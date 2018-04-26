Türk Telekom’dan son 10 yılın en iyi ilk çeyrek abone kazanımı

Türk Telekom, 2018 yılı ilk çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. 2018’in ilk üç ayını yüksek faaliyet kârlılığı ve son 10 yılın en iyi ilk üç aylık abone kazanımı ile kapatan Türk Telekom’un 31 Mart 2018 itibarıyla toplam abone sayısı 42,6 milyona yükseldi. Türk Telekom’un bu dönemde faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK), yıllık bazda yüzde 29,1 artarak 2 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı yüzde 42,1 ile son 7 yılın en yüksek ilk çeyrek değerine ulaştı.

4,7 milyar TL gelir, 581 milyon TL yatırım

Şirketin konsolide gelirleri ise geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 8,8 artışla 4.7 milyar TL olurken, operasyonel kârlılığı da yüzde 35,5 artarak 1,1 milyar TL’ye yükseldi. Türk Telekom’un ilk çeyrek net kârı ise 56 milyon TL olarak gerçekleşti. Türk Telekom’un 2018 ilk çeyrekteki yatırım harcamaları, 581 milyon TL’ye yükseldi.

Sabit internet abone sayısı 10 milyonu aştı

Türk Telekom, yılın ilk çeyreğinde 916 bin net abone kazanımı ile toplam abone sayısını 42,6 milyona taşıdı. Abone kazanımları, geçen yılın ilk çeyreğine göre 3,3 milyona ulaşarak 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek artışı gösterdi. Türk Telekom’un toplam internet abone sayısı ise, 320 bin artış ile 10 milyonu aştı ve 10,1 milyona ulaştı. Mobil abone sayısı ise geçen yılın ilk çeyreğinin iki katının üzerinde olan 332 bin artışla 19,9 milyona yükseldi. İlk çeyrekte net kazanımların yüzde 95’ini faturalı aboneler oluştururken faturalı abone oranı da yüzde 56’ya ulaştı. Bir yıl önce yüzde 75 olan LTE nüfus kapsama alanı ise ilk çeyrekte yüzde 87’ye genişledi. Fiber abone tabanı, yılın ilk üç ayında 211 bin artarak 3 milyona ulaştı.

Sabit ses abone bazında büyüme trendini sürdürdü

Sabit ses’te 2017’nin son iki çeyreğinde abone kazanımı sağlayan Türk Telekom, 2018 başından beri 79 bin yeni abone daha kazanarak bu alandaki yükseliş trendini yılın ilk çeyreğinde de sürdürdü. Yalın DSL hatları dahil, toplam sabit erişim hatları, 210 bin net kazanım ile 13,9 milyona ulaştı. Ev TV aboneleri bu segmentte görülen en yüksek birinci çeyrek net abone kazanımı olan 108 bin kazanım ile 1,3 milyona ulaşarak, TİVİBU EV’i büyük ekran pazarında ikinci sıraya kadar yükseltti. Toplam ödemeli TV aboneleri ilk çeyrekte net 184 bin artarak 2,9 milyona ulaştı.

Doany: Tüm Türkiye’yi kapsayan hizmet ve müşteri memnuniyeti

Başlattıkları EMPATİ programı ile birlikte mükemmel müşteri deneyimine ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Doany, abone sayılarındaki rekor artışla ilgili olarak, “Toplam abone sayımızda ve internet abone sayımızda, 2008’deki halka arzdan bu yana en iyi ilk üç aylık ve yıllık artış performanslarını yakaladık. Son bir yılda gerçekleştirdiğimiz 3,3 milyon yeni abone kazanımında güçlü operasyonel yapımızın yanı sıra entegre yaklaşımımız ve mükemmel müşteri deneyimi hedefleyen EMPATİ programımız da önemli ölçüde rol oynadı. Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda dijital eşitliğin sağlanması adına ilk defa internet kullanacaklara yönelik 2017 ortasından bu yana devam eden ‘İnternet Bizden’ kampanyamızın başarılı sonuçlarını bu çeyrekte de almaya devam ettik. 10 milyonu aşan toplam internet abonesi sayımızdaki 3 aylık artışın yaklaşık yüzde 40’ı sadece bu kampanyadan yararlanan abonelerimizden oluşuyor” değerlendirmesini yaptı.