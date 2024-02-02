Togg, teknoloji dünyasında önemli adımlar atmaya devam ediyor. Togg Teknoloji Kampüsü’nde gerçekleştirilen bakım, onarım ve envanter sayımlarının ardından, 8 Ocak tarihinde üretime tekrar başlayarak sektördeki gücünü bir kez daha kanıtladı. Bakalım Togg T10X geçtiğimiz ay kaç adet satmış?

Togg T10X geçtiğimiz ay kaç adet sattı?

Yılın hemen başında, 9 Ocak’ta Las Vegas’ta düzenlenen dünyanın en prestijli teknoloji fuarı olan CES 2024’te, Togg, göz alıcı tasarımıyla Togg T10F modelini dünya sahnesine taşıdı. Yenilikçi tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken T10F, teknoloji tutkunlarını heyecanlandırdı.

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Togg’un başarı hikayesi sadece burada kalmadı. 20 Ocak’ta, heyecanla beklenen Togg T10X modeli için çekilişsiz, kurasız genel sipariş dönemini başlatarak, kullanıcılarına benzersiz bir deneyim vaat etti. Bu dönem sonunda, Togg ailesi Ocak ayını 1625 yeni kullanıcıyla tamamladı ve T10X’lerine kavuşan kullanıcı sayısı hızla arttı. Bugün itibarıyla yollardaki T10X sayısı, etkileyici bir rakamla 21 bin 208 adede ulaştı.

Geride bıraktığımız Ocak ayına hızlı bir göz atalım…🏁 📝 Togg Teknoloji Kampüsü’nde bakım, onarım ve envanter sayımları ardından 8 Ocak’ta yeniden üretime başladık. 🌎9 Ocak’ta, Las Vegas’ta düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji fuarı #CES2024’te güncel tasarımıyla #T10F’i… pic.twitter.com/dqUblXJTBp — Togg (@Togg2022) February 1, 2024

Togg’un bu hızlı büyümesi ve teknoloji dünyasında elde ettiği başarılar, markanın kalitesi ve yenilikçi vizyonuyla birleşiyor. Yılın başında elde edilen bu büyük başarılar, Togg’un sektördeki güçlü konumunu daha da sağlamlaştırarak geleceğe umutla bakmasını sağlıyor. Marka, kullanıcılarına sunduğu benzersiz deneyimler ve teknolojik çözümlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Gelecekteki projeler ve sürprizlerle ilgili beklentiler ise şimdiden yüksek. Teknoloji dünyasındaki Togg rüzgarını yakından takip etmeye devam edin!