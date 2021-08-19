Türk Telekom fiber internet ev telefonuyla daha avantajlı

Moto Tab G20, teknik özellikleriyle birlikte Google Play Console’da görüldü. Moto Tab G20’nin teknik özellikleri ve tasarım görselleri 3. nesil Lenovo Tab M8 ile benzerlik göstermekte. Bunu göz önüne alırsak, Moto Tab G20, Lenovo muadili tableti yeniden markalanmış bir sürümü olabilir. Tabletin teknik özellikleri Google Play Console’da görüldüğünden, Motorola çok yakında bu yeni tableti tanıtmak için lansman yapmayı planlıyor gibi gözüküyor.

Moto Tab G20 Teknik Özellikleri

Moto Tab G20 yani yeniden markalaşmış Lenovo Tab M8 ile benzer özelliklere sahip olacak. Moto Tab G20 240 DPI Ekran yoğunluğuna, 8 inç HD+ 800×1200 piksel ekrana sahip olacak. Tablet işlemci olarak Mediatek MT8768A’yı tercih etmiş. Bu işlemci 8 çekirdekli ve 2.3GHz hızında çalışmakta. Ayrıca 4G ce Wi-Fi 5’i destekliyor. Grafik işlemcisi olarak ise Imagination Tech PowerVR GE8320’yi tercih etmiş. Tablet 3GB Ram ile gelecek. Google Play Console üzerinde bir diğer detay ise Android sürümünün Android 11 ile geleceğini söylüyor.

Tab G20’nin yeniden markalaşmış bir Lenovo Tab M8 olduğu yönünde söylentiler doğru çıkarsa, Moto Tab G20 arkada 5Mp ana kamerası ve önce 2MP selfie kamera kullanacak. Moto Tab G20, aynı Lenovo’daki gibi 5.100mAh pil gücü ile gelebilir. Cihaz yüksek ihtimal ile Dolby Atmos hoparlör sistemine sahip olacaktır. Motorola bütçe dostu olmak için parmak izi sensörünü bu tablette kullanmayabilir.

Lansman tarihi açıklandığı zaman daha fazla bilgiler ile yeniden markalaşmamı mı yoksa yeni bir tablet olarak mı çıkardığını göreceğiz.