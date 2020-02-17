Basın Bülteni
TP-Link’in yeni oyun yönlendiricisi “AX11000” satışa sunuldu!
TP-Link, en hızlı oyun yönlendiricisi (router) olan Archer AX11000’i Türkiye’de satışa sundu. WiFi 6 destekli olan yönlendirici, kesintisiz ve hızlı online oyun sunduğu belirtiliyor. Üstelik ürün USB-C dahil farklı bağlantı tiplerine de destek veriyor.
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Yeni nesil, üç bantlı bir oyun yönlendiricisi olan Archer AX11000, 10 Gbps’nin üzerinde (2 adet 5 GHz bandında 4804 + 4804 Mbps ve 2.4 GHz bandında 1148 Mbps) şaşırtıcı WiFi hızlarına ulaşabiliyor. OFDMA teknolojisi ile ağ verimini dört kat artırıyor ve gecikmeleri azaltıyor. Bu sayede daha fazla cihaz ağa bağlansa ve yüksek uygulamaları çalıştırsa bile ağ performansı düşmüyor. Oyunseverler, en düşük WiFi gecikme süresinden yararlanarak takım arkadaşlarıyla birlikte oyun keyfi yaşayabiliyorlar.
Archer AX11000’de oyun keyfini artırıcı farklı özellikler de yer alıyor. Bunlardan biri olan ‘Oyun Hızlandırıcı’ özelliği, oyun akışlarını otomatik olarak algılayıp iyileştirmeyi sağlıyor. Böylece oyuncunun tepki hızı kadar hızlı bir ağ ve daha sürükleyici oyun deneyimi yaşanıyor. Ayrıca ince ayarlı kullanıcı arayüzü sayesinde oyun istatistiklerini görmek, gerçek zamanlı gecikmeyi, oyun süresini ve sistem kullanım bilgilerini edinmek mümkün.
TP-Link’in Archer AX11000 ile gerçek oyun deneyimi için 5 GHz desteği bulunduruyor!
TP-Link’in WiFi 6 destekli yeni oyun yönlendiricisinde yer alan iki adet 5GHz’lık banttan biri, oyun bandı olarak ayrılıyor ve oyun oynanan cihazlar bu banda yönlendiriliyor. Oyun oynanırken aynı anda evin diğer üyeleri Netflix’te film izleseler bile oyun keyfi sekteye uğramıyor. Bir 5Ghz bandına oyun, diğer 5GHz bandına ise film yönlendiriliyor ve her iki taraf da sorunsuz bir bağlantı deneyimi yaşıyor.
Tüm bu özelliklere destek vermek ve ağ performansını her zaman en üst seviyede tutmak için Archer AX11000, güçlü işlemcilerle donatılmış. 1.8GHz dört çekirdekli ana işlemcinin yanı sıra yönlendirici de üç adet yardımcı işlemci ve 1 GB RAM bulunuyor.
TP-Link’in yeni oyun yönlendiricisi farklı bağlantı tiplerini destekliyor. Cihaz üzerinde 1 adet 2.5G WAN, 8 adet 1G LAN girişinin yanı sıra hem USB A hem de USB C 3.0 bağlantı noktaları yer alıyor. Bu sayede neredeyse her çeşit cihazı yönlendiriciye bağlamak ve ağa dahil etmek mümkün oluyor.
Archer AX11000, çok yüksek WiFi hızı, güçlü bağlantının yanı sıra güvenliği de en üst seviyede tutan bir cihaz. Tüm ağın ve bağlı cihazların güvenliği için cihazla birlikte sunulan HomeCare güvenlik sistemi içinde Trend Micro antivirüs yazılımı yer alıyor. HomeCare ile hem oyun hesapları, hem sistem güvende kalıyor. Ayrıca cihaz WPA3 güvenlik protokolünü destekliyor.
IPv6, VPN gibi özelliklere sahip olan yönlendirici Amazon Alexa ve IFTTT desteği sayesinde ses ile de yönetilebiliyor. Archer AX11000, TP-Link’in ücretsiz uygulaması olan Tether üzerinden kolayca kurulup yönetilebiliyor. Üstelik ilk kurulumda Bluetooth üzerinden yönlendiriciye bağlanıp kurulum yapılabiliyor.
Türkiye’de teknoloji mağazalarında satışa sunulan WiFi 6 destekli, güçlü oyun yönlendiricisi Archer AX11000’in satış fiyatı ise KDV dahil 569 USD (3500 TL civarı) olarak açıklanıyor.
Basın Bülteni
TP-Link, uygun fiyatlı yeni IP kamera ailesini duyurdu!
TP-Link, uygun fiyatlı yeni IP kamera ailesi olan Tapo serisinin ilk ürününü Türkiye’de satışa sundu. Hem gündüz, hem de gece çekim yapabilen, hareketli ve çift yönlü ses iletme gibi gelişmiş özellikler bulunan Tapo C200, 45 dolar fiyatla raflarda yerini buldu.
