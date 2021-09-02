Basın Bülteni
Türk Telekom ‘14. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’ imzaları atıldı
Türk Telekom ve Türkiye Haber-İş Sendikası, yaklaşık 10.000 sendikalı çalışanın toplu iş sözleşmesi için el sıkıştı. Anlaşma çerçevesinde, en düşük çıplak ücret 4 bin 200 TL olarak belirlenirken bu sınırın altındaki ücretlerde iyileştirmeler yapılması kararlaştırıldı.
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Türk Telekom ve Türkiye Haber-İş Sendikası arasındaki 14. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi müzakere süreci anlaşmayla sonuçlandı. Yaklaşık 10 bin çalışanı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak ile diğer sendika ve kurum temsilcilerinin katılımıyla imzalandı.
Sağlanan anlaşma ile Türk Telekom’da sendikalı çalışanların ücretlerine yapılacak iyileştirme sonrasında, bu yılı kapsayan ilk 6 aylık dönem için seyyanen 850 TL, ikinci 6 aylık dönem için seyyanen 450 TL, üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemleri için ise yüzde 5,50 oranında zam yapılacak. İmzalanan sözleşme ile üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemlerde enflasyonun yüzde 5,50’yi geçmesi durumunda, aşan kısma denk düşen tutarın ücretlere ilave edilmesine de karar verildi. Ayrıca sendika üyelerine sözleşmenin ikinci yılından itibaren geçerli olmak üzere Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde brüt 1.000 TL tutarında bayram yardımı ödenmesine karar verildi. 14. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nin imza töreninde konuşan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Şirketimizin güçlü finansal ve operasyonel performansını en çok insan kaynağımızın kalitesine ve özverisine borçluyuz. Türkiye’nin dijital altyapısına yaptığımız yatırımlar kadar insan kaynağımıza yatırım yapmayı da kendimize ödev biliyor; güçlü performansımızı sürdürülebilir kılma yolunda tüm çalışma arkadaşlarımızla ‘tek yürek’ olarak “Türkiye için değer üretme” ortak hedefi doğrultusunda yol alıyoruz” dedi.
Önal, sözleşmenin sulh içinde gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Türk Telekom’un Türkiye’deki telekomünikasyon sektörü içinde sendikalı tek şirket olduğunun altını çizdi. Önal, “Türk Telekom olarak, hem müşterilerimize hem de çalışma arkadaşlarımıza karşı sorumlu ve özverili bir şirket olma prensibimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu takım ruhu içerisinde sendikalı-sendikasız çalışan ayrımı gözetmeden tüm çalışanlarımızın mutlu ve verimli olacağı bir çalışma ortamı oluşturmaya özen gösteriyoruz. Biliyoruz ki, en önemli sermayemiz insan kaynağımız” diye konuştu.
Solak: “Sözleşmeyi karşılıklı sevgi, saygı ve sorumluluk duygusu ile imzaladık”
Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak ise, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin karşılıklı sevgi, saygı ve sorumluluk duygusu ile gerçekleştiğini belirterek, “Sözleşme görüşmelerinin, anlaşma ile sonuçlanmasında karşılıklı güven ve hoşgörü etkili oldu. Üyelerimizin haklarını korumak ve gözetmek yaklaşımıyla sürdürdüğümüz görüşmeler neticesinde sözleşmeyi imzalamanın mutluluğunu Türk Telekom ve sendikamız olarak birlikte yaşıyoruz” dedi.
Sözleşme 2 yıllık dönemi kapsıyor
1 Mart 2021 – 28 Şubat 2023 tarihleri arasındaki 2 yıl süreyle geçerli olacak anlaşmaya göre Türk Telekom bünyesinde çalışan tüm sendikalı çalışanların ücretlerine;
- İlk altı aylık dönem için seyyanen 850 TL,
- İkinci altı aylık dönem için seyyanen 450 TL,
- Üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemler için ise yüzde 5,50 oranında zam yapılmasına,
- Yine üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemdeki TÜFE enflasyon oranının yüzde 5,50’yi aşması halinde, aşan kısmın ücretlere ilave edilmesine,
- Sendika üyelerine sözleşmenin ikinci yılından itibaren geçerli olmak üzere Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde brüt 1.000 TL tutarında bayram yardımı ödenmesine karar verildi.
