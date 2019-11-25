TP-Link, yeni akıllı şarj ünitesi UP540’ın duyurusunu gerçekleştirdi!

TP-Link, oldukça küçük boyutuyla dikkat çeken akıllı şarj ünitesinin tanıtımını gerçekleştirdi. UP540 adlı ürün beş farklı cihazı aynı anda şarj etme imkanı sunuyor.

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Çok sayıda cihazı aynı anda şarj etmek için ideal olan şarj ünitesi oldukça da portatif yapıda tasarlanmış. Cihaz, küçük yuvarlak ve şık bir tasarıma sahip böylece tüm kullanım senaryolarında aktif olarak kullanılabiliyor.

Seyahatler için de ideal bir ürün olan UP540 ile her cihaz için şarj adaptörü taşımak gerekmiyor; sadece kabloları almak yeterli oluyor. Tek bir priz ile beş

cihaz aynı anda UP540 ile şarj edilebiliyor.

Akıllı şarj teknolojisiyle güvende hissedin!

Özel otomatik algılama ve akıllı şarj teknolojilerine sahip modelle birlikte cihazın kaç akım desteklediğini algılayıp ona göre güç sağlayabiliyor. Böylece cihazlarınız daha korunaklı ve sahip olduğu teknolojilerin kullanıldığı rahatlığına erişebiliyorsunuz.

5V/2.4A ultra hızlı şarj yapabilen UP540, cihazları yüzde 65 daha hızlı şarj edebiliyor. Cihazınızın da hızlı şarj teknolojilerine sahip olmasına gerek kalmadan sahip olduğu teknolojiler sayesinde iPhone 6S Plus’ın 4.5 saatlik standart şarj olma süresini 2.5 saat düzeyine kadar düşürebiliyor.

Evrensel bağlantılarla uyumlu cihaz; iOS, Android, Windows ve pek çok USB şarjlı cihazla uyum gösterebilir şekilde tasarlanmış. Cihazın Türkiye fiyatı güncel kura göre 155 TL olarak belirlenmiş. Açıkçası uzun seyahatler boyunca çok fazla yayında cihaz taşımak zorunda olan kullanıcılar için büyük kolaylık yaratacaktır.