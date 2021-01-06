Tüm iPhone 13 serisi LiDAR ile gelebilir!

Kaynaklardan alıntılanan tedarik zinciri raporlarına göre, Apple’ın LiDAR Tarayıcısını yalnızca Pro ve Pro Max modelleri yerine 2021 yılında tüm iPhone 13 serisine getirmesi bekleniyor.

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LiDAR nerelerde işimize yarıyor?

LiDAR Tarayıcı, çevredeki nesnelere olan mesafeyi beş metreye kadar ölçmek için 3D algılama kullanan küçük bir sensördür. İlk olarak Mart 2020’de iPad Pro’da karşımıza çıktı ve sonrasında iPhone 12 Pro ile iPhone 12 Pro Max’e de getirildi. Bu teknoloji, gelişmiş artırılmış gerçeklik deneyimlerine ve bir kişinin boyunu anında ölçebilme yeteneği gibi benzersiz yeteneklere izin veriyor.

Hatta LiDAR’ın, bir AR kulaklığı veya akıllı gözlük olan Apple Glass’a dahil edilmesi önerisi bile konuşuluyor. Bu sayede teknolojinin AR amaçları için derinlemesine harita oluşturmaya yardımcı olmaktan öteye geçmesi planlanıyor.

Apple genellikle yeni sunduğu üstün bir teknolojiyi tüm cihazlarına getirmeden önce ilk olarak üst seviye cihazlarında kullanıcıya sunuyor. Örneğin, geçtiğimiz yıl OLED ekran kullanan cihazlar iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max ile sınırlıydı ve standart iPhone 11 bir LCD ekran ile gelmişti. Bu yıl ise şirket yeni çıkardığı iPhone 12 serisinin tamamında OLED ekranları kullandı.

Apple’ın, 5,4 inç iPhone 13 mini, 6,1 inç iPhone 13, 6.1 inç Pro ve 6,7 inç Pro Max dahil olmak üzere dört modeli içermesi beklenen iPhone 13 serisinin geleneksel Eylül lansmanında tanıtılması bekleniyor.