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IP kameralar, başta güvenlik amacı olmak üzere evlerde giderek daha fazla kullanılmaya başlandı. Özellikle çocuklu aileler, evde hasta ya da yaşlı, bakım gerektiren birey olanlar ya da sık seyahat edenler evin ve evdekilerin kontrolü için IP kamera kullanıyorlar ve dünyanın her yerinden akıllı telefonlar, bilgisayarlar üzerinden evi görüntüleyebiliyorlar.
Artan gereksinimlere paralel olarak daha geniş kesimlerin bu ürünlere rahat ulaşabilmesi için uygun fiyatlı yeni bir IP kamera serisi geliştirdi. Tapo adına sahip bu ürün grubunun ilk üyesi olan Tapo C200, Şubat ayında Türkiye’de satışa sunuluyor.
Hem yatay hem dikey hareket edebilen (pan ve tilt) Tapo C200, yüksek kalitede (1080p çözünürlükte) videolar çekiyor.Oldukça net bu görüntülerle, evdeki her ayrıntıyı yakalamak mümkün oluyor. Gece de çekim yapabilen kamera, 850 nm (nanometre) kızılötesi gece görüşüne sahip ve düşük ışık koşullarında 9 metreye (30 feet) kadar çekim yapabiliyor.
Hareket algılayıp, kullanıcısına aktarabiliyor!
Tapo C200 kamera, evde olunmayan durumlar için ideal bir güvenlik ürünü. Hareket algılama özelliğine sahip olan kamera, bir hareket algıladığında bildirim göndererek ev sahiplerini uyarıyor. Bu tür durumlarda eğer evde mevcut ise ışık ve ses efektleri ile istenmeyen misafirler korkutulabilir.
Ayrıca bildirim alındığında eğer evde istenmeyen bir durum varsa güvenlik güçlerine de haber verilebiliyor. Bu sayede evden çok uzaktayken de evi güvende tutmak mümkün oluyor.
Gizlilik ve güvenlik bir arada!
Tapo C200’de Gizlilik Modu yer alıyor. Evin ya da odanın mahremiyeti/gizliliği sağlanmak istendiğinde bu mod çalıştırılarak kamera merceği fiziksel olarak kapatılabiliyor. Ayrıca kamerada 128GB kapasiteli micro SD kart desteği yer alıyor ve güvenli depolama için bu yöntem kullanılabiliyor. Bu özellikler sayesinde evin güvenliği korunurken gizlilik de sağlanmış oluyor.
TP-Link’in ücretsiz Tapo uygulaması sayesinde (Android ve iOS destekli) kameranın kurulumu ve kullanımı son derece basit. Bu uygulama ile birkaç dakika içinde kamera çalışır hale geliyor. Bundan sonra yine bu uygulama üzerinden her yerden ve her zaman evin kontrolü sağlanıyor; önceki kayıtlar tarihe göre vb bulunup izlenebiliyor; sabit bir açı bulunabiliyor; kayıtları kontrol için programlama yapılabiliyor.
Uygun fiyatı ile dikkat çeken Tapo C200’ün tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 45 USD (yaklaşık 259 TL) olarak açıklanıyor.
Basın Bülteni
Epson’un, yeni nesil 12 renkli fotoğraf yazıcıları Türkiye’de!
Epson’un yeni nesil 12 renkli geniş format fotoğraf tarayıcılarını Türkiye’de satışa sundu. Firma, geniş format yazıcı segmentinde sunduğu ilk 12 renkli iki yazıcısıyla birçok uygulamada, yüksek kalite ve çok yönlülük amaçlanıyor.
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Epson SureColor SC-P7500 (24 inç) ve SC-P9500 (44 inç), profesyonel provalar için güvenilir bir çoğaltma ve yüksek hacimli üretim için hızlı verim sağladığından sanatçılar ve fotoğrafçılar için ideal bir çözüm.
İki geniş formatlı yazıcı, hem siyah mürekkepleri aynı anda çıkaran hem de turuncu, yeşil ve mor içeren, kullanıcıya etkileyici bir renk doğruluğu sağlayan Epson’un K3 teknolojisi sayesinde, yine firmanın yeni geliştirilen UltraChrome Pro12 mürekkep seti ile tamamlanıyor.
Kusursuz gözüken sanatsal baskılar!
Sanatını, özellikle en üst segment alıcıya sunmak isteyen fotoğrafçılar ve güzel sanatlar profesyonelleri yeni modellerle kusursuza yakın baskıya ulaşıyor.
