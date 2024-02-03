Trendyol Ukrayna topraklarına gelecek haberi e-ticaret sektörünün gündemine oturdu. Türkiye’nin lider e-ticaret platformlarından biri olan Trendyol, genişleme hamlesine bir yenisini daha ekliyor. Yapılan açıklamaya göre, platform Ukrayna’ya hizmet vermeye hazırlanıyor. Bu adım, şirketin hizmet verdiği ülke sayısını daha da artırarak küresel ölçekteki etkisini güçlendirme hedefine bir adım daha yaklaşmasını sağlıyor.

İçindekiler Trendyol Ukrayna Topraklarında Hizmet Vermeye Hazırlanıyor

Trendyol Ukrayna Topraklarında Hizmet Vermeye Hazırlanıyor

Trendyol’un Ukrayna’ya adım atma kararı, üst düzey bir görüşme ile duyuruldu. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin liderliğindeki heyet, Ukrayna’nın önde gelen yetkilileriyle bir araya geldi. Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Svrydenko ile Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Alexander Kamyshin gibi isimlerin katıldığı görüşme olumlu bir atmosferde geçti.

Ukrayna Ekonomi Bakanı Yulia Svrydenko, Ukrayna’ya yatırım yapma kararını olumlu karşıladı. Şirketin Ukrayna’ya olan ilgisi, savaş ortamına rağmen ülkenin ekonomisine duyulan güveni ve aynı zamanda ülkenin potansiyelini yansıtıyor.

Svrydenko, Türk şirketlerinin savaşın sonlanmasını beklemeksizin Ukrayna’ya yatırım yapmaya hazırlanmalarının önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, lojistik ve pazaryeri gibi alanlarda ihracata odaklanan iş birliğinin önemine değindi.

Türkiye ile Ukrayna arasındaki güçlü ilişkiler, bu adımın desteklenmesine ve gelecekteki iş birliklerinin geliştirilmesine olanak sağlıyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen İstanbul’daki toplantı, Türk ve Ukraynalı bakanlıklar arasında stratejik iş birliğinin sürdürülmesine yönelik bir adım olarak değerlendirildi. Bu toplantıda, Ukrayna’nın savaş nedeniyle zarar gören altyapısının yeniden inşası için iş birliği kararı alındı.

Trendyol Ukrayna kararı, Türkiye ve Ukrayna arasındaki ticari ilişkilerin güçlenmesine ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor. Trendyol Azerbaycan, Körfez ülkeleri ile Almanya’nın da aralarında bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinde zaten operasyonlarına devam ediyor. Ukrayna hamlesi ile küresel ölçekte büyüyecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Türk şirketler Ukrayna’ya daha çok yatırım yapmalı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!