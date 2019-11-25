Basın Bülteni
TP-Link, yeni akıllı şarj ünitesi UP540’ın duyurusunu gerçekleştirdi!
TP-Link, oldukça küçük boyutuyla dikkat çeken akıllı şarj ünitesinin tanıtımını gerçekleştirdi. UP540 adlı ürün beş farklı cihazı aynı anda şarj etme imkanı sunuyor.
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Çok sayıda cihazı aynı anda şarj etmek için ideal olan şarj ünitesi oldukça da portatif yapıda tasarlanmış. Cihaz, küçük yuvarlak ve şık bir tasarıma sahip böylece tüm kullanım senaryolarında aktif olarak kullanılabiliyor.
Seyahatler için de ideal bir ürün olan UP540 ile her cihaz için şarj adaptörü taşımak gerekmiyor; sadece kabloları almak yeterli oluyor. Tek bir priz ile beş
cihaz aynı anda UP540 ile şarj edilebiliyor.
Akıllı şarj teknolojisiyle güvende hissedin!
Özel otomatik algılama ve akıllı şarj teknolojilerine sahip modelle birlikte cihazın kaç akım desteklediğini algılayıp ona göre güç sağlayabiliyor. Böylece cihazlarınız daha korunaklı ve sahip olduğu teknolojilerin kullanıldığı rahatlığına erişebiliyorsunuz.
5V/2.4A ultra hızlı şarj yapabilen UP540, cihazları yüzde 65 daha hızlı şarj edebiliyor. Cihazınızın da hızlı şarj teknolojilerine sahip olmasına gerek kalmadan sahip olduğu teknolojiler sayesinde iPhone 6S Plus’ın 4.5 saatlik standart şarj olma süresini 2.5 saat düzeyine kadar düşürebiliyor.
Evrensel bağlantılarla uyumlu cihaz; iOS, Android, Windows ve pek çok USB şarjlı cihazla uyum gösterebilir şekilde tasarlanmış. Cihazın Türkiye fiyatı güncel kura göre 155 TL olarak belirlenmiş. Açıkçası uzun seyahatler boyunca çok fazla yayında cihaz taşımak zorunda olan kullanıcılar için büyük kolaylık yaratacaktır.
Basın Bülteni
Satcom Vision 2019’da uydu teknolojileri yenilikleri masaya yatırıldı
Sentez Medya tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Satcom Vision 2019, Ankara’da, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
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Açılış konuşmalarını; Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, RTÜK Kurul Üyesi Taha Yücel, Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren ve Sentez Medya Kurucusu Musa Savaş yaptı.
Yeni teknolojiler ile her bölgeye yüksek hızlı internet bağlantısının daha makul ücretlerle sunulmasının önünün açılacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan “Bu yolda kat edilen önemli adımlardan biri de Elektronik Haberleşme Kanunu’na Ekli Telsiz Ücret Tarifesi’nde yapılan indirimler. Uydu işletmecilerine adil rekabet ortamı sağlanması ve abonelerin kaliteli hizmeti uygun fiyatlarla alması amacıyla bazı uydu telsiz ruhsatname ve kullanım ücretleri kaldırıldı ve işletmecilerin üzerindeki mali yükümlülükler mümkün olan en asgari seviyeye indirildi. Aynı amaçla yürürlükteki mevzuatımız uyarınca hâlihazırda uydu hizmetleri konusunda çalışan işletmecilerin, bildirim yöntemiyle yetki alarak hizmet sunmaya başlayabilmesi mümkün hale getirildi.” dedi.
İsteğe Bağlı Yayıncılık Yükselişte
RTÜK Kurul Üyesi Taha Yücel ise “Yeni teknolojilerin gelişimiyle, etkileşimin artmasının sağladığı imkânlarla isteğe bağlı yayıncılık da hızla gelişti ve insanlar tabii istediği yayına, istediği yerde, istediği zamanda ulaşma imkanına kavuştuğunda ve buna da alıştığında, yayını durdurup geri alma ve ileri sarma imkânına da kavuştuğunda, bir şekilde bu alışkanlıklar geri dönülmez olarak yayın ortamını şekillendiriyor… Tabii bu alanda gelişmeler olurken, bir yandan da frekansların belirlenmesi, ileriye doğru planlanması önemli bir gündem maddesi oluyor.” diyerek görüşünü bildirdi.
Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren genişbant internet konusunda; “Artık uydu teknolojileri, ses ve düşük hızlardaki data iletişiminin ötesinde, geniş bant internet hizmetleri için de kullanılabilir hale gelmiş durumda. Bu yönüyle uydu geniş bant hizmetlerinin kara, deniz ve hava ulaşımında hareketli araçlarda, seyir esnasında, birçok alanda ve mecrada farklı uygulamaları hayata geçmiş durumda.” dedi.
Uydu Pazarına İlgi Artıyor
Sentez Medya Kurucusu Musa Savaş, “Bu yıl Satcom Vision etkinliklerinin 2’ncisini gerçekleştiriyor olmamıza rağmen beklentimizin üzerinde bir ilgiliyle karşılaştık. Bu yılki etkinlikte, geçtiğimiz yıl olduğu gibi, uydu iletişimi sektörünün her kesiminden pek çok insanı ağırlama fırsatı yakaladık. Yapılan sunumlar ise pazarın hem bugünkü durumunun bir resmini çekti hem de yarınlarına ışık tuttu. Eminim ki etkinliğe katılan herkes, akıllarında pek çok yeni fikir ve sektöre ilişkin taze bilgilerle buradan ayrıldılar. Etkinliğimize olan ilginin artması ise aynı zamanda Türkiye’deki uydu pazarının her geçen gün büyümekte olduğunun bir kanıtı oldu. Bu doğrultuda, pazardaki büyümeye paralel olarak, Satcom Vision etkinliklerinin de gelecekte büyüyerek gelişeceğine dair inancımız tam.” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından, 5 farklı oturumda, çoğunluğu yabancı 40’a yakın konuşmacı, sektördeki mevcut durum, potansiyel yeni teknolojiler, ticari pazar perspektifleri gibi konuların yanı sıra gelecek beş yıllık döneme yönelik yol haritası göz önünde bulundurularak uydu pazarındaki yükselen trendleri anlatan sunumlar gerçekleştirdiler.
Basın Bülteni
Sennheiser Ambeo Soundbar ve Momentum Wireless tanıtıldı!
Sennheiser, bugün yaptığı basın açıklamasıyla birlikte yeni göz bebekleri olacak Ambeo Soundbar ve yeni Momentum Wireless’ın tanıtımını gerçekleştirdi. Rakiplerine oranla firma yeni kulaklıklarıyla arayı hayli açmış oluyor.
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Sennheiser’ın belirttiğine göre yeni nesil teknolojilerin tüm nimetlerine şahit olacağımız cihazlarda adeta konserdeymiş gibi ileten kulaklıklar ya da izlediğiniz filmin içerisindeymiş gibi bir hissiyatı verilmesi hedefleniyor.
Momentum Wireless: Sanal ses deneyimi üst düzeye çıkarıldı!
Alman asıllı şirketin yeni gözdelerinden Momentum Wireless, dengeli, derin ve stüdyo kalitesindeki netliğe, ahenge sahip ses sunuyor. Yüksek bass vuruşları, hafif melodiler, stüdyoda kaydedilmiş haline en yakın sanki sanatçı karşınızdaymış gibi yaratılan eşsiz bir performans sunuyor.
Ultra şık tasarımıyla, kulağın yapısına en uygun ergonomiyle tasarlanan kulaklık, üzerinde yer alan dokunmatik panele tek tıklamanızla sesli asistan özelliğini aktif hale getiriyor. Hakiki deri kulaklık yastıkları sayesinde yeni Momentum Wireless uzun süreli kullanımda bile rahatlık hissiyatı veriyor.
Akıllı telefonlara yüklenen Sennheiser Smart Contol uygulaması sayesinde Momentum Wireless’ta farklı gürültü engelleme profilleri arasında geçiş ve ekolayzır denge ayarı da yapılabiliyor.
Sennheiser TILE ile kulaklık aramaya son!
