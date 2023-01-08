Türk Telekom, e-cüzdan uygulaması Pokus ile hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. Pokus ile ‘Hazır Limit’ avantajını hayata geçiren Türk Telekom, müşterilerinin anlık ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlıyor. Türk Telekom mobil müşterileri, Hazır Limit yeniliğiyle Pokus Kart’larına bakiye yükleyip kullanabiliyorlar.

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Kullanmış olduğu hatları mobil ödemeye açık olan Türk Telekom müşterileri, ‘Hazır Limit’le Pokus Kartlarına yükleyecekleri bakiyeyi günlük harcamalarında kullanabilecekler. Yapacakları bu harcamaları bir sonraki fatura döneminde ödeyecek olan müşteriler, ana sayfadaki “+” butonuna basarak Hazır Limit’ten yararlanabilecekler. Türk Telekom müşterileri Hazır Limit’le Pokus Kartlarına, mobil ödeme limitleri dahilinde yükleme yapabilecekler.

Hazır Limit avantajlarından yararlanmak isteyen Türk Telekom faturalı ve faturasız mobil müşterileri, MOBILODEME KAYIT yazıp 5555’e kısa mesaj atarak, Mobil Online İşlemler uygulaması üzerinden ya da 444 11 15’i arayarak hatlarını kolayca mobil ödemeye açtırabiliyorlar.