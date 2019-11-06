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TP-Link UB400 inceleme: Bilgisayarınız için Bluetooth alıcı!
TP-Link UB400 inceleme makalemizde, Bluetooth bağlantısına sahip olmayan bilgisayarlar için geliştirilen nano alıcıyı inceliyoruz. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?
TP-Link UB400 inceleme
TP-Link UB400 modeli, bilgisayarınızın USB yuvasına takılan bir Bluetooth nano adaptörü. Bildiğiniz gibi bazı PC veya laptop modellerinde dahili Bluetooth alıcısı bulunmuyor. Bu yüzden kullanıcılar Bluetooth aracılığı ile fare, klavye veya kablosuz hoparlör gibi ürünleri bilgisayarlarına bağlayamıyor. TP-Link UB400 de bu soruna nokta atışı çözüm olan bir ürün.
Ürünü satın aldığınızda kutu içeriğinden nano adaptör, kullanım klavuzu ve garanti belgesi çıkıyor.
Tak&Çalıştır yapısında
Ürünü kullanmak için herhangi bir sürücü veya farklı bir yazılım kullanmanıza gerek yok. TP-Link UB400 modelini bilgisayarınızın USB yuvalarından birine taktığınız anda Bluetooth bağlantısı aktif hale geliyor.
Nano USB formundaki ürün, Bluetooth 4.0 standartını kullanıyor ve Win 8, Win 8.1 ve Win 10 sürümleriyle uyumlu bir şekilde çalışıyor. Eğer Windows 7 veya Windows XP gibi eski bir işletim sistemi kullanıyorsanız, buradan ürünün sürücüsünü indirmeniz ve bilgisayarınıza yüklemeniz gerekiyor.
Nasıl çalışıyor?
Ürünü bilgisayarınıza taktığınızda, görev çubuğunun en sağ bölümünde bir Bluetooth simgesi beliriyor. Bu simgeye tıkladığınızda çevrenizde olan tüm Bluetooth bağlantılı cihazları görebiliyor ve dilediğinizde bağlantı gerçekleştirebiliyorsunuz.
Örneğin normalde bilgisayarıma bağlayamayadığım kablosuz hoparlör Boom 3 modelini, “Cihaz Ekle” bölümünden TP-Link UB400 sayesinde görüntüleyebildim ve bağlayabildim.
Aynı şekilde Bluetooth bağlantısı kullanan fare, klavye, akıllı telefon veya diğer ürünleri de bu sayede kolayca bilgisayarınıza bağlayabiliyorsunuz.
TP-Link UB400 fiyatı ve son sözler
Ülkemizde şu anda yaklaşık 50 TL‘ye satın alabileceğiniz UB400 modeli, hem uygun fiyatlı hem de direkt olarak ihtiyaca yönelik güzel bir çözüm. Eğer kullandığınız bilgisayarda Bluetooth bağlantısı yoksa ve bu bağlantıya ihtiyaç duyuyorsanız, TP-Link UB400 modelini gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz.
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Bilgisayarınızı Wi-Fi 6 ile güncelleyin: Asus PCE-AX58BT
Asus PCE-AX58BT ile bilgisayarınıza yeni nesil WiFi protokolü olan Wi-Fi 6 (802.11ax) ve Bluetooth 5.0 desteğini kazandırabilirsiniz.
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Bu incelememize konu olan Asus PCE-AX58BT, masaüstü bilgisayarınıza iki büyük yeniliği katarak iddialı bir kablosuz adaptör olmasıyla dikkat çekiyor. Hem Wi-Fi 6 olarak bildiğimiz 802.11ax desteği hem de Bluetooth 5.0 desteği kazandıran PCE-AX58BT modeli, yüksek hızlı internetinizi ve kayıpsız ve stabil hale getirmek için bire bir.
3000 Mbps’e varan hız desteğini kablosuz olarak sağlayabilen ürün, OFDMA ve MIMO ile beraber hızlı ve stabil veri transferi yapıyor. Bunun yanı sıra 4 kata varan daha uzun menzili ile Bluetooth 5.0 veri transferinizi de iki kat daha arttırıyor.
Özel antenleri ile ölü bölgeleri azaltan ve router uzakta olmasına rağmen hızlı ve kesintisiz sağlamayı başaran Asus PCE-AX58BT, test ettiğimiz iki farklı noktada da 35 Mbps ve 100 Mbps internet bağlantılarında tepe değere ulaşmayı başardı.
Asus PCE-AX58BT ile yüksek ve stabil hız deneyimi
802.11ac’de kullanılan 80 MHz band genişliği yerine 160 Mhz kullanan 802.11ax, bu sayede çok daha hızlı bir bağlantı sağlıyor. Özellikle internet hızınız ne olursa olsun Asus PCE-AX58BT ile stabil ve yüksek hızlı internet bağlantısına sahip olacağınızı garanti ediyoruz. Aynı zamanda paketleme işlemini de yeni bir teknoloji ile yapan Wi-Fi 6, çoklu cihazlarda ortak internet kullanımlarında da gecikmeyi ortadan kaldırıyor.
