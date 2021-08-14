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Basın Bülteni

Türk Telekom toplu iş görüşmelerinde imzalar atıldı

türk telekom
Türkiye’de telekomünikasyon sektöründe sendikalı işçi çalıştıran tek şirket olan Türk Telekom ile Türkiye Haber-İş Sendikası arasında 5 Nisan’dan beri yürütülmekte olan 14 Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde karşılıklı anlaşmaya varıldı.

Türk Telekom sadece altyapıya değil insana da yatırım yapıyor

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde sektörün öne çıkan isimlerinden Türk Telekom ve Türkiye Haber-İş Sendikası arasında 14 Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi müzakere süreci sonuçlandı. Yaklaşık 10 bin sendika üyesi Türk Telekom çalışanını kapsayan ve kazanımlarla sonuçlanan Toplu İş Sözleşmesi, 1 Mart 2021 ve 28 Şubat 2023 tarihleri arasında olmak üzere iki yıl süreyle geçerli olacak. Anlaşma çerçevesinde, en düşük net ücret 4 bin 200 TL olarak belirlenirken bu sınırın altındaki ücretlerde iyileştirmeler yapıldı.
Önemli kazanımlar sağlanan anlaşmaya göre; sendikalı Türk Telekom çalışanlarının ücretlerine yapılan iyileştirme sonrasında, ilk altı aylık dönem için seyyanen 850 TL, ikinci altı aylık dönem için seyyanen 450 TL, üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemler için ise %5,50 oranında zam yapılacak. Ayrıca bu dönemler için ise enflasyon oranının (TÜFE) %5,50’yi aşması durumunda, aşan kısma denk düşen tutar ücretlere ilave edilecek. Bunlara ek olarak, sözleşmenin ikinci yılından itibaren Türk Telekom’un, sendika üyelerine Ramazan ve Kurban bayramları için 1.000 TL tutarında bayram yardımı ödemesi yapması yönünde karar alındı.
Türk Telekom CEOsu Ümit Önal

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal

Yıllardır tüm paydaşları ile dayanışma içinde çalıştıklarını aktaran Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden kurum olarak, şirketimizin güçlü finansal ve operasyonel performansını en çok insan kaynağımızın kalitesine ve özverisine borçluyuz. Türkiye’nin dijital altyapısına yaptığımız yatırımlar kadar insan kaynağımıza da yatırım yapmayı önceliklendirerek güçlü performansımızı sürdürülebilir kılma yolunda Türk Telekom ailesi olarak tüm çalışma arkadaşlarımızla ‘tek yürek’ olarak aynı ortak hedef doğrultusunda çalışmayı ilke edinmiş durumdayız. Bu sayede “Türkiye’ye değer üretme” hedefiyle şirketimiz büyüyor, gelişiyor ve daha çok yatırım yaparak ülkemizin dijital dönüşümünü gerçekleştirmeye devam ediyor” dedi.
Önal, süreçle ilgili; “Bu süreçte, başta Türkiye Haber-İş sendikasının değerli yöneticileri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunar, neticenin sektörümüz ve çalışanlarımız için hayırlı olmasını dilerim” şeklinde konuştu.

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Salih Eray Okan

Motosikletler ve teknoloji ile ilgili yenilikleri yakından takip etmeyi seven; aynı zamanda metal müzik tutkunu Hardware Plus yazarı

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Basın Bülteni

Mobil Yaşam, 2 kat çekim noktası ile Türk Telekom’da

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Müşterilerine yeni bir mobil yaşam deneyimi sunmak için 4.5G çekim noktası sayısını 2 yılda 2 kat artıran Türk Telekom; “3 ay cayma bedelsiz deneme” imkânıyla ‘Ferah Tarifeler adını verdiği tarifesini müşterileri için kullanıma açtı.

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Türk Telekom çekim noktalarını artırıyor

Türk Telekom, yenilenen altyapısı ile mobildeki çekim noktalarını istikrarlı bir şekilde 2 senede 2 kat artırarak; 81 ilde iletişim sağlamak konusunda hatrı sayılır bir ilerleme kaydetti. Türk Telekom’un, mobil yaşamın ayrıcalıklarını sunmak için oluşturduğu ‘Ferah Tarifeler’, bol GB’ları ve limit aşımı olmayan paket özellikleriyle öne çıkıyor.

‘Ferah Tarifeler’, beş farklı seçenek ile 2 GB’dan 20 GB’a kadar internet, her yöne aylık 750 dakikadan 1000 dakikaya kadar konuşma ve 250 SMS imkânı sunarken; ‘Sil Süpür’ ile aylık 5 GB internet hediye ediyor. ‘Ferah Tarifeler’, ilk 3 ay online kanaldan başvurulara özel, %15’e varan indirimler kazandırıyor. Ayrıca, ilk 3 ay cayma bedelsiz denenebiliyor.

Müşterilerine yeni bir mobil yaşam deneyimi sunmak için 4.5G çekim noktası sayısını 2 yılda 2 kat artıran Türk Telekom; "3 ay cayma bedelsiz deneme" imkânıyla ‘Ferah Tarifeler adını verdiği tarifesini müşterileri için kullanıma açtı.

