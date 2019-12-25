Türk Telekom, fiberde Avrupa ülkelerini geçti: 7,5 milyon kilometre!

Türk Telekom, Avrupa ülkelerini geride bırakarak fiber altyapıda 7,5 milyon kilometreye ulaştı. Bu büyük başarının detaylarını haberimizde derledik.

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Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yaptığı açıklamada “Ağustos böceği gibi yüksek ses çıkartmak yerine karınca gibi çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin bir ucundan diğerine en yakın rakibinin 7 kat altyapı yatırımı yaptıklarını belirtti.

Önal, toplamda 7,5 milyon kilometrelik fiber ağ yatırımı gerçekleştirdiklerini anlatarak 2020 yılında İstanbul altyapısı olmayıp, altyapı talep eden her müşteriye “En geç 1 hafta içerisinde fiber hizmeti ulaştırma” sözü verdi. Türkiye şu an sahip olduğu fiber altyapısıyla 5G öncesi büyük bir atılım gerçekleştirmiş oldu.

OECD ülkelerinin ortalamalarına bakıldığında; yüzde 20 seviyesindeki abone fiberleşme oranıyla Türkiye, bu kategoride ABD, Kanada, İsviçre, Hollanda, Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere ve Belçika gibi gelişmiş ülkeleri geçmiş oldu.

Fiber ağımız 7,5 milyon kilometreye ulaştı!

Ümit Önal, “Türk Telekom olarak Türkiye’yi adeta fiber ağlarla ördük. Türkiye’nin 81 ilini köşe bucak sararak, yatırım yapmadık yer bırakmadık. Fiber şebekemiz ile ulaştığımız hane sayısını son 2 yılda rekor düzeye eriştirerek, 5 milyonun üzerinde artırmayı başardık. Gururla söylemek isterim ki; Türk Telekom’un fiber hane kapsamasını 2019 Aralık ayı itibariyle 21,7 milyon haneye yükselttik. Bugün altyapımız 303 bin kilometre fiber hat ile 7,5 milyon kilometre fiber ağa ulaştı” dedi.

Her gün altyapımıza ortalama 2 bin kilometre fiber ekliyoruz

Tüm zorlu coğrafi koşullarda, sadece kârlı yerlerde değil Türkiye’nin her karışında, büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade eden Ümit Önal, “Her gün altyapımıza ortalama 2 bin kilometre fiber ekliyoruz. Bu rakam Türkiye’nin en batısından en doğusuna kadar her gün en az bir kez gitmek anlamına geliyor.

Ülkemizdeki fiber altyapının yüzde 80’inde Türk Telekom imzası bulunuyor. Altyapı yatırımı söz konusu olduğunda, en yakın rakibimizin her 5 birimlik yatırımına karşı biz, 100 birimlik altyapı erişim yatırımı yapıyoruz. Sadece haneye fiber olarak değerlendirdiğimizde, en yakın rakibimizin ayda 5 bin yeni haneye erişim sağlamasına karşılık, biz her gün 10 bin yeni haneye erişim sağlıyoruz.

Türk Telekom’u bu başarısıyla birlikte 5G altyapımızın çok daha sağlam temeller üzerine oturtulduğunu anlıyoruz. Bu atılımlarından dolayı firmayı kutluyor ve başarılarını devam ettirmelerini ümit ediyoruz.