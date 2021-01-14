Genel
Türk Telekom, ‘Start’ projesiyle gençlere ulaşmayı hedefliyor
Türk Telekom’un Genç Yetenek Programı ‘Start’ın 2021 başvuruları başlıyor. Programa seçilen genç yetenekler; Türk Telekom’un teknoloji, pazarlama ve müşteri hizmetleri, satış, finans, insan kaynakları, strateji planlama ve dijital birimlerinde işe başlama ve staj yapma fırsatı yakalayacak.
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Her şey bir Start’la başlar
Türk Telekom’un Genç Yetenek Programı ‘Start’ gençlere daha iyi bir kariyer deneyimi sunmak için hayata geçirdiği genç yetenek programı 2020 yılının yaz aylarında hayata geçmişti. Şimdi de 2021 yılı başvuruları ‘Start Stajım’ ve ‘Start Yeni İşim’ olmak üzere iki ayrı kategoride başladı. “Her şey bir Start’la başlar” sloganıyla dikkat çeken programın başvuruları bir ay boyunca devam edecek.
Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, “Gençlere iletişim teknolojilerinin geleceğini deneyimleme fırsatı sunduğumuz ‘Start’ programımızda bu yıl yeniliğe gidiyoruz. Gelişim fırsatlarını henüz başvuru sürecinden itibaren başlatıyoruz; Yedi aşamalı başvuru sürecimizde adaylarımızı tercih ettikleri alanda özel olarak değerlendirecek, proje kampımızda hem telekomünikasyon sektörünü hem Türk Telekom’u hem de bu alanlarda yapılan çalışmaları tanıtmaya yönelik içerik sunacağız. Böylelikle son aşamaya gelen adaylarımız ‘Start’ seçilmeseler bile sektörle ilgili ciddi kazanımlarla programı tamamlayacaklar. Ayrıca, ‘Start Proje Kampı’ aşamasına kadar gelip, katılım gösteren tüm adaylarımız ‘Kamp Başarı Sertifikası’ almaya hak kazanacaklar” dedi.
Türk Telekom Start 2021 programının içeriği nedir?
Üniversitelerin 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencileri ‘Start Stajım’ modülüne; yeni mezunlar, yüksek lisans öğrencileri ile iş hayatında en fazla bir yıl deneyimi olan gençler ise ‘Start Yeni İşim’ modülüne başvurabilecek. ‘Start Stajım’a kabul edilen gençler altı hafta boyunca uzman profesyoneller tarafından sunulan kapsamlı eğitim ve staj programı ile telekomünikasyon sektörünü yakından tanıma fırsatı elde edecekler. Belirli kriterleri geçen gençler, stajlarına uzun dönem devam etme şansına sahip olacaklar. ‘Start Yeni İşim’ modülünde başvuru adımlarını başarıyla geçen adaylar ise Türk Telekom’un; teknoloji, pazarlama, müşteri hizmetleri, satış, finans, insan kaynakları, strateji planlama ve dijital birimlerinde işe başlayacaklar.
14 Ocak’ta başlayacak başvurular, web sitesi üzerinden yapılabilecek ve 12 Şubat 2021 tarihine kadar sürecek.
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Genel
Epic Games, 280 TL’lik Star Wars Battlefront II’yi ücretsiz veriyor!
Epic Games, oyunseverlerin de bildiği üzere her hafta kullanıcılarına ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. Bu haftanın oyunu ise 280 TL değerindeki Star Wars Battlefront II oldu. Kullanıcılar 14 Ocak 2021 saat 19.00 itibariyle Battlefornt II’yi kütüphanelerine ekleyebilecekler.
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Epic Games, Star Wars Battlefront II’yi ücretsiz dağıtıyor
Güçlü hikaye modunun yanında bizlere çok oyunculu (multiplayer) modu da sunan Star Wars Battlefront II bugün saat 19.00 itibariyle tüm Epic Games kullanıcıları için ücretsiz olacak. Kullanıcılar bu oyunu kütüphanelerine ekleyerek sonsuza kadar erişim hakkına sahip olacak.
2017 yılında Electronic Arts tarafından piyasaya sürülen oyun Star Wars: Battlefront serisinin dördüncüsü olarak konumlanıyor. Pek çok oyuncunun ilgisini çeken oyun ülkemizdeki yüksek fiyatlar sebebiyle çok fazla tercih edilmemişti. Yüksek grafik kalitesi ile güzel bir deneyim sunan Battlefront II’yi kütüphanenize eklemeniz için 1 haftalık süreniz bulunuyor.
