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Türk Telekom fiber internet ev telefonuyla daha avantajlı

Türk

Türk Telekom, limitsiz fiber internet ve ev telefonu hizmetlerini, ‘İnternet ve Alo Dakika Paketleri’nde 1 Ay Bedava’ kampanyasında bir araya getiriyor. Kampanyada, internet ve ev telefonu hizmeti ilk ay ücretsiz sunuluyor.

Bakmakta fayda var: Türk Telekom’la emlakta dijital dönüşüm

Türkiye’nin fiber gücü Türk Telekom, İnternet ve Alo Dakika Paketleri’nde ‘1 Ay Bedava’ kampanyasını müşterilerle buluşturuyor. Bu doğrultuda; limitsiz internetle birlikte Alo Dakika Paketleri alan yeni müşteriler, evden rahatça konuşmak için evde internet ve ev telefonu ürünlerinden ilk ay ücretsiz yararlanabiliyorlar.

Türk

Kampanyada 24 ay kalma sözü veren müşteriler, her şey dâhil ayda 95,90 TL’ye hem ev telefonundan sevdikleri ile konuşabiliyor hem de limitsiz fiber internetten faydalanabiliyorlar. 100 mbps’ye kadar değişen hız seçenekleri sunulan kampanyada müşteriler ev telefonunda aylık 250 DK, 500 DK, 1.000 DK veya limitsiz dakika paketlerinden birini tercih edebiliyorlar Türk Telekom müşterileri, ihtiyaç duydukları kablosuz telefonları Türk Telekom mağazalarından satın alabiliyorlar.

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Eren İmdat

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Basın Bülteni

ASELSAN’ın yerli anteni Türk Telekom şebekesinde test ediliyor

Yazan:

ASELSAN ANTEN (2)
Türk Telekom ve ASELSAN, yerli ve milli teknolojiler geliştirme vizyonu kapsamında önemli bir iş birliğine imza attı. ASELSAN’ın yeni geliştirdiği 2G-3G-4.5G baz istasyonu anteni, Türk Telekom ile birlikte aktif bir şekilde sahada denenmeye başladı. 40 yılı aşkın tecrübesi ile ASELSAN’ın ürettiği çoklu bant destekli olan ve 2G-3G-4.5G servisleri verebilen bu yeni nesil antenin test versiyonlarının kurulumu ülkemizin lider operatörü Türk Telekom şebekesinde yapıldı.
ASELSAN ANTEN (1)

Türk Telekom’un yerli ürüne desteği artarak sürüyor

Haberleşme denildiği zaman yerli ve milli teknolojilerin önemi daha da artıyor. Bu yüzden haberleşme teknolojilerinde yerli ve milli üretimin payını arttırmak ve 4.5G ile başlayan süreçte haberleşme teknolojileri için yapılacak yatırımların yerli ve millî kaynaklarla karşılanmasını sağlamak amacıyla oluşturulan tüm projelere Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom tarafından verilen destek, 2021 yılında da artarak sürüyor.
Türk Telekom CEOsu Ümit Önal (1)

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal; “Türk Telekom olarak yerli baz istasyonu antenlerinin ürünleştirilmesi konusunda ASELSAN ile çalışmalara devam ediyoruz. ASELSAN tarafından geliştirilen çoklu bant destekli antenleri, sahalarımıza kurup test etmeye başladık. Yerlilik anlamında çok kıymetli olan bu projenin önemli dönüm noktalarından biri olan saha testleri aşamasını birlikte gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz” dedi.
ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün

ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün; “Türkiye’nin lider teknoloji şirketi ASELSAN olarak, operatör sahasında canlı testlerde görülen sonuçlar ürünlerimizin gelişimi için çok önemli. Türk Telekom ile ortak yapılan test faaliyetlerinden aldığımız geri bildirimlere göre, ürünümüzü geliştirmeye devam ediyoruz 2021 yılının ikinci yarısı için seri üretim çalışmalarımız ve diğer operatörler için planlanan kurulumlar da tüm hızıyla sürüyor. Yüksek teknolojilerimiz ile yeni tip yerli ve milli antenler geliştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

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Mobil

Moto Tab G20 Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Yazan:

Lenovo Tab M8

Moto Tab G20, teknik özellikleriyle birlikte Google Play Console’da görüldü. Moto Tab G20’nin teknik özellikleri ve tasarım görselleri 3. nesil Lenovo Tab M8 ile benzerlik göstermekte. Bunu göz önüne alırsak, Moto Tab G20, Lenovo muadili tableti yeniden markalanmış bir sürümü olabilir. Tabletin teknik özellikleri Google Play Console’da görüldüğünden, Motorola çok yakında bu yeni tableti tanıtmak için lansman yapmayı planlıyor gibi gözüküyor.

Lenovo Tab M8

Moto Tab G20 Teknik Özellikleri

Moto Tab G20 yani yeniden markalaşmış Lenovo Tab M8 ile benzer özelliklere sahip olacak. Moto Tab G20 240 DPI Ekran yoğunluğuna, 8 inç HD+ 800×1200 piksel ekrana sahip olacak. Tablet işlemci olarak Mediatek MT8768A’yı tercih etmiş. Bu işlemci 8 çekirdekli ve 2.3GHz hızında çalışmakta. Ayrıca 4G ce Wi-Fi 5’i destekliyor. Grafik işlemcisi olarak ise Imagination Tech PowerVR GE8320’yi tercih etmiş. Tablet 3GB Ram ile gelecek. Google Play Console üzerinde bir diğer detay ise Android sürümünün Android 11 ile geleceğini söylüyor.

Moto Tab G20 Teknik Özellikler

Tab G20’nin yeniden markalaşmış bir Lenovo Tab M8 olduğu yönünde söylentiler doğru çıkarsa, Moto Tab G20 arkada 5Mp ana kamerası ve önce 2MP selfie kamera kullanacak. Moto Tab G20, aynı Lenovo’daki gibi 5.100mAh pil gücü ile gelebilir. Cihaz yüksek ihtimal ile Dolby Atmos hoparlör sistemine sahip olacaktır. Motorola bütçe dostu olmak için parmak izi sensörünü bu tablette kullanmayabilir.

Lansman tarihi açıklandığı zaman daha fazla bilgiler ile yeniden markalaşmamı mı yoksa yeni bir tablet olarak mı çıkardığını göreceğiz.

Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!

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