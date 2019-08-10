Huawei Mate 30 Pro ve Mate 30, 19 Eylül’de tanıtılacak!

Huawei Mate 30 Pro ve Mate 30 modellerinin 19 Eylül‘de tanıtılacağı Mail.ru sitesinde yayınlanan bir açıklamayla sızdırıldı.

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Huawei Mate 30 Pro özellikleri

Tanıtım tarihinin Huawei tüketici iş yazılımları bölümü başkanı Dr. Wang Chenglu tarafından duyurulduğu söyleniyor. Chenglu, ayrıca her iki Huawei Mate 30 varyasyonunda da Kirin 990 işlemcisinin kullanılacağını belirtti. 990‘ın daha önce sızıntılarda adı bolca geçen Kirin 985‘le aynı işlemci olabileceği de tahmin ediliyor.

Kirin 990‘ın güç verimliliği konusunda öncülünden çok daha iyi bir performans vermesi bekleniyor. 7 nm + olarak adlandırılan yeni EUV‘un % 20 daha fazla transistör yoğunluğuna izin verdiği biliniyor. Bu da güç verimliliğine katkı sağlayacaktır.

5G tarafında ise farklı iddialar dile getiriliyor. Kirin 990‘ın dahili 5G modemle gelmesi ya da telefonun 5G versiyonunun aralık ayında ayrıca tanıtılması bekleniyor. Huawei Mate 30 Pro‘nun 6,7 inç büyüklükte, 90 Hz tazeleme hızında, BOE üretimi AMOLED bir ekrana sahip olacağı varsayılıyor. Telefonun 55 W hızlı şarj desteğiyle ve daha gelişmiş bir ekran altı parmak izi okuyucusu ve yüz tarama donanımıyla geleceği tahmin ediliyor.

Mate 30 Pro‘nun arkasında iki adet 40 MP kameraya (ana kamera ve ultra geniş açılı kamera) yer verileceği iddia ediliyor.