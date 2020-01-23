Türk Telekom’dan Ağrı’ya güneş enerjili baz istasyonu

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, şirketin geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir etkinlikte fiber altyapı ile ilgili önemli açıklamalar yapmıştı. Açıklamalarını Twitter’da sürdüren Önal, rakip internet servis sağlayıcılara (ISS) fiber dağıtımı konusunda birlik çağrısı yaptı!

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Türk Telekom CEO’su: “Türkiye geneline fiber altyapıyı beraber götürelim!”

Ümit Önal, geçtiğimiz hafta düzenlenen “2019’dan 2020’ye” etkinliğinde talep eden her operatörün Türk Telekom’un fiber altyapısından yararlanabileceğini ifade etmişti. Yatırımlarla beraber geniş bant bağlantı kalitesinin artırıldığını belirten Önal, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile rakiplerine bir çağrı daha yaptı. Paylaşımında Türkiye’nin altyapısı yetersiz bölgelerine birlikte fiber bağlantı götürme çağrısını yineleyen Türk Telekom CEO’su, talep eden operatörlerin baz istasyonlarına fiber erişim sağlayabileceklerini de belirtti. Yine aynı etkinlikte önümüzdeki yıldan itibaren İstanbul’un herhangi bir bölgesine talep olması halinde 1 hafta içerisinde fiber altyapı sağlanabileceğine vurgu yapılmıştı.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

“Yeni yılla birlikte tüm operatörlere çağrımızdır. Daha önce defalarca yaptığımız, son olarak da basın toplantımda belirttiğim çağrımızı yineliyorum! Gelin, Türkiye’nin henüz altyapı gitmemiş noktalarına fiberi birlikte götürelim. Çünkü #SadeceMerkezeDeğilHerkese dokunmalıyız.

Topraklarımızın dört bir yanında ilmek ilmek ördüğümüz 7,5 milyon km fiber altyapımız ile kazandığımız tecrübeyi, yeni altyapı götürülecek yerlerde diğer operatörlerle paylaşarak, Türkiye’nin dijital dönüşümüne daha fazla katkı sağlamaya hazırız. Çünkü; TÜRKİYE’YE DEĞER.