Türk Telekom, AB destekli 5G Ar-Ge projesini tamamladı.

Türk Telekom, Avrupa Birliği İnovasyon Programı Horizon 2020 kapsamında desteklenen 5G konsorsiyumunda yer alan ilk Türk operatör oldu. Endüstriyel 5G projesini tamamladı. Türk Telekom ve iştiraki Argela’nın birlikte çalıştığı uluslararası Clear5G projesine ilişkin Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, konuya ilişkin olarak“5G ve ötesi araştırmalarında, Horizon 2020 kapsamında projesi uluslararası konsorsiyumda kabul edilen ilk Türk operatörü olarak, fabrikaların dijitalleşmesi sürecine uluslararası bir proje ile katkı sağlamış olmak ülkemiz için de şirketimiz için de çok değerli” dedi.

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Türk Telekom, iştiraki Argela ile birlikte katıldığı uluslararası Clear5G (Geleceğin fabrikaları için ultra güvenilir 5G makine tipi iletişim) projesini başarıyla tamamladı. Türk Telekom, proje kapsamında fabrikalarda 5G ile daha düşük gecikmeli veri iletimi, ultra yüksek güvenilirlik ve erişilebilirlik sağlanabileceğini ortaya koydu. Proje sayesinde, farklı standartlarda haberleşen tüm makinelerin, birbirleriyle nesnelerin interneti (IoT) teknolojisi ile konuşabilir hâle gelmesi de sağlandı.

Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç konuya ilişkin şunları söyledi “Uluslararası Clear5G projesi ile 5G teknolojisinin kabiliyetlerinin üretim alanına uyarlanabildiğini kanıtlayarak, fabrikaların 5G ve ötesi teknolojilerle birlikte dijitalleşmesi sürecine önemli bir katkı sağladık. Horizon 2020, Eureka gibi Uluslararası Ar-Ge programlarına katılarak gelecek nesil telekomünikasyon teknolojileri alanındaki Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımızla, küresel ölçekte değer üretmeyi sürdürecek, 5G teknolojileri konusunda geliştirdiğimiz yeni fikir ve ürünleri uluslararası patentler ile taçlandırmaya devam edeceğiz”. dedi.

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Türk Telekom, 5G alanında fonlanan Horizon 2020 Projelerinde yer alan ilk Türk operatör!

Projede İngiltere’den Surrey Üniversitesi ile Toshiba ve Adlink gibi dünya devlerinin yanı sıra Fransa, Yunanistan ve Tayvan’dan toplam 11 firma yer alırken, Türk Telekom, 5G ve ötesi araştırmalarında, Horizon 2020 kapsamında projesi uluslararası konsorsiyumda kabul edilen ilk Türk operatör olma özelliğini taşıyor. Türk Telekom bu çalışmasıyla, Endüstri 4.0 vizyonunun daha hızlı ve etkili bir şekilde hayata geçirilmesine destek verirken, fabrikalardaki potansiyel endüstriyel 5G uygulamalarının gerçekleşmesi için gerekli şebeke gereksinimlerinin, yönetim sistemlerinin ve mimarilerinin belirlenmesine de katkı sağladı.

Proje, Avrupa Komisyonu’nun uluslararası arenadaki en büyük bütçeli sivil araştırma ve inovasyon programı olan Horizon 2020 kapsamında hibe desteğiyle gerçekleştirildi.

5G ile fabrikalar daha akıllı olacak!

Geleceğin fabrikalarında Endüstriyel 5G şebekesine bağlantılı olarak çalışan ve yönetilen üretim sistemlerindeki makineler daha kolay kontrol edilebilir, daha esnek, güvenli ve performanslı çalışabilir hale geliyor. 5G’nin getirdiği bu avantajlar fabrikaların önümüzdeki yıllarda operasyonlarını daha iyi hale getirmelerine, yeni fırsatlardan yararlanmalarına, riskleri algılamalarına ve ürün yelpazelerini zenginleştirmeleri için daha geniş bir ekosisteme sahip olmalarına imkân sağlayacak. Tüm bu nedenlerle, endüstriyel mobil çözümler, başta geleceğin fabrikaları olmak üzere imalat sanayi ve diğer birçok sektörde yoğun ilgi görüyor.

Türk Telekom Hakkında;

180 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.(kaynak)