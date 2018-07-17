Türk Telekom’dan girişimcilere 1 milyon TL destek!

Türk Telekom’un, Türkiye’de girişimciliği desteklemek amacıyla 2013 yılında hayata geçirdiği PİLOT programının altıncı dönem girişimleri belli oldu. Yapay zekâ, büyük veri, görüntü işleme, network çözümleri gibi farklı alanlarda uygulama geliştiren teknoloji odaklı 11 ekibe, toplamda 990 bin TL nakit desteği ile birlikte, Türk Telekom ile iş birliği fırsatlarını değerlendirme imkânı sunulacak.

PİLOT’un yeni dönemine seçilen ekipler, iş fikirlerini başarılı bir şekilde uygulayabilmek için 12 hafta boyunca çeşitli konularda uzmanlardan eğitim alacaklar. Ekipler ayrıca, Türk Telekom yöneticileriyle çalışma imkânının yanı sıra ekosistemin önde gelen girişimci ve yatırımcılarından mentorluk desteği de alacaklar. Yeni dönem girişimleri, Türk Telekom altyapısının yanı sıra ofis alanı imkânı, bulut hizmetleri ve mobil iletişim paketinden de faydalanacaklar. Programı başarı ile tamamlayan ekipler, geliştirdikleri Ana Fonksiyonlara Sahip Ürün (MVP) ve iş modelini, seçkin yatırımcıların katılacağı ‘Demo Günü’ etkinliğinde sunacaklar.

Yeni dönem PİLOT girişimleri:

Yeni başvuru döneminde PİLOT’a yapılan başvurular değerlendirilirken, “fikrin yenilikçiliği ve uygulanabilirliği, faaliyet gösterilen pazarın büyüklüğü ve büyüme potansiyeli, iş modelinin tutarlılığı, ‘Ana Fonksiyonlara Sahip Ürünün (MVP)’ başarı potansiyeli ve ekibin yetkinliği” gibi özellikler dikkate alındı. Yapılan kapsamlı değerlendirme sonrası Akaunting, Botart, Gigbi, Glamy, Netbox, Octovan, Partymag, Playz, Pollective, Reminis, Ulak programa katılmaya hak kazanan girişimler olarak belirlendi.

Bugüne kadar 45 girişime 2 milyon TL destek sağlandı

Türk Telekom PİLOT programından bugüne kadar toplam 45 girişim başarıyla mezun oldu, bu girişimlerden 12 tanesi yatırım aldı. PİLOT kapsamında desteklenen bu girişimler, 2017 yılında 174 kişiye istihdam sağladı ve 12 milyon TL’lik ciro elde etti. Türk Telekom da bu süreçte girişimlere toplamda 2 milyon TL nakit desteği sağlamış oldu.