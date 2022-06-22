Akıllı telefonun ilk resmi sunumunda ve ardından İsviçre’deki Art Basel 2022 fuarındaki bir videoda gördüğümüz gibi, Nothing Phone 1 bir LED şerit sistemi ile donatılma özelliğine sahip olacak. Nothing’in “glif arayüzü” olarak adlandırdığı şeritler, telefonun arkasına yerleştirilmiş 900‘den fazla ayrı LED’den oluşuyor.

Kamerayı çevreleyen küçük C şeklinde bir desen ve kablosuz şarj bobinini çevreleyen daha büyük C şeklinde bir desen yer alırken, aşağıda ünlem işaretine benzeyen bir şekil ve sağ üst köşede bir tire var. MKBHD, videosunda hepsinin kendine özgü kullanımları olduğunu ortaya koyuyor.

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Nothing Phone 1’in arkasındaki LED şeritler ne işe yarar?

MKBHD‘ye göre Glyph Matrix, kullanıcılara ihtiyaç duyduklarında biraz ekstra ışık sağlayan bir “kamera dolgu ışığı” olarak kullanılabilir. Video kaydederken arkada yanıp sönen kırmızı bir LED bile var.

Ancak, Glif sistemi çoğunlukla bildirimler için görünüyor. Akıllı telefon ayarlarında, akıllı telefonun parlamasını sağlamak için sesleri ışık şeritleriyle senkronize olacak 10 farklı zil sesi arasından seçim yapabilirsiniz. Bu nedenle akıllı telefonunuz, örneğin size mesaj gönderen kişiye bağlı olarak farklı şekilde yanabilir.

Video ayrıca, akıllı telefonunuzu kablosuz olarak şarj ettiğinizde veya bir aksesuarı şarj etmek için ters kablosuz şarjı kullandığında orta halkanın yandığını da ortaya koyuyor. Alttaki ışık şeridi, şarj için bir ilerleme çubuğu olarak kullanılabilir, fişe takıldığında görünmesi için akıllı telefonunuzu sallamanız yeterlidir.

Son olarak akıllı telefonu rakiplerinden ayıran bu Glyph sistemine ek olarak MKBHD, akıllı telefonun ön yüzünü de ilk kez görücüye çıkardı. Üretici tarafından söz verildiği gibi, ekran büyük bir “çene” olmadan güzel hatta kenarlıklar sunuyor. Ayrıca artık zımbanın akıllı telefonun ortasında değil sol üst köşede olduğunu biliyoruz. 12 Temmuz’da yapılması planlanan akıllı telefonun resmi sunumuyla daha fazlasını öğreneceğiz.