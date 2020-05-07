Akıllı Telefonlar
Huawei MatePad T8 tanıtıldı!
Huawei, geçtiğimiz gün Romanya‘da MatePad T8 tabletini, Huawei Y6p ve Huawei Y5p olmak üzere iki yeni akıllı telefonunu resmen tanıttı. MatePad T8, orta segmentte konumlanmış bir tablet olarak karşımıza çıkıyor.
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Huawei MatePad T8 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Huawei MatePad T8, 8 inçlik 800p (1280 x 800 piksel) LCD bir ekrana sahip olacak. Cihaz LCD ekrana sahip olmasına rağmen uygun fiyatlı olarak karşımıza çıkıyor. Arka tarafta 5 MP çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 2 MP değerinde bir selfie kamera mevcut. MatePad T8, işlemci olarak ise sekiz çekirdekli MTK8768 yonga setini kullanıyor. Cihazın 2 GB RAM değeri bulunuyor. Depolama alanı tarafında ise 16 GB ve 32 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. Bu depolama alanı microSD kart ile genişletilebiliyor.
MatePad T8, 5.100 mAh değerinde bir bataryaya sahip olacak. Yazılım tarafında ise Android 10 ile desteklenen EMUI 10.0.1 arayüzü ile gelecek. Ancak bu cihazda maalesef Google Hizmetleri (GMS) bulunmuyor. Bunun yerine Huawei‘nin kendi oluşturduğu Huawei Mobile Services(HMS) mevcut olacak.
MatePad T8, 500 RON(100€) fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Orta segment için oldukça makul bir fiyatlandırma olduğunu söyleyebiliriz. Cihaz tek renk seçeneği olan koyu mavi ile geliyor. Tabletin bu ayın sonlarına doğru satışa çıkması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei Y6p, resmi olarak tanıtıldı!
Geçtiğimiz gün Huawei‘nin yeni giriş seviyesi telefonları olan Huawei Y6p ve Huawei Y5p hakkında oldukça ayrıntılı sızıntılar ortaya çıkmıştı. Bugün ise Huawei Y6p ve Y5p resmi olarak tanıtıldı. Romanya’da yapılan lansmanda Y6p hakkında bütün detaylar açıklandı.
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Huawei Y6p hangi teknik özelliklerle birlikte geliyor?
Huawei Y6p, HD+ çözünürlüğe sahip 6.3 inçlik IPS bir ekran ile geliyor. Cihazın ön tarafta su damlası çentik içinde bulunan 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta ise 13 MP çözünürlüklü ana kamera, 5 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera ve 2 MP değerinde derinlik sensörü bulunuyor. Ayrıca cihazın kapasitif bir parmak izi okuyucusu da mevcut.
Huawei Y6p, işlemci olarak Helio P22 yonga setini kullanıyor. Cihazın 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. Ayrıca bu depolama alanı microSD kart ile genişletilebiliyor. Telefonun bataryasına gelirsek, 5.000 mAh değerinde bir pili bulunmakta. Ancak maalesef cihaz microUSB bağlantı noktası üzerinden şarj oluyor. Y6p, her ne kadar giriş seviyesi bir telefon olsa da Type-C bağlantısı cihazlar için oldukça önemli. Yazılım tarafına geldiğimizde ise Huawei‘nin kendi mobil servis sağlayıcısı olan HMS kullanılıyor. Google servisleri (GMS) bu cihazda bulunmamakta.
Y6p, Android 10 ve EMUI 10.1 sürümünü kullanacak. Cihazın renk çeşitlerine baktığımızda, siyah, yeşil ve mor olmak üzere üç farklı renk çeşidi bulunuyor. Fiyatlandırma olarak ise 165€ başlangıç fiyatı ile satışa sunulacak. Ön sipariş yapacak olan kullanıcılara ise 40€ indirim yapılacak.
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 8 serisinden önemli satış başarısı!