Mürekkep yelpazesinde 12 renk setine ek olarak; Epson tarafından tasarlanan gelişmiş baskı kafaları, doğru nokta yerleşimini sağlamak ve hatalı baskıları ortadan kaldırmak üzere her renk için 800’e kadar nozül kullanır. 300 dpi çözünürlük ve 12 kanallı μTFP12 baskı kafası sayesinde yüksek hızlı üretim ile kalite bir araya gelir.
Görüntüler aynı zamanda yumuşak tonlamalardan ve doğru doku reprodüksiyonundan da yararlanır. Daha çarpıcı ve etkileyici basılı görüntüler elde edilmesini sağlayan siyah geliştirme kaplama teknolojisi ile daha koyu siyahlar ortaya çıkar.
Gerçek yaratıcı özgürlüğe değer veren ve çok çeşitli ortamlara baskı yapma ihtiyacı duyanlar için SC-P7500 (24 inç) ve SCP9500 (44 inç) sanatsal baskı kağıtlarını, tuvalleri, fotoğraf kağıtlarını ve daha fazlasını destekler.
Prova baskıda endüstrinin standardı bir üst seviyeye taşınıyor
Renk hassasiyetinin önemli olduğu paketleme sektörü veya ön sözleşmeli matbaa işlerinde Epson, prova konusunda endüstri standardını bir üst seviyeye çıkarıyor. Renk ölçümü, kontrol ve düzeltme teknolojileri sayesinde kullanıcılar daha verimli şekilde ve daha güvenle çalışabilecek. Yüzde 99 Pantone¹ kapsamlı sunulan iki yeni modelde, isteğe bağlı spektrofotometre ( SpectroProofer ) ile daha hızlı ve daha doğru renk ölçümü sağlarken, prova renk kontrolü ise tamamen otomatik yapılabiliyor.
Akıllı Ev
Anker Eufy RoboVac L70 Hybrid akıllı robot süpürge satışa sunuldu!
Anker, IoT odaklı ürün portfoyüne Eufy RoboVac L70 Hybrid akıllı robot süpürgeyi de ekledi. Yıkanabilir hepa filtre, ayarlanabilir paspas gibi özellikleriyle öne çıkan yeni ürünün özelliklerine yakından bakalım.
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Anker Eufy RoboVac L70 Hybrid akıllı robot süpürgenin en dikkat çekici özelliği EufyHome uygulaması üzerinden akıllı telefonlar ile kontrol edilebiliyor olması. Uygulama üzerinden temizlik geçmişi gibi verilere ulaşmak ve sizin için oluşturduğu haritalar üzerinde düzenlemeler yapmak mümkün. Google Asistan ve Amazon Alexa entegrasyonuna da sahip olan cihaz ses komutları ile çalıştırılabiliyor. Yapay zekaya dayalı bir haritalama teknolojisi bulunan Anker Eufy RoboVac L70 Hybrid belirlenen hedef noktalarda aktif hale gelme özelliğine de sahip.
2200 Pa emiş gücüne sahip cihaz maksimum 58 dB ses çıkışıyla çoğu rakibini geride bırakıyor. Akıllı robot süpürge, bir ön filtre, ana filtre ve bir koku azaltıcı filtre içeriyor. E12 dereceli filtresi sayesinde 0.001 mikron boyutundaki partikülleri dahi filtreleyebiliyor. Akıllı robot süpürge Anker’in BoostIQ adını verdiği teknoloji ile çalıştığı yüzeydeki değişimi algılayabiliyor ve buna göre vakum gücünü otomatik ayarlıyor.
Paspaslama özelliğine de sahip olan Eufy RoboVac L70 Hybrid yıkanabilir paspas pedleri ile sıvı kirleri de temizleyebiliyor. 5200 mAh li-ion pil kapasitesine sahip model 2.5 saat çalışma süresi sunabiliyor. Pilin şarj edilmesi gerektiğinde, robot şarj ünitesine otomatik bir şekilde ulaşarak bağlanıyor ve daha sonra temizliğe kaldığı yerden devam edebiliyor. Pek çok akıllı özelliğe sahip akıllı robot süpürge 3500 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
Anker Eufy RoboVac L70 Hybrid Teknik Özellikleri
- iPath Lazer Navigasyon teknolojisi
- Maksimum hassasiyet için AI haritalama teknolojisi
- 150 dk çalışma süresi
- Hybrid 2’si 1 – Süpürme ve Silme (Islak ve Kuru)
- Boost IQ teknolojisi ile gereken yerlerde extra Vakumlama ve Paspaslama – 2200Pa emiş gücü
- Akıllı MOP teknolojisi ile otomatik su kontrolü
- PinPoint Dönüşü – Düşük pil nedeniyle temizlik duraklatırsa dahi akıllı hafıza özelliği ile kaldığı yerden temizliğe devam edebilme
- Amazon Alexa ve Google Asistan ile sesli komut
- EufyHome uygulaması ile kontrol ve harita sınırlandırma