TÜVTÜRK, Araç Muayene Takibi İçin Mobil Uygulama Geliştirdi!

TÜVTÜRK, araç muayene istasyonlarındaki kalabalığı en aza indirmek için mobil uygulama geliştirdi. Koronavirüs önlemlerini en üst seviyeye taşımaya çalışan TÜVTÜRK, bu kapsamda yeni bir mobil uygulama geliştirdi.

TÜVTÜRK, araç muayene istasyonlarındaki kalabalıktan kaynaklanan tehlikeyi en aza indirmek için yeni bir mobil uygulama geliştirdi. Bildiğiniz üzere muayene istasyonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle Koronavirüs tehlikesi artıyordu. Bu tehlikeyi biraz olsun azaltmak için çalışma başlatan TÜVTÜRK, Android ve iOS için mobil uygulamasını paylaştı.

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Türkiye’de araçların muayene işlemlerini gerçekleştiren TÜVTÜRK, Koronavirüs önlemlerine dikkat etmeye devam ediyor. Bildiğiniz üzere muayene istasyonları randevu ile çalışıyor. Ancak randevu saatinizden önce istasyona gelip sıra almanız gerekiyor. Ancak her ne kadar randevulu çalışılsa bile sıra almak için ayrı bir sıra bekliyorsunuz. Çünkü çok ciddi yoğunluk oluyor.

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Mobil uygulama nasıl çalışıyor?

TÜVTÜRK bu durumu biraz olsun azaltmak için yeni bir mobil uygulama geliştirdi. Uygulama şu anda Android ve iOS için indirilebilir durumda. Uygulamayı açtığınızda sizleri bir Sıra Takip Sistemi karşılıyor. Alt kısımdaki “Başla” butonuna tıkladığınızda sizden hangi istasyonda olduğunuzu, aracınızın plakasını ve kilometre bilgisini talep ediyor. Bu bilgiler girildikten sonra uygulama size muayene sıranızı veriyor.

Bu hizmetin ilk artısı artık sıra almak için dakikalarca sırada beklemeyeceksiniz. Diğer iyi yönü ise sıranızı bu uygulama üzerinden takip edebiliyorsunuz. Yani artık muayene istasyonunun otoparkından bina duvarındaki ekranları takip etmenize gerek kalmayacak. Tabi tüm bu işlemler sayesinde Koronavirüs tehlikesinden de korunmuş olacaksınız.

Uygulamanın yürürlüğe girmesi gerçekten Koronavirüs önlemleri kapsamında önemli. Her ne kadar sıra beklerken sosyal mesafe önlemleri alınsa da, kalabalık nedeniyle virüs kapma riskiniz artıyor. Ancak yeni mobil uygulama ile artık kalabalıkta, güneş altında sıra beklemek zorunda kalmayacaksınız. Sizce TÜVTÜRK‘ün bu yeni hizmeti nasıl olmuş?

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