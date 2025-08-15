Trend Micro’nun çözümlerinde yer alan tehdit istihbaratı ve güvenlik yetenekleri, tehditlerin önünde kalmaya devam ediyor.

Siber güvenlik alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Trend Micro, Uç Nokta Koruma Platformları* kategorisinde aralıksız 20. kez Gartner Magic Quadrant Lideri olarak tanındığını açıkladı. Bu alanda şimdiye kadar başka hiçbir üretici bu kadar uzun süre liderlik statüsünü koruyamadı. Trend Micro, bu başarının; stratejik vizyonunun, müşteri odaklı yaklaşımının ve yenilikçilik konusundaki kararlılığının güçlü bir göstergesi olduğuna inanıyor.

Trend Micro CEO’su Eva Chen, “Trend Micro’nun üst üste 20. kez Lider olarak tanınmasından büyük gurur duyuyoruz. Bu başarıyı, onlarca yıla dayanan uzmanlığımızın ve tehdit istihbaratımızın, eşsiz yapay zekâ ve proaktif güvenlik yeteneklerimizle yeni güvenlik çağını şekillendirmemize olanak sağlamasına bağlıyoruz” dedi.

Trend Micro, bu önemli kilometre taşına Trend Vision One™ Endpoint Security çözümüyle ulaştı. Son 20 yılda geliştirilen ürünlerden elde edilen tecrübeyle geliştirilen bu çözüm, uç noktaları korumada Trend Micro’nun üstünlüğünü net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu doğrultuda Trend Micro, Gartner’ın 2025 Uç Nokta Koruma Platformları araştırmasına eşlik eden Kritik Yetenekler değerlendirmesinde, tüm kullanım senaryolarında en yüksek puan alan ilk üç tedarikçiden biri olarak yer aldı.

Trend Micro Avrasya Bölgesi Teknik Lideri Burçin Olgaç, “Trend Micro’nun uç nokta koruma alanında 20 yıl üst üste lider seçilmesi, yalnızca teknolojik üstünlüğümüzün değil, aynı zamanda müşterilerimize sunduğumuz sürdürülebilir güvenin bir göstergesidir. Bu başarı, yerel pazarlardaki ihtiyaçlara duyarlı, küresel ölçekte etkili bir stratejiyle hareket etmemizin doğal bir sonucu. Türkiye’deki kuruluşlar için de bu uzmanlığı erişilebilir kılmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Databank CISO’su Mark Houpt , “Eskiden güvenlik, kapıları kilitlemekle ilgiliydi. Şimdi ise bilinmeyenle başa çıkabilmek gerekiyor. Trend Micro, sadece güçlü uç nokta koruması sunmakla kalmıyor, aynı zamanda tüm bileşenleri tasarım gereği birlikte çalışan bir platform sağlıyor. Bu entegrasyon sayesinde tehditleri daha hızlı tespit ediyor, daha akıllıca yanıt veriyor ve daha az kör noktayla, daha yüksek bir güvenle hareket ediyoruz” dedi.

Trend Micro’nun uzmanlığını destekleyen beş temel ilke:

Yeniliğe bağlılık:

Trend Micro, aralıksız 20. kez EPP (Uç Nokta Koruma Platformları) Lideri olmanın yolunun, sürekli olarak geleceği öngörmekten geçtiğine inanıyor. Bu kapsamda deepfake içeriklerin tespiti, uyarlanabilir davranış koruması gibi yenilikçi özellikler geliştirdi. Bu çözümler sayesinde müşteriler proaktif kalabiliyor, müdahale sürelerini en aza indiriyor ve siber dayanıklılıklarını optimize edebiliyor.

Bütünleşik yaklaşım:

Uç nokta koruması, izole bir çözüm olarak düşünülmemeli. Trend Micro, bu korumayı merkezi bir platformda; CREM (Siber Risk Maruziyet Yönetimi), saldırı yolu tahmini, uyumluluk, üretken yapay zekâ koruması, XDR ve daha fazlası ile birlikte sunuyor. Bu yaklaşım güvenlik açıklarını ortadan kaldırıyor, maliyeti ve karmaşıklığı azaltıyor, güvenlik ekiplerinin daha fazlasını görmesini, daha hızlı yanıt vermesini ve daha verimli çalışmasını sağlıyor.

Tutarlı performans:

Trend Micro’nun sektörel uzmanlığı, dünyanın en zorlu ve yüksek düzeyde regüle edilen ortamlarına özel olarak tasarlanmış üstün ürünlere dayanıyor. 2025 Gartner Uç Nokta Koruma Platformları Kritik Yetenekler raporunda Trend Micro; Temel Uç Nokta Koruması, İş Alanı Güvenlik Platformu ve Mimari Kısıtlı Ortamlar kullanım senaryolarında en yüksek puanı aldı.

Küresel erişim:

Hiçbir müşteri ya da bölge birbirinin aynısı değildir. Farklı kuruluşlar, farklı regülasyonlara, tehdit ortamlarına ve operasyonel zorluklara sahip olabilir. Trend Micro, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya’daki yerel varlığı sayesinde müşterilerine hem küresel bir liderin inovasyon, ölçek ve tehdit istihbaratından faydalanma hem de yerel uzmanlıkla desteklenme imkânı sunuyor.

Güvene dayalı ortaklık:

Kurumlar, güvenebilecekleri teknoloji iş ortakları arıyor. Trend Micro, 30 yılı aşkın süredir dünya çapında binlerce kuruluşun özgün iş ve siber güvenlik zorluklarını aşmasına yardımcı oluyor.

*Gartner, Magic Quadrant Uç Nokta Koruma Platformları Kategorisi, Evgeny Mirolyubov, Deepak Mishra, Franz Hinner, 14 Temmuz 2025

GARTNER, ABD ve diğer ülkelerde Gartner, Inc. ve/veya bağlı kuruluşlarının tescilli ticari markası ve hizmet markasıdır; Magic Quadrant ise Gartner, Inc. ve/veya bağlı kuruluşlarının tescilli ticari markasıdır ve burada izinle kullanılmaktadır. Tüm hakları saklıdır.

Gartner, araştırma yayınlarında adı geçen hiçbir tedarikçi, ürün veya hizmeti onaylamaz ve teknoloji kullanıcılarına yalnızca en yüksek puanı alan ya da başka bir unvana sahip tedarikçileri seçmelerini tavsiye etmez. Gartner araştırma yayınları, Gartner araştırma kuruluşunun görüşlerinden ibarettir ve birer somut gerçek beyanı olarak değerlendirilmemelidir. Gartner, bu araştırmayla ilgili olarak, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk dahil olmak üzere açık ya da zımni tüm garantileri reddeder.