Sizler için hazırladığımız ve oyunculara özel indirimlerin bulunduğu tavsiye listemize bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Star Wars Battlefront II sistem gereksinimleri
Epic Games tarafından oyunculara ücretsiz sunulacak olan Star Wars Battlefront II’nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri:
|Minimum Gereksinimler
|Önerilen Gereksinimler
|Windows İşletim Sistemi
64-bit Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10
|Windows İşletim Sistemi
64-bit Windows 10 veya daha yenisi
|Windows İşlemci
İşlemci (AMD): AMD FX 6350 İşlemci (Intel): Intel Core i5 6600K
|Windows İşlemci
İşlemci (AMD): AMD FX 8350 Wraith İşlemci (Intel): Intel Core i7 6700 veya bu işlemciye eşdeğer bir işlemci
|Windows Bellek (RAM)
8 GB
|Windows Bellek (RAM)
16 GB
|Windows Minimum Depolama
60 GB
|Windows Minimum Depolama
60 GB
|Windows DirectX 11
|Windows DirectX 11
|Windows Ekran Kartı
Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2 GB Ekran Kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce® GTX 660 2 GB
|Windows Ekran Kartı
Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4 GB Ekran Kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce® GTX 1060 3 GB
Genel
Intel CEO değiştiriyor şirkette sular durulmuyor
Rekabette sürekli rakibi AMD’nin gerisinde kalan Intel, CEO değişikliğine gidiyor. Şirketin mevcut CEO’su Bob Swan 15 Şubat tarihinde görevi bırakıyor.
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Intel, merkezi Santa Clara, Kaliforniya’daki silikon Vadisi’nde bulunan Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir teknoloji şirketidir. Şirketin ana odağı mobil, masaüstü ve sunucular için işlemci çözümleri geliştirmek. Yaklaşık 20 yıldır işlemci dünyasının zirvesinde olan şirket, bu uzun süreli başarının getirdiği sorunlarla boğuşuyor. Rekabette uzun süre tek başına olan Intel, rakibi AMD’nin ZEN mimarisi kullanan Ryzen işlemcilerini piyasaya sürmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Ryzen işlemciler uygun fiyatı ve yüksek performansıyla tüketicilerden o kadar ilgi gördü ki, mavi takım yıllardır elinde bulundurduğu Pazar liderliğini kaybetti. Durumun önüne geçmek isteyen Intel, CEO değişikliğine gidiyor.
Bob Swan Intel CEO ‘su görevini bırakıyor
Bir yandan CES fuarı sürerken, hiç beklenmedik bir haber Intel cephesinden geldi. Amerikalı yarı iletken yonga üreticisi yaptığı bir açıklamada, mevcut CEO Bob Swan’ın yerine, eski Intel CTO’su ve şimdilerde VMWare’in CEO’su olan Pat Gelsinger getirileceğini açıkladı. Son olarak 11. Nesil Tiger Lake işlemcilerini ve Iris X entegre grafik çözümlerini sunan Intel’in attığı bu adımlar da yetersiz kalmış olacak ki, bu kadar önemli bir teknoloji fuarının ortasında şirket bu kararı aldı. Intel CEO değişikliği haberlerinden sonra şirketin hisse değeri %13 civarında arttı. VMWare ise yaşadığı CEO kaybından sonra, %5 oranında değer kaybına uğradı. Kendisi de bir mühendis olan Pat Gelsinger’ın, şirketin kötü gidişatına dur diyerek doğru stratejik adımları atması bekleniyor.
Laptop piyasası da elden gidiyor
Yeni Intel CEO ‘su Pat Gelsinger, pek çok sorunla baş etmek zorunda kalacak gibi duruyor. Son olarak şirketin masaüstü pazarında liderliği kaybetmesiyle başlayan düşüş, bu yıl AMD işlemcilerle çıkan Premium laptoplarla devam ediyor. Son olarak şirketin uzun süreli ve stratejik ortağı Apple’ın M1 işlemcilerle X86 mimarisini terk etmesi adeta Bob Swan’ın tabutuna çakılan son çivi oldu. Bakalı Pat Gelsinger, yeni görevinde selefine oranla ne kadar başarılı olacak. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Genel
Logitech MK850 Kablosuz Klavye ve Mouse Seti yeniden satışta!
Logitech, MK850 Kablosuz Klavye ve Mouse Seti’ni Ocak ayından itibaren %30’a varan indirim ile yeniden satışa sundu. Aynı anda bilgisayar, akıllı telefon ve tabletle kullanılabilen, tam donanımlı bir set.
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Logitech MK850 Kablosuz Klavye ve Mouse Seti tekrardan satışa sunuldu
Easy-Switch teknolojisine sahip MK850 Kablosuz Klavye ve Mouse Seti, tek dokunuşla üç cihaz arasında kolayca geçiş yapma imkânı tanıyor. Logitech DuoLink yazılımıyla çalışan MK850 Klavye ve Mouse Seti’nin yastıklı avuç içi desteği, bileği yormayan bir yazım pozisyonu sağlarken, klavyenin ayarlanabilir ayakları farklı kullanım yüksekliklerine olanak tanıyor. Aynı klavye ve mouse ile tüm cihazlara erişimi sağlayarak konfor sunan MK580 Klavye ve Mouse Seti; Windows, Mac veya Chrome OS bilgisayarda; Android ve iOS mobil cihazlarda kolayca çalışıyor. Logitech Unifying USB veya Bluetooth Smart ile bilgisayar, telefon veya tabletlerle rahatça eşleşiyor.
Bu cihazlarda, klavyenizin pillerini 36 ay boyunca değiştirmeden de kullanabilmeniz mümkün. Ayrıca bu değer, fare tarafında 24 aya kadar uzayabiliyor. Cihazlarınızı Logitech Unifying USB alıcı ile kablosuz olarak bağlayıp; Bluetooth ile eşleştirdikten sonra uzun süreli kullanım ömrü yakalayabilmeniz mümkün.
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