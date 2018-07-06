Türk Telekom, Bilişim 500’de yine zirvede yer aldı

Türk Telekom, BThaber Yayıncılık tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin önde gelen sektör araştırması Bilişim 500’ün satış gelirlerine göre “2017 Yılı İlk 500 bilişim Şirketi” sıralamasında ilk sırada yer aldı. Ayrıca “Telekom Şirketi Kategori Birincisi”, “İnternet Hizmeti”, “Ankara Şirketleri” ve “İletişim Şirketleri” kategorilerinde de birinciliği elde etti. Öte yandan Türk Telekom iştiraki İnnova da Bilişim 500’den ödülle dönen şirketler arasında yer aldı. İnnova, Yazılım kategorisinde “Yılın İş Uygulamaları ” kategorisinde birincilik ödülünü aldı. İnnova, satış gelirlerine göre Türkiye’nin en büyük 500 bilişim firması sıralamasında bir önceki yıla göre 2 basamak daha yükselerek 25. sıraya çıktı. Türk Telekom’un “İnternet Hizmeti Kategori Birincisi Ödülü”nü sahnede Türk Telekom Strateji Planlama ve İş Geliştirme Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er aldı.

İnnova’ya “Yılın İş Uygulamaları Kategori Birincisi” ödülü

Bir Türk Telekom iştiraki olan İnnova da Bilişim 500’den ödülle dönen şirketler arasında yer aldı. Türkiye bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların 2017 yılı net satış gelirleri baz alınarak yapılan Bilişim 500 Araştırması’nın sonuçlarına göre İnnova, Yazılım kategorisinde “Yılın İş Uygulamaları Kategori Birincisi” ödülünü aldı. Ödül, İnnova Genel Müdürü Aydın Ersöz’e verildi.