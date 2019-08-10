Huawei’nin Amerika ile yaşadığı sorunlar, geçtiğimiz ayların en çok tartışılan teknoloji gündemi olmuştu. Verilen geçici lisanslar ile bu sorun kısmen aşılırken, Donald Trump’ın yaptığı yeni açıklama Huawei için zor günlerin işaretçisi gibi gözüküyor.

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Huawei konusu ile ilgili Donald Trump’tan yeni açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump, Huawei ile Amerikan şirketleri arasındaki ticaretin aksamaması için 3 aylık ek süre verilmesini onaylamıştı. Trump, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklama ile fikrini değiştirmiş gibi gözüküyor. Huawei ile ilgili bir soruyu yanıtlayan ABD Başkanı,“Onlarla ticaret yapmayacağız. Ancak bu durum bir ticaret anlaşması imzalamak ve bunu ne zaman yapacağımız konusunda uzlaşmayacağımız anlamına gelmiyor.” diyerek Çinli şirkete kapılarını yeniden kapatmış oldu.

Bloomberg’e göre Çin’in ABD tarım ürünlerine karşı ambargo hazırlığı yapması, Trump’ın fikrini değiştirmesinde en büyük unsur. Hatta Çin bu kararında ısrarcı olursa Huawei’ye sağlanan geçici lisans sisteminin iptal edilmesi düşünülüyor. Ticaret yapılmasını sağlayacak geçici lisans sistemine Mayıs’tan bu yana yaklaşık 50 şirketin başvurduğu ve bu başvuruların beklemede olduğu belirtiliyor. Eğer ABD merkezli şirketler bu lisansı alamazsa bu ayın sonundan itibaren Huawei ile iş yapamayacak.

Dün Harmony OS lansmanında konuşan şirket CEO’su Richard Yu, akıllı telefonlarında Android işletim sistemini kullanmaya devam etmeyi planladıklarını ifade etmişti. Eğer krizde geri dönülmez bir aşamaya girilirse 19 Eylül’de duyurulacak Mate 30 Lite’ın Harmony OS ile piyasaya çıkacağı iddia ediliyor.