Firmanın, kulaklık üzerinde kullanmış olduğu TILE teknolojisi sayesinde kulaklığın şarjı bitse bile nerede olduğu görülebiliyor. Hiç aramaya gerek kalmadan nerede olduğu uygulama üzerinden tespit edilebiliyor.
Ambeo Soundbar: Sinema salonu sanki eviniz!
Çoklu ev sinema sistemleri Ambeo Soundbar ile geride kalıyor. Gelecekteki ev sinemasını tek bir soundbarda yaşatan Ambeo ile 3D hissiyatını tek bir cihaz üzerinden sağlanabiliyor. Tek bir bar üzerinde yer alan 13 yüksek seviye sürücü ile 5.1.4 ses deneyimi sunuluyor.
Ambeo Soundbar, ekolayzır ayarları kablosuz kulaklıkta olduğu gibi kişiselleştirilebiliyor. Dolby Atmos, MPEG-H Audio, dtsX desteği de hoparlörde bulunuyor.
Bulunduğu odayı algılayabilen soundbarı rakiplerinden üstün klan özelliklerinden biri. Hangi odaya koyarsanız koyun yaptığı kalibrasyonlarla birlikte odanızın derinliğine göre kendini otomatik ayarlayabiliyor.
Bircom distribütörlüğünde dağıtım yapan Sennheiser, yeni kablosuz kulaklığı için 3.199 TL fiyat belirlerken, 3D derinlik efekti sunabilen Ambeo Soundbar için ise 19.999 TL fiyat etiketiyle piyasaya sürmesi bekleniyor.
Basın Bülteni
Keenetic firması kablosuz iletişimde fark yaratmaya hazırlanıyor!
Keenetic, Türkiyede ağ teknolojileri kapsamında sektöre yeni soluk getirmeye geliyor. Kapsama alanı ve yüksek performans sunmak için yüksek teknolojik ürünler üretmeye başlamayı hedefliyor.
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Kablosuz iletişimde dünya çapında önemli sıkıntılar yaşandığı bilinir bir gerçek haline geldi. Geniş alanlarda internetin çekmemesi, güçlü cihazlar bulunsa da bağlantı sorunu yaşanması, kullanıcı sayısına bağlı olarak performansın düşmesi ve daha birçok sorun günlük hayatımızda karşımıza çıkıyor.
Keenetic firması, tüm bu sorunlara çözüm olmaya geliyor. Problemleri analiz ederek varolan sorunlara efektif çözümlere üretmeyi hedefleyen firma, kullanıcı sayısına bağlı olarak performansın düşmesi ve bir çok sorunu hayatımızdan çıkarıyor.
Öncelikle, kablosuz iletişimde toplam sinyal gücünü CE standartlarında olması gerekiyor. Çıkış gücü ek antenlerle yükseltilse de komşu modemlerin sinyalleriyle çakışma riski artar. Bu da performansı oldukça etkileyebilir bir husus. Ek olarak, komşuların kendi cihazlarıyla iletişim performansı da kçtü yönde etkilenir. Bunun önüne geçmek için firma bir dizi geliştirmede bulundu.
Keenetic ilk olarak 5dBi gücünde büyük boyutta, çok yönlü ve pozisyonlandırılabilir antenler tasarladı. Bu sayede modem ya da router’ın konumuna göre sinyallerin en uzak köşeler ve mesafelere gitmesi için çok yönlü pozisyonlama imkanı sunuyor.
Antenlere ek kablosuz güçlendirici desteği!
Toplam çıkış gücü CE standartında sabit olsa da, zayıf sinyalleri alırken yükseltip routera iletirken çok daha uzak mesafelerdeki cihazlara iletişim imkanı sunuluyor. Böylece router gücünü daha efektif kullanılabiliyor.
Aynı zamanda uygulama tarafında da KeeneticOS işletim sistemini kullanan cihaz ile ev ya da işyerinizde cihazınızı her yerden kontrol edebiliyorsunuz. Bu yazılım aynı zamanda tüm Keenetic cihazlarda standartlaşan MESH özelliği ile tek noktadan yönetim olanağı sunuyor.