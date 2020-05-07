Huawei MatePad T8 tanıtıldı!

Huawei, geçtiğimiz gün Romanya‘da MatePad T8 tabletini, Huawei Y6p ve Huawei Y5p olmak üzere iki yeni akıllı telefonunu resmen tanıttı. MatePad T8, orta segmentte konumlanmış bir tablet olarak karşımıza çıkıyor.

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Huawei MatePad T8 hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Huawei MatePad T8, 8 inçlik 800p (1280 x 800 piksel) LCD bir ekrana sahip olacak. Cihaz LCD ekrana sahip olmasına rağmen uygun fiyatlı olarak karşımıza çıkıyor. Arka tarafta 5 MP çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 2 MP değerinde bir selfie kamera mevcut. MatePad T8, işlemci olarak ise sekiz çekirdekli MTK8768 yonga setini kullanıyor. Cihazın 2 GB RAM değeri bulunuyor. Depolama alanı tarafında ise 16 GB ve 32 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. Bu depolama alanı microSD kart ile genişletilebiliyor.

MatePad T8, 5.100 mAh değerinde bir bataryaya sahip olacak. Yazılım tarafında ise Android 10 ile desteklenen EMUI 10.0.1 arayüzü ile gelecek. Ancak bu cihazda maalesef Google Hizmetleri (GMS) bulunmuyor. Bunun yerine Huawei‘nin kendi oluşturduğu Huawei Mobile Services(HMS) mevcut olacak.

MatePad T8, 500 RON(100€) fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Orta segment için oldukça makul bir fiyatlandırma olduğunu söyleyebiliriz. Cihaz tek renk seçeneği olan koyu mavi ile geliyor. Tabletin bu ayın sonlarına doğru satışa çıkması bekleniyor.