Basın Bülteni
Türk Telekom, ‘Günışığı’ ile Az Gören Herkese Işık Oluyor
Türk Telekom’un az gören çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projesi ‘Günışığı’nın yeni dönemi başladı. Bugüne kadar erken müdahale eğitimleriyle az gören çocukların hayatına dokunan Türk Telekom, başta gazi ve yaşlılar olmak üzere görme yetersizliği yaşayan her yaştan bireyi ve eğitimcileri projeye dahil ediyor.
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Türk Telekom insan odaklı yaklaşımıyla sosyal sorumluluk faaliyetlerine devam ediyor. Türk Telekom’un Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile birlikte hayata geçirdiği ‘Günışığı’ projesinin yeni dönemi, başta gazi ve yaşlılar olmak üzere görme kısıtı olan her yaştan bireyin de projeye dahil edilmesiyle genişletildi. Eğitimler ücretsiz ve halka açık olarak düzenleniyor.
Gaziler, yaşlılar ve eğitimciler de projeye dahil edildi
Türk Telekom, ilk kez 2014’te başlattığı proje ile görme oranı yüzde 1 ilâ yüzde 10 arasında olan ve yasal olarak görme engelli çocuklara erken müdahale eğitimi vererek, okula devam etmelerine destek oldu. Yeni dönemde kapsamı genişletilen projeyle, görme yetersizliği yaşayan gazi ve yaşlılar olmak üzere görme kısıtı olan her yaştan bireye ve eğitimcilere 8 ay boyunca toplam 320 çevrim içi eğitim verilecek.
5 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor
Türkiye’de az gören kavramını sahiplenerek, bu alandaki ilk çalışmayı yapan Türk Telekom, Günışığı projesi ile bugüne kadar 81 ilde az gören 1000 çocuğun hayatına dokunarak, bağımsız bireyler olarak hayatlarını sürdürebilmeleri için yanlarında oldu. Yeni dönemde çevrim içi düzenlenen haftalık eğitim programlarıyla 5 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor. Herkese açık ve ücretsiz düzenlenecek bu eğitimlerin katılım bilgilerine Türkiye’ye Değer (http://www.turkiyeyedeger.com.tr/) ve EyDer (https://ey-der.com/) web sitelerinden ulaşılabiliyor.
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