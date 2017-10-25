Türk Telekom, Toplamda 40.5 Milyon Aboneye Ulaştı!

2017 üçüncü çeyrekte 900 bin net abone kazanımı ile rekor kıran

Türk Telekom, çift haneli büyümesini sürdürdü.

Türk Telekom, üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirket, Temmuz-Eylül 2017 döneminde yüzde 10.1 büyümeyle 4.5 milyar TL gelir elde ederken, yılın 9 ayında ise 13.3 milyar TL gelir sağladı. Bu dönemde Türk Telekom’un abone sayısı, toplamda 40.5 milyona ulaşmış oldu. 2017 üçüncü çeyrekte gerçekleşen 900 binin üzerindeki toplam net abone kazanımı, Türk Telekom’un halka açıldığı 2008 yılından bu yana tek çeyrekte sağlanan en yüksek abone kazanımı olarak dikkat çekiyor.

İnternette toplam 9.4 milyon abone sayısına ulaşan TT, 289 binlik bir abone artışı sağladı ve internet yaygınlığını artırmaya odaklı “İnternet Bizden” tarifeleri sonucunda bu çeyrekteki toplam internet net abone artışının yaklaşık yüzde 25’ini oluşturdu.

Mobilde ise Türk Telekom, 414 bin net abone kazanımı ile 19.2 milyon mobil aboneye ulaşırken, yalın DSL hatları da eklendiğinde, 2017 üçüncü çeyrekte toplam sabit erişim hatları halka arzdan bu yana en yüksek artış olan 186 bin net artış ile 13.4 milyona yükseldi.

Ayrıca, Tivibu aboneleri ise 135 bin artış ile 1 milyonu aştı. Toplam TV abone sayısı ise 2.5 milyona ulaştı.

Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, finansal sonuçlara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye ekonomisinin uluslararası arenada dikkat çeken hızlı büyüme trendini sürdürdüğü yılın üçüncü çeyreğinde, Türk Telekom olarak biz de çift haneli büyümeye devam ettik. Temmuz-Eylül 2017 döneminde yüzde 10’un üzerinde büyüyerek, 4.5 milyar TL gelir elde ettik. Bu dönemde faaliyet kârı (FAVÖK) ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 1.7 milyar TL oldu. Böylece FAVÖK marjı, 2016’nın üçüncü çeyreğine göre iki puan artarak yüzde 35’ten yüzde 37’ye çıktı. FAVÖK marjındaki bu artış, mükemmel operasyonel performans ve başarılı verimlilik programıyla desteklenen güçlü büyüme ile sağlandı. Üçüncü çeyrekte, inovasyon ve yeni ürün lansmanlarındaki tempomuzu hızlandırmaya da devam ettik. Her yerde yüksek kaliteli milyonlarca şarkı sunan müzik platformumuzu daha da güçlendirdik ve Muud markasını müzikseverlerle buluşturduk. Muud yalnızca bir müzik dinleme servisi değil aynı zamanda kişiselleştirilmiş müzik listeleri oluşturan, ruh haline göre önerilerde bulunan, kültür sanat ve müzikle ilgili tüm gelişmelere ve haberlere ilişkin anlık bildirimler sağlayan canlı bir platform.”