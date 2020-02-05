Türk Telekom
Türk Telekom, PİLOT ile girişimcilere fırsat tanıyor!
Türk Telekom, PİLOT programı ile girişimcilere destek olmayı amaçlıyor. PİLOT programı için başvurular ise alınmaya başladı. PİLOT’a kabul edilen her ekibe, 150 bin TL doğrudan nakit desteği sağlanacak.
İlginizi çekebilir: Türk Telekom’dan Ağrı’ya güneş enerjili baz istasyonu
Türk Telekom’un teknoloji girişimlerini desteklemek ve onlarla iş birliği yaparak müşterilerine yenilikçi ürün, hizmetler sunmak aynı zamanda yerli ve milli girişimlere destek olmak amacıyla hayata geçirdiği PİLOT’ta 8. dönem başvuruları açıldı.
Türk Telekom, 350 kişiye istihdam sağladı!
Türk Telekom Strateji Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, bugüne kadar PİLOT’tan mezun olan 65 girişime Türk Telekom tarafından toplamda 4 milyon TL’nin üzerinde nakit desteği verildiğini belirtirken; mezun girişimlerin 2019 yılında 350 kişiye istihdam sağladığını ve 41 milyon TL ciro elde ettiğini ifade etti.
Ülkemizde girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, müşterilerimize yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak için bu alandaki yatırım ve çalışmalarımızı her yıl artırarak sürdürüyoruz.
2013 yılında hayata geçirdiğimiz ve Şubat ayında 8. Dönem başvuruları başlayan PİLOT programı kapsamında, girişimlere teknolojimizle, bilgi birikimimizle ve bağlantılarımızla destek olmaya devam edeceğiz.
Türk Telekom olarak ülkemizde filizlenen yenilikçi iş fikirlerini daha ileriye götürebilmek için, girişimlere teknoloji ve alt yapı desteği sunuyor, finansal olarak da onların yanında oluyoruz.
Her girişime 150 bin TL nakit destek verilecek
PİLOT’un yeni döneminde programa kabul edilen her girişime 150 bin TL nakit desteği sağlanırken girişimler Türk Telekom ile iş birliği yapma imkânı yakalayacak.
Ayrıca, girişimlere geniş mentor ağına, büyük yatırımcılara ve Türk Telekom’un iş bağlantılarına erişim olanağı sağlanmasının yanı sıra; ofis alanı, teknoloji alt yapısı, mobil iletişim paketi, tanıtım ve şehir dışından programa katılan ekiplere konaklama desteği sunulacak.
PİLOT kapsamında odaklanılacak alanlar ise, eğitim ve sağlık teknolojileri, yapay zekâ, makine öğrenmesi, sanal/artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti, büyük veri analitiği, blockchain, finansal ve regülasyon teknolojileri ve siber güvenlik olarak belirlendi.
PİLOT’a başvuran ekipler; iş birliği potansiyeli, fikrin yenilikçiliği ve uygulanabilirliği, hedeflenen pazarın büyüklüğü ve büyüme potansiyeli, iş modelinin tutarlılığı ve ekibin yetkinliği gibi kriterlere göre değerlendirilecek.
Başvurular www.turktelekompilot.com.tr web sitesinden şu an da halihazırda yapılabiliyor. Sizde, verdiğimiz linkten başvuru yapabilirsiniz.
Türk Telekom
Türk Telekom’dan Ağrı’ya güneş enerjili baz istasyonu
Türk Telekom, “Sadece merkeze değil herkese” hizmet anlayışıyla Türkiye’deki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ağrı’da güneş enerjili baz istasyonunu devreye aldı.
İlginizi çekebilir: Türk Telekom’dan internet problemi hakkında açıklama
Türk Telekom, güneş enerjili sistemlere yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Ağrı’da ‘Güneş Enerji Sistemi’ (GES) ile çalışan baz istasyonunu devreye aldı. Çevre duyarlılığı konusunda Türkiye’ye örnek olacak önemli bir uygulamayı hayata geçirdi.
Firma, enerji verimliliğiyle ilgili farkındalığı artırmayı ve enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Erzurum Bölge Müdürlüğü hizmet sahasında yer alan Ağrı ili Taşlıcay ilçesi Güneysöğüt Mahallesi’ndeki meralık alana GES ile çalışan baz istasyonu kurdu.
Türk Telekom, 50 metre yüksekliğe sahip ve 7 köye hizmet veren güneş enerjisi ile çalışan baz istasyonu sayesinde bölgedeki köylerin iletişim kalitesini artırdı.
