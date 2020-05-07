Türk Telekom
Türk Telekom, uygun fiyatlı yeni faturasız paketlerini duyurdu!
Türk Telekom, yeni gelen faturasız hat müşterilerine 23 TL’den başlayan fiyatlarla internetli fırsat paketleri sunacak.
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Türk Telekom, ihtiyacı kadar konuşmak isteyen faturasız hat müşterileri için hazırladığı paketleri kullanıma sundu. Paketlerin her birinde internet seçeneği bulunuyor. Fırsat paketlerinde mobil internet seçenekleri 4 GB ile 20 GB arasında değişiyor.
Aylık paketler 23 TL’den başlıyor
Türk Telekom’a yeni gelen faturasız hat kullanıcıları, en uygun fiyatlı 750 dakika konuşma ve 1000 SMS’in yer aldığı 4 GB internetli paketten aylık 23 TL’ye faydalanabiliyor. İnternet kullanım ihtiyacı daha yüksek olan kullanıcılar paketler arasından kendilerine en uygun olanı seçebiliyor:
- 750 DK+1000 SMS+4 GB – 23TL
- 750 DK+1000 SMS+7 GB – 27TL
- 750 DK+1000 SMS+10 GB – 32TL
- 750 DK+1000 SMS+20 GB – 45 TL
Türk Telekom
Türk Telekom Ventures ortağı MentalUP 5.5 milyon kullanıcıya ulaştı!
Türk Telekom kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile ortak olduğu eğitim platformu MentalUP, çocukların bilişsel beceri gelişimine destek oluyor. Bu dönemde 500 bin yeni abone edinerek 5,5 milyon kullanıcıya kavuştu. MentalUP, üyelik ücretlerinde de yüzde 30 indirim yaptı.
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Türk Telekom Ventures ortağı MentalUP, Türkiye’nin çocuklara yönelik ilk ve tek oyunlaştırılmış eğitim platformu olma özelliği ile yoğun ilgi görüyor. Bu doğrultuda, MentalUP’ın kullanıcı sayısı, uzaktan eğitim sürecinde 500 bin artarak 5,5 milyona ulaştı.
MentalUP, uzman doktorlar, akademisyenler ve oyun tasarımcıları tarafından geliştirilen keyifli egzersizlerle çocukların dikkat, hafıza, problem çözebilme gibi zihinsel becerilerinin gelişmesini amaçlıyor. Uzaktan eğitim döneminde de çocukların yanında olan MentalUP, yüzde 30 fiyat avantajı sağlayarak tam sürüm üyelik ücretlerini 179 TL yerine 125 TL’ye sunuyor.
4-13 yaş arası çocuklara özel içerikler
İnovasyon ve girişimciliğin ekonominin itici gücü olduğunu belirten Türk Telekom Strateji Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, 2016 yılında Türk Telekom Girişim Hızlandırma Programı Pilot’a dâhil ettikleri MentalUP’a, girişimciliği desteklemek amacıyla TT Ventures aracılığıyla ortak olduklarını ifade etti. Karakullukçu, “MentalUP, eğitici zekâ oyunlarıyla 4-13 yaş arası çocuklarımızın zihinsel gelişimini, dikkat ve motivasyonlarını artıran son derece faydalı içeriklere sahip. MentalUP, ders içeriklerinin ötesinde, çocukların problem çözme, dikkat, hafıza, görsel ve sözel yetenekler gibi alanlarda da gelişimlerine katkı sağlıyor” dedi.
4 farklı dilde, 102 ülkede
MentalUP Kurucu Ortağı Emre Özgündüz, MentalUP’ın, 200’den fazla okulda kullanılan, 4 farklı dilde, 102 ülkede satışı yapılan bir uygulama hâline geldiğini belirtti. Özgündüz, “Ana kategorisinde 100’den fazla oyun bulunan MentalUP’ta; dikkat, mantık, hafıza, görsel ve sözel ögelerin yer aldığı içeriklerle çocukların anlık gelişiminin takip edildiği analizler bulunuyor.
