Siber Saldırıya Uğrayan Toyota, Japonya’daki Fabrikalarında Üretimi Durdurdu

Otomobil dünyasının devlerinden Toyota’nın, yerel bir tedarikçisinin bilgisayar sistemi siber saldırıya maruz kaldı. Yaşanan olumsuzluk sonrası otomobil devi Japonya’daki fabrikalarının çalışmasını durdurdu.

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Toyota, yakın zamanda plastik parça ve elektronik parça tedarikçisinin siber saldırıya uğraması haberiyle sarsıldı. Hal böyle olunca Japonya’daki fabrikalarında üretimi durdurmak zorunda kalan Toyota, konuyla ilgili dikkat çeken şu açıklamaları yaptı: “Şirketin 13 binden fazla aracın üretiminin durması anlamına gelirken şirket yerel operasyonları askıya alacağını açıkladı.”

İlgili açıklama, Toyota’nın Aiçi eyaletindeki yerel tedarikçilerden Kojima Industries firmasında oluşan sistem arızası sonucunda gerçekleşti. Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, yaptığı açıklamada sistem arızasının ‘siber saldırıdan kaynaklandığını’ belirtti.

Ukrayna’da süren savaşa değinen Matsuno, ‘olası siber saldırılara karşı’ Japon firmaların tedbiri elden bırakmaması gerektiğini vurguladı.

Siber saldırıya maruz kalan Kojima Industries ise yaptığı açıklamada , bilgisayar sunucularının virüs saldırısına maruz kaldığını, konuya ilişkin hükümet yetkililerinin bilgilendirildiğini belirtti.

Saldırının Rusya’dan gerçekleştirilme’ ihtimaline yönelik, Başbakan Kişida Fumio, ilgili kuruluşların olayı araştırdığını belirterek, ‘ ‘Teyit etmeden cevap vermek zor’ diye açıklama yaptı.

Toyota, yaşanan mağduriyetten kaynaklı müşterilerinden özür diledi. Siber saldırının şirketin 14 fabrikada 28 montaj hattını askıya almaya zorladığını hem birinci hem de ikinci vardiya çalışanlarını da etkilediğini açıkladı.