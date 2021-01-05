Apple 2021’de hangi aksesuarları tanıtacak?

Yeni raporlara göre Apple, beklenen AirTags öğe takip cihazını, artırılmış gerçeklik gözlüğünü ve diğer yeni ürünlerini 2021’de piyasaya sürmeyi planlıyor.

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2021’de bizi neler bekliyor?

AirTags’in, kullanıcıların anahtarları, cüzdanları ve sırt çantaları gibi kişisel eşyalarını takip etmelerine yardımcı olması ve kullanıcıları Apple cihazlarında bilgilendirmesi bekleniyor. AirTags’in Bul uygulamasındaki yeni Öğeler sekmesinden yönetileceğini gösteren ekran görüntüleri bulunuyor fakat aksesuar henüz hiç görüntülenmedi.

Artırılmış gerçeklik cihazına gelince, şirketin bir artırılmış gerçeklik başlığı, gözlük veya her ikisi üzerinde çalıştığı söyleniyor, ancak ünlü analist Kuo bunu tam olarak belirtmekten sakınıyor. Bilindiği üzere iPhone’lar ve iPad’ler de artırılmış gerçeklik özellikleri sunuyor, bu nedenle bu konudaki belirsizlik hala sürüyor.

Kuo, beklendiği gibi, Apple’ın yıl boyunca yeni AirPod’lar, daha fazla Apple Silikon Mac ve Mini-LED ekranlı ilk cihazlarını piyasaya sürmeyi planladığını söylüyor. Önceki söylentiler, 2021’de piyasaya sürülecek, zengin renkler ve geliştirilmiş kontrast sunan 12.9″ iPad Pro ve Mini-LED ekranlı MacBook’lara işaret ediyordu.

Kuo, Apple’ın 2021’de Apple Silikon ve Mini-LED ekrana sahip yeniden tasarlanmış 14″ ve 16″ MacBook Pro’yu piyasaya sürmeyi planladığını da söylemişti. Ayrıca daha önce Apple’ın Apple Silikonlu yeni bir MacBook Air ve bir Mini-LED ekran çıkaracağını da tahmin etmişti.

Tüm bunların yanında şirket, yeniden tasarlanan 24″ iMac dahil, tüm Mac serisini iki yıl içinde Apple Silikon’a geçirmeyi planlıyor.