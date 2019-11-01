Türk Telekom 5G testinde dünya rekoru kırdı: 2,921 Gbps!

Türk Telekom ar-ge merkezinde bugün gerçekleştirmiş olduğu 5G testinde dünya rekoru kırarak 2,921 Gbps hıza ulaştı.

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Dünya rekoru!

Dünya genelinde 5G teknolojisinde gelişmeler yaşanırken, ülkemizde bulunan operatör şirketleri de bir dizi testler yapmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda Turkcell tarafından yapılan 5G testinde bir dünya rekoru kırılırken şimdi de bir diğer operatörümüz olan Türk Telekom tarafından dünya rekoru kırıldı. Birkaç denemenin ardından 2,921 Gbps indirme hızına ulaşıldı. Ayrıca Türk Telekom Türkiye’nin en büyük fiber alt yapısına sahip olmasının verdiği tecrübe ile 5G alt yapısında da en iyi olmayı taahhüt ettiğini söyledi.

Yapılan testlerle birlikte önümüzdeki yıllarda ülkemizde kullanıma açılacak olan 5G teknolojisinde öncü ülkelerden biri olacağımız görülüyor. Bu konu hakkında düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlere iletebilirsiniz.