Xiaomi’nin fiyat/performans odaklı alt markası Redmi, özellikle Avrupa pazarında dikkat çekici şekilde ilerliyor. Markanın iddialı modellerinden Redmi Note 8 serisinin elde ettiği satış istatistikleri de bu yükselişi doğruluyor!
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Redmi Note 8 serisi, dünya genelinde 30 milyon satışa ulaştı!
Ülkemizde de satışa sunulan Redmi Note 8 ve Note 8 Pro modelleri, fiyatlarına göre sundukları başarılı performans ile ilgi topluyor. Redmi CEO’su Lu Weibling, bugün yaptığı açıklamayla iki cihazın dünya genelinde 30 milyon satış barajını aştığını duyurdu. Serinin Çin’de satışa çıktığı Eylül ayında 1 milyon adet sattığını belirten Weibing, yıl sonunda küresel pazarın da etkisiyle 10 milyon cihaza ulaştıklarını ifade etti. Şubat ayında 20 milyon cihaza ulaşan satış istatistiği, bu ayın başında ise önemli bir kilometre taşı olan 30 milyonu gördü.
Fiyat/performans konusunda iddialı serinin satış başarısı, Canalys’in çeyreklik satış verilerine de yansıyor. 2019’un son çeyreğine ilişkin istatistikler, Note 8 Pro modelinin dünya genelinde en çok satılan Android telefon olduğunu ortaya koyuyor. Öte yandan serinin her iki modeli de elde ettikleri satış başarısı sayesinde ilk 10 cihaz listesine girmeyi başarmış.
Xiaomi’nin paylaştığı verilere göre şuan Redmi Note 8 Pro modeli günlük 120.000 satış rakamını kolay bir şekilde yakalıyor. Ancak Redmi Note 9 serisinin kısa süre önce küresel pazarda piyasaya sürülmesi ile bu durum yakın gelecekte tersine dönebilir. Son olarak Redmi’nin önümüzdeki günlerde yeni bir amiral gemisi cihaz duyurmayı planladığını da belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Redmi, daha uygun fiyatlı 5G özellikli telefonunu bu ay çıkarabilir!
Redmi, en ucuz 5G özellikli telefon için kolları sıvadı. Firmanın içerisinde bulunduğumuz ayda MediaTek Dimensity 800 işlemcili yeni bir telefon çıkaracağı öğrenildi.
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En ucuz 5G özellikli telefon!
Xiaomi‘nin alt markası olarak bilinen Redmi, yeni telefonu ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Redmi Note 9 serisini geçtiğimiz hafta tanıtan firma, yeni bir telefon ile daha bizleri karşılayacak gibi duruyor. Genelde fiyat-performans ürünleriyle adından sıkça söz ettiren Redmi, şimdi de en uygun fiyatlı 5G özellikli telefonu çıkarma derdinde. Çin medyasında ortaya çıkan habere göre, firmanın hayranlarını sürpriz bir cihazla şaşırtmak istediği öğrenildi. Adı henüz belli olmayan cihazın MediaTek Dimensity 800 işlemcisi ile geleceği öğrenildi. İşlemci gereği 5G özelliği olacak cihazın oldukça ucuza çıkacağı da gelen bilgiler arasında. Fiyatının yaklaşık olarak 225 dolar olacağı iddia edilen telefonun, 5G özelliğini kullanan en ucuz telefon olacağı da belirtildi.
Geçtiğimiz ay bir diğer önemli fiyat-performans ürünü olan Redmi Note 9 serisini tanıtan firma, bu ay sonuna kadar da sürprizini yapacak gibi gözüküyor. Ülkemizde oldukça tercih edilen Redmi firması, özellikle Note serisi ile sağladığı başarıyı bakalım “sürpriz” cihazı ile de gerçekleştirebilecek mi. 5G özelliği kullanan cihazların da artık yaygınlaşmasıyla birlikte firmalarında fiyat-performans yarışı yapmaları oldukça olağan karşılanan bir durum olarak görülüyor. Bakalım ileride daha uygun fiyatlı 5G telefonlar görebilecek miyiz.