruma sağlıyor. Bu da bakım ihtiyacını azaltıyor. Ultra hızlı bağlantı için USB-C 3.2 Gen 1 ve USB 3.2 Type-A girişlerine sahip olan üründe internete erişim Wi-Fi 6 desteğiyle sağlanıyor. Ayrıca 16 GB DDR4-2666 bellek ve 512 GB M.2 SSD depolama alanı bulunuyor. Yerleşik Google Play desteğine sahip Google Chrome OS’in otomatik güncellemeleri cihazın her zaman en son sürüm yazılımları taşımasını sağlarken virüslere, zararlı yazılımlara ve diğer sorunlara karşı da güvenlik katmanı oluşturuyor.
Güvenlik tarafında da elindeki kozları kullanan Asus, fansız Chromebox modelinde 7/24 güvenilirlik sağladığından emin olmak için sıkı testlerden geçiriliyor. Testler arasında 35 derece sıcaklıkta ve %80 nemde 168 saat çalışma gibi zorlu aşamalar bulunuyor. Bu testler ürünlerin Asus standartlarını yakaladığından emin olmak için yapılıyor.
Bilgilendirme ekranlarında ve dijital tabelalarda gösterilen içerikler kolayca uzaktan yönetilebiliyor. Şirketler bu sayede programlarını sıklıkla güncelleyebiliyor ve pazardaki değişikliklere uyum sağlayabiliyorlar. Ayrıca, kilitlenebilen VESA montaj aparatı ve özel kablo kilidi sayesinde Asus Fansız Chromebox’ı birçok farklı konumda kolay ve güvenli bir şekilde kullanmak mümkün. Cihaz ayrıca üç adet 4K ekranla parlak ve net görüntüler sunup üretkenliği artırabiliyor. Fansız tasarımı ve mükemmel performansıyla Asus Fansız Chromebox, birçok farklı uygulamaya destek vererek maksimum fayda sağlıyor.
Asus ve StratosMedia’nın dijital tabela çözümlerinden son derece memnun kaldığını ifade eden Conquest Staging, benzer bilgilendirme ekranlarını ve dijital tabela çözümlerini başka alışveriş merkezlerinde kullanmayı da planlıyor. İlgi çeken sahnelerin ve sunumların ardından otomobil üreticilerinin de bu teknolojiye tepkilerinin olumlu olduğu gözlemlendi. Bu bilgilendirme ekranlarının sunduğu gerçek zamanlı analizler, yapılan yatırımın karşılığının alınmasını sağlıyor.
Asus gelecekte daha fazla dikey sektörde dijital tabela çözümleriyle etkileşim kurmayı planlıyor. Asus Fansız Chromebox’ın başarısını daha ileri götürmek isteyen Asus, özel müşteri yolculukları sunmayı hedefliyor.
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