Türk Telekom ile karavanda mobil yaşam

Herkes için erişilebilir iletişim ilkesiyle yoluna devam eden Türk Telekom, yeni reklam filmi ‘Türk Telekom’la Mobil Yaşa’da ‘Ferah Tarifeler’e odaklanıyor. Reklam filminde, eğitim ve iş hayatını evden yürüten bir ailenin mobil hayata geçiş kararı anlatılıyor. Türk Telekom’un yeni ‘Ferah Tarifeler’i mavi karavanı ile yollara düşen aileyi yalnız bırakmıyor ve değişen mobil ihtiyaçlara uygun teklifler sunuyor.

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ASUS

ASUS IoT, sınır bilişim yapay zeka destekli yüz tanımlama geliştirici kitini duyurdu

Yazan:

Facial Recognition

Asus IoT, CyberLink ile iş birliği anlaşmasına vardı. İki şirket arasındaki iş birliği sonucunda perakende, kamu hizmetleri, konaklama, sağlık ve daha birçok alanda; AIoT uygulamaları için birinci sınıf yüz tanıma teknolojilerinden yararlanılabilecek.

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Asus IoT ve Cyberlink’ten iş birliği

Asus IoT, bundan sonraki dönemlerde CyberLink ile yapacağı iş birliğini basına duyurdu. Asus ve CyberLink FaceMe® yapay zeka tabanlı yüz tanıma motorunu Asus IoT Tinker Board 2 tek kartlı bilgisayarına (SBC) entegre ederek Asus IoT sınır bilişim yapay zeka destekli yüz tanımlama geliştirici kitini kullanıma sunuyor. Asus IoT ile CyberLink FaceMe ekibi arasındaki birliğinin bir ürünü olan bu ortak çözüm; güvenlik, erişim kontrolü, misafir yönetimi ve perakende, kamu hizmetleri, konaklama gibi sektörler için temassız kullanım deneyimi ve daha birçok alanda kullanıma hazır tam entegre yüz tanıma özelliklerine sahip.

Arm tabanlı bir teknoloji üzerine kurulan ve bir tek kartlı bilgisayar olan Asus IoT Tinker Board 2, Android 10 işletim sistemi üzerinden çalışıyor. Bu bilgisayar, yeni 64 bit Armv8 mimarisine sahip 6 çekirdekli Rockchip RK3399 SoC ve çok çekirdekli Mali-T860 GPU’dan güç alıyor. Tinker Board 2, kablolu ve kablosuz bağlantı seçenekleri ve iki adet 4K ekran desteğiyle; perakende, kamu hizmetleri, konaklama ve sağlık sektörlerinde dijital tabela, bilgilendirme ekranları, satış noktaları ve erişim kontrolü sistemleri için kullanıma hazır bir çözüm haline gelmiş durumda.

“Sınır Yapay Zeka çeşitli pazarlardaki AIoT uygulamalarında gelecek teknolojilerin önemli bir parçası.” diyen Asus IoT İş Birimi Genel Müdürü Kuowei Chao, sözlerini şöyle sürdürdü: “Asus IoT olarak dünyanın önde gelen yapay zeka destekli yüz tanıma teknolojileri şirketlerinden CyberLink ile iş birliği yaparak en güçlü tek kartlı bilgisayarımız olan Tinker Board 2’de entegre çözümler sunmaktan heyecan duyuyoruz. Rakip ürünlere kıyasla çok daha gelişmiş performans sunan bu model perakende, sağlık ve güvenlik sektörleri için ideal.”

Cyberlink

Cyberlink’ten IoT cihazları için optimize edilmiş gerçek zamanlı yüz tanıma ve çıkarım performansı

CyberLink FaceMe AI yüz tanıma motoru, dünyaca bilinen NIST FRVT’de (Ulusal Standartlar ve Teknolojiler Enstitüsü’nün Yüz Tanıma Marka Testi) ilk 10’da yer aldı. Bu çözüm hem 1:1 hem 1:N testlerinde başarılı sonuçlar elde etti. FaceMe, yeni sınır bilişim yapay zeka destekli yüz tanıma geliştirici kiti ile birlikte çeşitli IoT ve AIoT cihazlarına yüz tanıma özelliği getirmek için esnek bir çözüm de sunuyor.

“Dünyanın en popüler teknolojilerinden olan yüz yanıma, büyüyen pazarda sayısı katlanarak artan IoT çözümlerine güç veriyor.” diyen CyberLink CEO’su Dr. Jau Huang, sözlerini şöyle sürdürdü. “IoT alanında liderlik yapan ASUS ile dünyanın en hassas ve esnek yüz tanıma yazılım geliştirme kitlerinden FaceMe için çözümler geliştirmekten gurur duyuyoruz.”

Arm tabanlı SoC’ler ve Android için optimize edilen FaceMe, gerçek zamanlı yüz tespiti ve çıkarım yapabiliyor. Sınır bilişim yapay zeka tabanlı yüz tanıma geliştirici kitinde FaceMe ve Tinker Board 2 yer alıyor. Bu kit gerçek zamanlı yüz tanıma işlemleri için bir dijital tabela çözümü olarak kurulabiliyor. Yaş, cinsiyet ve duygu gibi özellikleri hassas bir biçimde tespit edebilen kit, istatistik olarak kullanılacak ziyaretçi trafiği verisi sunmak veya gerçek zamanlı kişisel reklam sağlamak için kullanılabiliyor. Bunlara alternatif olarak bu kiti otellerde giriş yapmak için kullanılan ekranlara yerleştirerek kayıtlı üyeleri anında tanıyıp onlara son derece hızlı, kişiselleştirilmiş ve temassız hizmet sunmak da mümkün.

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