1.700 lokasyona güneş enerji sistemleri kuruldu
Türk Telekom; yeni nesil iletişim teknolojilerinin enerjide, tarımda, sanayide, ulaşımda, sağlıkta, bina ve şehirlerde kullanımını yaygınlaştırarak en yüksek düzeyde kaynak tasarrufu sağlamak ve sürdürülebilir topluma hizmet etmek amacıyla çalışmalarını yürütüyor.
Karbon emisyonunu sistematik olarak azaltıp enerji verimliliği konusundaki yatırımlarına ve optimizasyon çalışmalarına aralıksız devam eden Türk Telekom, toplam 1.700 lokasyona güneş enerji sistemleri kurdu.
Türk Telekom’un son olarak Ağrı’da kullanıma aldığı baz istasyonunda da GES kullanıldı. Bu baz istasyonunda 48 adet güneş paneli ile 295 W güce ulaşıldı.
Türkiye genelinde yenilenebilir enerji sistemlerinin toplam kurulu gücü 2,3 MW olan Türk Telekom, bu projelerle, temiz ve millî enerjiye katkı sunmayı ve Türkiye’deki diğer uygun lokasyonlarında da benzer GES uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefliyor.
Türk Telekom
Türk Telekom, rakiplerine fiber çağrısı yaptı!
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, şirketin geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir etkinlikte fiber altyapı ile ilgili önemli açıklamalar yapmıştı. Açıklamalarını Twitter’da sürdüren Önal, rakip internet servis sağlayıcılara (ISS) fiber dağıtımı konusunda birlik çağrısı yaptı!
İlginizi Çekebilir: ZenBook vs VivoBook: Hangi ürün kime göre?
Türk Telekom CEO’su: “Türkiye geneline fiber altyapıyı beraber götürelim!”
Ümit Önal, geçtiğimiz hafta düzenlenen “2019’dan 2020’ye” etkinliğinde talep eden her operatörün Türk Telekom’un fiber altyapısından yararlanabileceğini ifade etmişti. Yatırımlarla beraber geniş bant bağlantı kalitesinin artırıldığını belirten Önal, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile rakiplerine bir çağrı daha yaptı. Paylaşımında Türkiye’nin altyapısı yetersiz bölgelerine birlikte fiber bağlantı götürme çağrısını yineleyen Türk Telekom CEO’su, talep eden operatörlerin baz istasyonlarına fiber erişim sağlayabileceklerini de belirtti. Yine aynı etkinlikte önümüzdeki yıldan itibaren İstanbul’un herhangi bir bölgesine talep olması halinde 1 hafta içerisinde fiber altyapı sağlanabileceğine vurgu yapılmıştı.
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle;
“Yeni yılla birlikte tüm operatörlere çağrımızdır. Daha önce defalarca yaptığımız, son olarak da basın toplantımda belirttiğim çağrımızı yineliyorum! Gelin, Türkiye’nin henüz altyapı gitmemiş noktalarına fiberi birlikte götürelim. Çünkü #SadeceMerkezeDeğilHerkese dokunmalıyız.
Topraklarımızın dört bir yanında ilmek ilmek ördüğümüz 7,5 milyon km fiber altyapımız ile kazandığımız tecrübeyi, yeni altyapı götürülecek yerlerde diğer operatörlerle paylaşarak, Türkiye’nin dijital dönüşümüne daha fazla katkı sağlamaya hazırız. Çünkü; TÜRKİYE’YE DEĞER.
Türk Telekom
Türk Telekom’dan özür: 2 ay boyunca 5 GB internet hediyesi
Türk Telekom, dün itibarıyla İstanbul’da gerçekleşen deprem sonrası yaşanan bağlantı problemleri için bir kamuoyu açıklaması yaptı. Şirket tüm abonelerine, 2 ay boyunca 5 GB hediye verecek. Yani toplamda 10 GB’lık bir hediye tanımlanacak.
Türk Telekom’dan 2 ay boyunca 5 GB internet
Şirketin paylaştığı açıklama şöyle:
“Türk Telekom Ailesi olarak, kesintisiz ve daha güvenli iletişim için yaptığımız mobil teknoloji yenileme çalışmaları sırasında meydana gelen deprem, şebekemizde aksamalara neden olmuştur.
Mobil abonelerimize bir süreliğine de olsa kesintisiz iletişim sağlayamamanın derin üzüntüsü içindeyiz. Yaşattığımız bu olumsuz deneyimden ötürü içtenlikle özür diler, sabır ve anlayışları için müşterilerimize teşekkür ederiz.
Yaşanan bu olumsuzluğu bir nebze de olsa telafi edebilmek adına, tüm mobil abonelerimize 2 ay boyunca aylık 5 GB, toplam 10 GB mobil internet tanımlanacaktır.
Tüm müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”