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Basın Bülteni
ASUS ROG Strix Arion S500 taşınabilir SSD modelini duyurdu
ASUS Republic of Gamers (ROG), ROG Strix Arion S500 taşınabilir NVMe® SSD’yi duyurdu. DRAM’e sahip olan ve USB-C® 3.2 Gen 2 bağlantısını kullanan SSD, 1050 MB/s’ye kadar dosya aktarım hızları sunuyor.
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Alüminyum alaşımından üretilen bu taşınabilir sürücü, sahip olduğu termal dolguyla ısıyı verimli bir şekilde uzaklaştırıyor. 256-bit AES disk ve veri şifreleme özelliğine sahip olan SSD, kolay sürücü yönetimi için ROG SSD Dashboard yazılımından yararlanıyor. Üründe ayrıca özel Aura Sync aydınlatma bulunuyor. NTI Backup Now EZ yazılımıyla da birlikte gelen ürün ideal bir yüksek performanslı mobil depolama çözümü sunuyor.
İçindekiler
ASUS ROG Strix Arion S500 ile yüksek aktarım hızları
ROG Strix Arion S500’ün içinde 1050 MB/s’ye kadar aktarım hızları sunan yüksek performanslı bir Phison SSD bulunuyor. Bu SSD, standart harici sabit disklerden 12 kata kadar daha hızlı. Bu hızlarla 100 GB boyutundaki bir dosyayı yalnızca iki dakika içinde aktarmak mümkün. Buna ek olarak, DRAM bellek ve geniş SLC ön bellek de veri performansını üst seviyeye çekiyor. Bu da aynı zamanda SSD’nin ömrünü uzatmaya yardımcı oluyor.
Soğutma konusunda yetenekli
ROG Strix Arion S500’ün alüminyum alaşımlı kasasında çalışma sıcaklığını uygun düzeyde tutarak sürekli yüksek hızlı veri transferi yapmayı sağlayan dahili bir termal dolgu bulunuyor. Bu ayrıca cihazın ömrünü de uzatmaya yardımcı oluyor.
Tam veri koruması
ROG Strix Arion S500, 256-bit AES disk ve veri şifreleme ile CPU performansını etkilemeden veri güvenliği sağlıyor. Ayrıca ürünle birlikte gelen NTI Backup Now EZ yazılımı tüm dijital varlıklarınızı zararlı virüs saldırılarından ve donanım arızalarından koruyor. Veri kurtarma özelliği de yanlışlıkla silinen dosyalar olduğunda yardımcı oluyor. Kullanıcıların içinin daha da rahat olmasını sağlayan kullanışlı ROG SSD Dashboard arayüzü sıcaklık, depolama durumu ve genel durum gibi tüm önemli bilgileri gösteriyor.
Kapsamlı uyum
ROG Strix Arion S500, USB-C 3.2 Gen 2 bağlantısıyla hızlı performansın yanı sıra mobil cihazlarla, dizüstü bilgisayarlarla, masaüstü bilgisayarlarla ve en yeni nesil oyun konsollarıyla uyum sağlıyor. 2020 iF Tasarım Ödüllü ROG Strix Arion S500’de bulunan ASUS Aura Sync aydınlatma sistem genelinde benzersiz ışık efektleri sunuyor.
Teknik özellikler ise şu şekilde:
|
Boyutlar
|
124,57 x 47,76 x 10,85 mm (G x D x Y)
|
Ağırlık
|
107 g
|
Kapasite
|
500 GB
|
Arayüz
|
USB 3.2 Gen 2 Type-C®
(USB 3.2 Gen 1/ USB 2.0 ile uyumlu)
|
Hız
|
10 Gbps
|
İşletim Sistemi Uyumu
|
Windows 7/ 8.1/ 10
Mac OS Catalina veya daha yeni sürüm
|
SSD Dashboard Uyumluluğu
|
Windows 10
|
NTI Backup Uyumluluğu
|
Windows 7/ 8.1/ 10
|
AURA Sistem Gereksinimleri
|
Windows 10 RS3 veya daha yeni sürüm
|
Voltaj
|
5 V, 1,6 A
|
Sıcaklık
|
0°C–40°C (32°F–104°F)
|
Aksesuarlar
|
USB Type C‑-‑C kablosu
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