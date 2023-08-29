Türk Telekom’un ayrıcalıklar sağlayan markası Prime’ın içeriği günden güne yeni fırsatlarla zenginleşiyor. Türk Telekom evde internette 100 Mbps ve üzeri yüksek hızlı internet paketine sahip müşteriler, Türk Telekom Prime programına dahil olarak, farklı kategorilerde kampanya ve indirimlerden faydalanma şansı elde ediyor.

Türk Telekom mobil kullanan Prime müşteriler özelinde, ev internetinde de Türk Telekom’u tercih eden yeni müşteriler yüksek hızlı fiber internetten 24 ay boyunca avantajlı fiyatlarla yararlanma fırsatı elde ediyor. Türk Telekom Evde İnternet kullanan Prime’lılar 100 Mbps fiber internet paketinde toplam 480 TL indirim avantajı yakalıyor.

Türk Telekom Prime, eğlence, ulaşım, güvenlik, kişisel gelişim, seyahat ve yeme içme gibi farklı sektörlerdeki markalar ile iş birliği yaparak evde internet müşterilerine ayrıcalıklarla dolu bir dünya sunuyor. Türk Telekom Prime’lılar, Biletix’ten 400 TL’ye kadar yapılan tüm bilet alışverişlerinde yüzde 30 indirim fırsatı yakalıyor. Ulaşımda ise Türk Telekom Prime müşterileri seçili İSPARK otoparklarından ücretsiz yararlanırken, uçak seyahatlerinde de HAVABUS ile ücretsiz havalimanı transferi hizmetini kullanabiliyor. Tatil ve ev güvenlik sistemleri avantajlarıyla da Türk Telekom Prime’lılar gönül rahatlığıyla tatile gidiyor. Setur’da geçerli seçili tatil ve şehir otellerine ek yüzde 7 indirimden faydalanırken, ev güvenliği Securitas ayrıcalığı ile daha ekonomik hale geliyor. Securitas Alarm’dan yeni alarm veya kamera sistemleri satın alımlarında, alarm izleme hizmet bedeli ilk 6 ay yüzde 50 indirimli olarak Prime’lılara sunuluyor.