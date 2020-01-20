Haber
Türk Telekom’dan internet problemi hakkında açıklama
Bugün gün boyunca Türk Telekom kullanıcılarında yaşanan Google servislerine erişim sorunu ve internet problemi hakkında açıklama geldi.
İlginizi çekebilir; Türk Telekom kullanıcıları Google servislerine erişemiyor
Yapılan açıklamada sorunun Türk Telekom DNS servislerine yapılan siber saldırı olduğu ve Türk Telekom kanadının gerekli önlemi aldığı belirtiliyor. Açıklamanın tam metnini aşağıda görebilirsiniz.
Türk Telekom tarafından yapılan açıklama
“20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemlere dair, Türk Telekom olarak halkımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapılması gereği doğmuştur.
Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği ‘Siber Saldırı’ ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom’un DNS’lerine yönelik yapılmaktadır.
Türk Telekom’un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları, saldırıları bertaraf etmek, yurt içi ve yurt dışı internet trafiğini normal seyrinde devam ettirmek için yoğun bir çalışma içerisindedir.
Türkiye’nin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan Türk Telekom’un, gerekli önlemleri alarak, kullanıcılarımızın bu saldırılardan etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız.”
Türk Telekom kullanıcıları Google servislerine erişemiyor
Türk Telekom kullanıcılarının sosyal medya üzerinden Google servislerine erişemediği belirtiliyor. Sorunun devam ettiği belirtilirken, internet erişim hızlarında yavaşlama olduğu söyleniyor.
İlginizi çekebilir: Android 11 R, Google Pixel 4 ile çalışırken ortaya çıktı
Saat 16.00 itibariyle bazı kullanıcılar Google arama motoru da dahil olmak üzere Google servislerine erişim sıkıntısı yaşıyordu. Twitter, Facebook üzerinden yaşadığı erişim sıkıntısını dile getiren kullanıcıların Türk Telekom abonesi olduğu fark edildi. Google etiketi ile servislerin kullanılmadığının ekran görüntülerini paylaşan kullanıcılar Türkiye genelinde gündem olmayı başardı.
Hem hücresel veri kullanan Türk Telekom internet kullanıcılarının hem de ev internet altyapısını kullanarak Google servislerine erişim sağlamaya çalışan kullanıcılarını www.google.com.tr sunucusunun IP adresi bulunamadı yazısı karşılıyor. Diğer internet siteleri ve Rus menşeili arama motoru Yandex arama hizmetleri Türk Telekom kullanıcıları için çalışmaya devam ediyor. Operatör kanalınının sosyal medya hesaplarından 16:37 itibariyle henüz resmi bir açıklama yapılmazken, erişimde sıkıntıların devam ettiği görülüyor. Bölgesel site erişim sorunlarını paylaşan downdetector internet sitesinde google.com.tr servisleri için Türkiye’de kırmızı ışık yansıyor.
Akıllı Telefonlar
Android 11 R, Google Pixel 4 ile ortaya çıktı!
Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında tanıtılan Android 10, pek çok telefon için yeni yeni dağıtılıyor. Buna karşın Google, popüler işletim sisteminin bir sonraki sürümü olan Android 11 R‘yi test etmeye başlamış gibi görünüyor.
İlginizi Çekebilir: Xiaomi Mi 10, 108 megapiksel kamerayla geliyor!
Android 11 R, Google Pixel 4 ile çalışırken ortaya çıktı
GeekBench arşivinde ortaya çıkan bir Google Pixel 4 testi, Android 11 R sürümünün kapalı test aşamasına geçtiğini gösteriyor. Google Pixel 4’ün sahip olduğu Qualcomm Snapdragon 855 işlemci ve 6 GB RAM gibi özellikler test bilgilerinde yer alırken, işletim sistemi tarafında ise “Android R” ifadesi dikkat çekiyor. Bu da ortaya atılan iddianın tek ve en güçlü ispatı olarak ifade ediliyor. Bunun yanı sıra sentetik bir test olan GeekBench sonuçlarının gerçeği yansıtmama ihtimali de bulunuyor.
Android Açık Kaynak Projesi (AOSP) kapsamında geliştirilen Android R hakkındaki ilk somut bilgiler geçtiğimiz ay içerisinde sızdırılmıştı. İddia edilen bilgilere göre özellikle maksimum video kayıt boyutunu etkileyen “compoze / mux” dosya kısıtlaması 4 GB’ın üzerine çıkarıldı. Böylece genellikle 4K video kayıtlarında yaşanan süre sınırının ortadan kalkacağı tahmin ediliyor.
İsim tarafında Android 10 ile tatlı ismine dayalı harflendirme geleneğine son veren Google, bu tutumunu yeni sürümde de sürdürecek. Ancak Mayıs ayındaki I/O 2020 ile ortaya çıkması beklenen Android 11 beta sürümünün R harfiyle kodlanacağı düşünülüyor. Bu da işletim sisteminin GeekBench sonucunda neden Android R olarak adlandırıldığına dair bir ipucu olabilir.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10, 108 megapiksel kamerayla geliyor!
Xiaomi Mi 10 modeline ait bilgiler gelmeye devam ediyor. Çinli üretici, yılın ilk Snapdragon 865 işlemcisine sahip olacak amiral modeli Mi 10‘u yakında tanıtacak. Amiral modelin ana kamerasının Xiaomi Mi Note 10‘da olduğu gibi 108 megapiksel ile gelmesi bekleniyor.
İlginizi çekebilir: Realme Türkiye’ye geliyor – Xiaomi’nin en dişli rakibi olacak! (VIDEO)
Xiaomi Mi 10 nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Xiaomi Mi 10‘un arka tarafında geniş açılı ana, ultra geniş açı, telefoto ve derinlik sensörü olmak üzere 4’lü bir kamera sistemi bulunuyor. Kamera tasarımının selefi Mi 9‘da olduğu gibi arka yüzeyin sol üst köşesinde dikey bir yerleşim tasarımına sahip olması bekleniyor. Panelin arkasında fiziksel bir parmak izi okuyucusu bulunmuyor. Parmak izi okuyucu ön panelde ekrana gömülü olarak tasarlanmış. OLED ekranla gelmesi beklenen modelin ön panelinde sol üst köşede delik formda bir ön kameraya yer verilmiş.
Diğer söylentilere göre telefonun pro sürümünün 66W’a kadar ultra hızlı bir şarj desteği ile geleceği konuşuluyor. Bu ultra hızlı şarj desteği, 4800 mAh değerinde olan Xiaomi Mi 10 Pro modelinin bataryasını yaklaşık 35 dakikada tam doluma ulaştırabilecek. Çıkan bu sızıntı haberlere henüz bir onay vermeyen Çinli şirketin, 2020’nin ilerleyen günlerinde yılın ilk Snapdragon 865 işlemcili amiral modelini resmi olarak tanıtması bekleniyor.