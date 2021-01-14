Çin’den korkunç iddia. Huawei, Çin’de sokakta yürüyen Uygurları tespit etmeyi sağlayan teknolojinin patenti için başvuru yaptı. Huawei Uygur alarmı geliştiriyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, uzun zamandır Çin’de yaşayan bir azınlık grubu olan Uygurlara yaptıkları etnik ve ırksal ayrımcılıkla gündemde. Çeşitli ırkçı davranışlara maruz kalan Uygur Türkleri, gelen uluslararası tepkilere rağmen baskı altına alınmaya devam ediyor. Son gelen haberler ise bu ırkçı davranışların ayrı bir boyuta ulaştığı yönünde. The Washington Post tarafından ortaya atılan iddiaya göre Huawei, Çin’de sokakta yürüyen Uygurları tespit edecek bir yüz tanıma sisteminin patentini aldı. Çinli teknoloji şirketi Huawei, Uygur alarmı geliştiriyor.

Huawei Uygur alarmı

Çinli teknoloji devi Huawei, tüm dünyada geliştirdiği teknolojilerle ünlü. Şirket özellikle akıllı telefonları ve teknoloji altyapılarıyla Dünya’nın sayılı şirketlerinden biri. Ülkemizde de oldukça sevilen şirket, korkunç bir iddia ile gündemde. Kimliği gizli bir Huawei yetkilisinin imzaladığı ve IPVM isimli araştırma şirketinin ele geçirip paylaştığı bilgiye göre, teknoloji devi 2018 yılında Megvii isimli bir küçük bir şirket ile bir yüz tanıma sistemi üzerinde çalışmaya başladı. Bu yüz tanıma sistemi, kalabalık sokaklara, caddelere kurulacak ve kameraların görüş alanına giren insanları tespit edecek. İnsanları yaş, cinsiyet ve etnik kökene göre ayıracak sistem özellikle Uygur Türklerini hedef alacak. Kalabalıkta Uygur tespit ettiğinde alarma geçecek olan uygulama, Çin polisini alarma geçirecek.

Şirket belgeleri sitesinden kaldırdı

Belgelerin IPVM tarafından ortaya çıkarılmasının ardından Huawei, Megvii ve yüz tanıma sistemleriyle ilgili tüm bilgileri resmi web sitesinden kaldırdı. Söz konusu iddiaların ne derece gerçek olduğu şu an için bilinmiyor. Ancak Uygur Türkleri, uzun zamandır Çin Halk Cumhuriyeti tarafından çeşitli baskılara ve ırkçı davranışlara maruz bırakılıyor. Ülkemiz dahil pek çok ülke, uzun zamandır baskıların durdurulması için Çin’e baskı yapıyor. Huawei, Uygurları tanıyacak yüz tanıma sistemiyle ilgili henüz bir açıklama yapmazken, iddiaların gerçek olması durumunda gelecek tepkilerin ne olduğu da merak konusu. Konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın.

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