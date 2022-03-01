Türk Telekom ve Korea Telecom’dan, 5G, Dijital dönüşüm Teknolojilerinde İş Birliği

Türk Telekom, GSMA Mobil Dünya Kongresi kapsamında Korea Telecom ile imzaladığı anlaşmayla 5G ve Nesnelerin İnterneti (IoT) tabanlı uygulama projeleri geliştireceğini duyurdu. Her iki şirket, yapay zekâ alanında çalışmalara hız vereceğini belirtti. Ayrıca yapay zekâlı akıllı binalar, akıllı ulaşım, Endüstri 4.0, kamu güvenliği ve akıllı şehirler gibi farklı alanlarda iş birliği yapacağı açıklandı.

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Teknolojik yatırımlarda dur durak bilmeyen Türk Telekom, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Korea Telecom ile önemli bir iş birliğine imza attığını duyurdu. İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi’ne katılan iki köklü şirket stratejik alanlarda güçlerini birleştirdiğini duyurdu

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı: “Korea Telecom ile yaptığımız anlaşmayla hayata geçireceğimiz projeleri tüketicilerimizle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz. Her iki şirket de kendi ülkelerinde ilk telekomünikasyon altyapısının kurulmasını ve yaygınlaştırılmasını üstlenen şirketler. Kurum kültürü ve tecrübe olarak pek çok ortak noktamız var” diye konuştu. Türk Telekom’un köklü geçmişi ve bilgi birikimiyle sadece bugünün değil, geleceğin teknolojilerini geliştirmenin sorumluluğunu üstlenerek sektöre liderlik ettiğinin altını çizen Önal “Türk Telekom olarak 5G özelinde yaptığımız çalışmalarla 5G’nin yol haritasının çizilmesine yönelik dünyada etkin rol oynuyor; IoT, yapay zekâ gibi odak alanlara yaptığımız yatırımlarla pek çok farklı platformda verimliliği artıran akıllı projeleri hayata geçiriyoruz”.

Korea Telecom Grubu Dijital Dönüşüm Başkanı Kyounglim Yun, ise konuya ilişkin olarak şu ifadelere yer verdi: “2016 yılında başlayan iş birliğimizi 4.5G’den 5G’ye uzanan dönemde sürdürmekten mutluluk duyuyoruz. 5G ile hızlanan çeşitli dijital dönüşüm servislerini geliştirerek her iki ülke halkının hayatını daha teknolojik hâle getirmek için çalışmalarımızı pekiştireceğiz”.

Uluslararası ilişkilerini hız kesmeden büyüten Türk Telekom ve Korea Telecom grubu bu anlaşma ile birlikte 5G, yapay zekâ, büyük veri, bulut, robot ve nesnelerin inteneti gibi dijital dönüşüm servisleri tabanlı uygulama projeleri geliştirerek hayata geçirmeyi planlıyor. Bu iş birliği ile birlikte de her iki şirket, yapay zekâ alanında çalışmalara hız vererek; 5G, büyük veri, bulut, robot, nesnelerin interneti, V2X (Araçtan her şeye), kamu düzeni, Endüstri 4.0, akıllı şehirler, akıllı ulaşım araçları, ticari telekomünikasyon, bilişim teknolojileri ve TV yayıncılığı altyapıları gibi farklı bir çok alanda birlikte çalışacak.