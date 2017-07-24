Türk Telekom Mobil İnternet Paketlerini İkiye Katlayacak

Türk Telekom yeni düzenlediği kampanya ile beraber kullanıcılar 4.5G’yi rahat rahat kullansın diye mobil internet hediye ediyor.

Türk Telekom kullanıcıları önümüzdeki 3 ay boyunca mevcut internet kotaları kadar ek kotaya herhangi bir ücret ödemeden sahip olacak. Yıl sonuna kadar devam edecek olan kampanyadan yeni abonelerde yararlanabilecek.

Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun yaptığı açıklamada 2017’nin ilk çeyrek verilerine göre şirketin %75 akıllı telefon penetrasyonuna sahip olduğunu ve bu konuda lider olduklarını belirtti. Dursun, LTE uyumlu cihaz penetrasyon oranının ise %57’ye ulaştığını açıkladı. Kampanyadan yararlanmak isteyen bireysel aboneler Türk Telekom mağazalarına giderek 4.5G uyumlu SIM kartlarını aldıktan sonra Müşteri Hizmetleri’ni arayarak ya da SMS ile kampanyaya takılabilecekler.