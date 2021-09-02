Türk Telekom ‘14. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’ imzaları atıldı

Türk Telekom ve Türkiye Haber-İş Sendikası, yaklaşık 10.000 sendikalı çalışanın toplu iş sözleşmesi için el sıkıştı. Anlaşma çerçevesinde, en düşük çıplak ücret 4 bin 200 TL olarak belirlenirken bu sınırın altındaki ücretlerde iyileştirmeler yapılması kararlaştırıldı.

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Türk Telekom ve Türkiye Haber-İş Sendikası arasındaki 14. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi müzakere süreci anlaşmayla sonuçlandı. Yaklaşık 10 bin çalışanı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak ile diğer sendika ve kurum temsilcilerinin katılımıyla imzalandı.

Sağlanan anlaşma ile Türk Telekom’da sendikalı çalışanların ücretlerine yapılacak iyileştirme sonrasında, bu yılı kapsayan ilk 6 aylık dönem için seyyanen 850 TL, ikinci 6 aylık dönem için seyyanen 450 TL, üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemleri için ise yüzde 5,50 oranında zam yapılacak. İmzalanan sözleşme ile üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemlerde enflasyonun yüzde 5,50’yi geçmesi durumunda, aşan kısma denk düşen tutarın ücretlere ilave edilmesine de karar verildi. Ayrıca sendika üyelerine sözleşmenin ikinci yılından itibaren geçerli olmak üzere Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde brüt 1.000 TL tutarında bayram yardımı ödenmesine karar verildi. 14. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nin imza töreninde konuşan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Şirketimizin güçlü finansal ve operasyonel performansını en çok insan kaynağımızın kalitesine ve özverisine borçluyuz. Türkiye’nin dijital altyapısına yaptığımız yatırımlar kadar insan kaynağımıza yatırım yapmayı da kendimize ödev biliyor; güçlü performansımızı sürdürülebilir kılma yolunda tüm çalışma arkadaşlarımızla ‘tek yürek’ olarak “Türkiye için değer üretme” ortak hedefi doğrultusunda yol alıyoruz” dedi.

Önal, sözleşmenin sulh içinde gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Türk Telekom’un Türkiye’deki telekomünikasyon sektörü içinde sendikalı tek şirket olduğunun altını çizdi. Önal, “Türk Telekom olarak, hem müşterilerimize hem de çalışma arkadaşlarımıza karşı sorumlu ve özverili bir şirket olma prensibimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu takım ruhu içerisinde sendikalı-sendikasız çalışan ayrımı gözetmeden tüm çalışanlarımızın mutlu ve verimli olacağı bir çalışma ortamı oluşturmaya özen gösteriyoruz. Biliyoruz ki, en önemli sermayemiz insan kaynağımız” diye konuştu.

Solak: “Sözleşmeyi karşılıklı sevgi, saygı ve sorumluluk duygusu ile imzaladık”

Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak ise, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin karşılıklı sevgi, saygı ve sorumluluk duygusu ile gerçekleştiğini belirterek, “Sözleşme görüşmelerinin, anlaşma ile sonuçlanmasında karşılıklı güven ve hoşgörü etkili oldu. Üyelerimizin haklarını korumak ve gözetmek yaklaşımıyla sürdürdüğümüz görüşmeler neticesinde sözleşmeyi imzalamanın mutluluğunu Türk Telekom ve sendikamız olarak birlikte yaşıyoruz” dedi.

Sözleşme 2 yıllık dönemi kapsıyor

1 Mart 2021 – 28 Şubat 2023 tarihleri arasındaki 2 yıl süreyle geçerli olacak anlaşmaya göre Türk Telekom bünyesinde çalışan tüm sendikalı çalışanların ücretlerine;