Ayrıca çocuklara, kişisel becerilerini kendi yaş grubuyla kıyaslayabilme olanağı da sunuyoruz. Onların kişisel özelliklerine uygun bir egzersiz planı oluşturuyoruz. MentalUP’ta günlük çalışma planını 20 dakika süre ile sınırlandırdık ve çocukların belirlenen süreyi aşmasını engelliyoruz. Bu sayede çocukların ekran karşısında uzun saatler geçirmemesi ve teknolojiyi faydalı yönde kullanabilmesini amaçlıyoruz” dedi.
Dizüstü bilgisayarlardan ve akıllı cihazlardan rahatlıkla ulaşılabilen MentalUP hakkında detaylı bilgiye www.mentalup.net adresinden ulaşılabilir.
Türk Telekom
Türk Telekom evlere SIM kart teslim edecek!
Türk Telekom, #EvdeKal’dığımız şu günlerde yeni operatöre geçmek isteyen müşterileri için eve SIM kart teslim edecek. Böylece kullanıcılar evlerinden çıkmadan akıllı telefonlarında kullanmış oldukları numaralarını taşıyabilecekler.
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Şirket, evde kalma çağrısı yapılan bu günlerde müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmak için yeni bir uygulamayı devreye aldı. Yeni hat başvurusu yapmak ya da GSM hattını Türk Telekom’a taşımak isteyen müşteriler, başvuru işlemlerini evlerinden çıkmadan turktelekom.com.tr veya Türk Telekom Online İşlemler uygulaması üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Firma yeni SIM kartları en kısa sürede ve ek ücret talep etmeksizin müşterilerinin evlerine teslim ediyor.
Efsane Portföy ile GB’ı bol paketler
Şirketin sunduğu avantajlı tarifelerle 2019’un en çok tercih edilen mobil operatörü olarak müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Yüksek fatura ödemeden özgürce telefonda konuşmak ya da internet kullanmak isteyen herkes, Türk Telekom’un sunduğu Efsane Portföy’deki en uygun fiyatlarla kendilerine uyan tarifeyi seçebiliyor:
1000dk +1000sms + 8GB: 29TL
1000dk + 1000sms + 12GB: 35TL
1000dk + 1000sms + 20 GB: 45TL
Türk Telekom
Türk Telekom, upload hızlarını 2 katına çıkardı!
Türk Telekom, upload hızları hakkında resmi açıklama geldi. Koronavirüs nedeniyle evden çalışma ve uzaktan eğitim döneminde, kullanıcılarına daha iyi deneyim sunmak için fiber ve VDSL abonelerinin veri yükleme (upload) hızını 2 katına çıkarmaya başladı.
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Türkiye’nin lider internet servis sağlayıcısı Türk Telekom, Koronavirüs salgını nedeniyle içinde yaşadığımız bu zorlu dönemde müşterilerine daha iyi hizmet vermek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Türkiye’deki fiber altyapının yüzde 80’inde imzası bulunan Türk Telekom, sadece 2019’da 3,2 milyon yeni haneyi fiber erişimiyle kapsadı. Son 10 yılda 10 katına çıkardığı fiber altyapısıyla internet deneyimini şirket geliştirmişti. Türk Telekom’dan son olarak, kullanıcılarının upload hızlarını hiç bir ek ücret ödemeden 2 katına çıkarmaya başladı.
Evden çalışma ve uzaktan eğitim süreci bugünlerde çok önem taşıyor. Türk Telekom, müşterilerine daha iyi hizmet sunmak için upload hızlarını 2 katına çıkarmaya başladı.
Tivibu, Muud, Playstore gibi servislerle şirket, uzaktan eğitime önemli katkılar sunuyor. Vitamin, Raunt gibi dijital servileriyle kullanıcılarına online deneyim sunuyor. Uzaktan eğitim ve çalışma sürecinde veri yükleme hızlarında kullanıcılarının deneyimlerine bir yenisini ekledi.
Bu kapsamda, firmanın müşterisi ve altyapısını kullanan internet servis sağlayıcılardan hizmet alan fiber ve VDSL kullanıcılarının upload hızları 2 kat artırılıyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışan, uzaktan eğitimlerine devam eden kullanıcılar 1 Haziran 2020 tarihine kadar 2 kat hızlı veri yükleme uygulamasından faydalanabilecekler.