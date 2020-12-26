Trafik cezaları e-posta hesaplarına gönderilecek

Trafik cezaları, yeni düzenlemeye göre Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın altyapısı kullanılarak doğrudan kişisel e-posta adreslerine gönderilecek.

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Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile trafik cezalarında ‘mail’ ile bilgilendirme dönemini başladı. Sürücüler, genellikle kendi araçlarına yazılan trafik cezalarından sistemi kontrol etmedikleri sürece haberdar olamıyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın teknik altyapısını kullanarak uygulanmaya başlayacak yeni düzenlemenin, bu soruna da bir çözüm getirmeyi amaçlıyor.

Yapılan düzenlemeye göre; araç tescil plakalarına yazılan trafik idari para cezaları ve bu cezalara ilişkin karar tutanakları, artık ‘Hazine ve Maliye Bakanlığı’ tarafından doğrudan araç sahiplerinin sisteme kayıtlı ‘e-mail’ adreslerine gönderilecek. Bu sayede; araç sahipleri ve sürücüler, doğrudan kişisel ‘e-mail’ adresleri üzerinden araçlarına yazılan trafik cezalarından haberdar olabilecekler.

“Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” adı altında Resmi Gazete’de yayımlanan karar kapsamında; trafik cezası alan kişilerin e-mail adreslerine, bir bilgilendirme mesajı iletilecek.

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Trafik cezaları kiralık araçlarda da geçerli

Yeni kararla birlikte sadece araç sahipleri değil, kiralık araç kullanan vatandaşlar da bu durumla karşı karşıya kalacak. Kiralık araçla trafik kural ihlali yaptığı tespit edilen kişilerin ihlal tarihinde kiralamış olduğu araçların Kiralık Araç Bildirim Sistemi’nden anlaşılması halinde, trafik idari para cezası karar tutanağı, doğrudan aracı kiralayan kişi adına düzenlenip tebliğ edilecek.

Elektronik tebligat almak isteyen ancak Hazine ve Maliye Bakanlığında kayıtlı uygun e-posta adresi bulunmayan araç sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığının ilgili birimlerine bizzat başvurarak ya da “www.gib.gov.tr” internet sitesinden kayıt oluşturabilecek.