Söz konusu Asus PCE-AX58BT kablosuz adaptörü kullanmak için gereken en önemli şey ise elbette bir Wi-Fi 6 destekli router’a da sahip olmanız. Biz testlerimizi Asus RT-AX56U Wi-Fi 6 destekli router ile yaptık. Toplamda 1800 Mbps hızına ulaşabilen router, AX58BT ile muhteşem bir ikili olabiliyor.
Bilgisayarınızda bulunan boş bir PCI-e x1 üzerinden bağlantısını kolayca sağlayabileceğiniz PCE-AX58BT sadece 802.11ax değil, 802.11a/b/g/n/ac desteği de sağlıyor. Wi-Fi 6’yı ise hem 2,4 GHz’de hem de 5 GHz üzerinde yapıyor.
Sonuç olarak; internet bağlantınız hangi hızda olursa olsun stabil ve sorunsuz bir kablosuz bağlantı için Asus PCE-AX58BT modelini tercih edebilirsiniz. Özellikle kablo yığınından kurtulmak, router’a uzak olan PC kurulumlarında kablolu bağlantı kadar hızlı bir bağlantı almak ve oyunlarınızda gecikmelerin önüne geçmek için tercih edebilirsiniz.
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Anker Soundcore Wakey | Saat, şarj cihazı, radyo ve dahası!
Anker Soundcore Wakey incelemesi ile karşınızdayız. Anker’in satın aldığı alt markası Soundcore’un yeni ürünü Wakey, baş ucunuzdan ayırmak istemeyeceğiniz bir ürün olacak.
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Hem Bluetooth hoparlör, hem çalar saat, hem kablosuz ve kablolu şarj cihazı hem radyo hem de aux girişiyle normal bir hoparlör olarak dikkat çekiyor. Anker‘in hızlı şarj teknolojisi ile 10 Watt’a kadar kablosuz şarj desteği sağlayan Soundcore Wakey, USB bağlantıları üzerinden 5 Volt 2 Amper şarj edebiliyor.
2 adet 5 Watt hoparlörü ile güçlü bir ses sağlamayı başaran Anker Soundcore Wakey, dahli FM radyosu ile 10 istasyona kadar band kaydı yapabiliyor.
Uykunuza yardımcı olacak sistemiyle çeşitli rahatlatıcı sesler içeren ürünün detaylarını videomuzda görebilirsiniz.
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En iyi mekanik klavye bu mu? | Logitech G513 Carbon incelemesi
Logitech G513 Carbon incelemesi ile karşınızdayız. Birçok kişi için piyasanın en iyisi kabul edilen G513 Carbon’un detayları videımuzda!
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En iyi mekanik klavye bu mu? | Logitech G513 Carbon incelemesi
Çevre birimleri noktasında en popüler ve en güvenilir marka olarak kabul edebileceğimiz Logitech’in oyunculara yönelik ailesi G serisine bir yeni ürün daha eklendi. Klavye seçenekleri arasına dahil edilen G513 Carbon, gelişmiş Romer-G Dokunmatik, Romer-G Lineer ve GX Blue mekanik anahtar seçenekleri ile geliyor.
Bizim test ettiğimiz üründe Romer-G Lineer versiyonu bulunurken akıcı performans odaklı anahtar seçimi olarak dikkat çekerken, doğrusal hareket seçme çift dokunuş, art arda hızlı tuş vuruşları ve kesintisiz yarım basmalar için ideal olduğunu belirtebiliriz. MMO ve aksiyon oyunları için ideal bir anahtar diyebiliriz.
Klavyeye geri dönecek olursak dayanıklı 5052 alüminyum-magnezyum alaşımından üretilen G513 Carbon, sağlamlık ve şıklık katmayı başarırken hafızalı köpük adı verilen el desteği ile farklı ve oldukça rahat bir konfor elementine sahip oluyor. Piyasada bulabileceğiniz en iyi avuç içi desteğine sahip diyebileceğimiz G513 Carbon, bu tarz parçaları sevmeyenler için çıkarılabiliyor.
Lightsync RGB desteği sayesinde 16,8 milyon renkle aydınlatma seçeneği sunan klavye, oyunlar, ses veya ekranınız tarafından yönetilebiliniyor. Ayrıca üzerindeki USB yönlendirici sayesinde bilgisayardaki USB yönlendirici bağlantı noktasını klavyenin üzerindeki kendi girişine bağlayarak tam güç çıkışı ve veri hızı sağlıyor. Bu sayede bir cihazı şarj etmek ve USB bağlantısı sağlamak için bilgisayarınıza uzanmanız gerekliliği de ortadan kalkıyor.
Sonuç olarak; Logitech G513 Carbon, hafızalı avuç içi desteği ile konforlu, RGB destekli özellikleri ve Romer-G Lineer anahtarları ile oyun dünyasına uygun ve alüminyum-magnezyum alaşımı tasarımı ile şık ve sağlam yapısıyla fark yaratmayı başarmış.