TP-Link, WiFi 6 ile Mesh sistemleri birleştiren teknolojileri CES’te!

TP-Link, yeni nesil WIFI standartı olan WIFI 6 ile mesh teknolojilerini birleştiren çözümlerini CES 2020 teknoloji fuarında sergilemeye başladı. Mesh teknolojisine sahip Deco ailesinin de WiFi 6’lı modelleri ilk kez CES’te görülebiliyor.

İlginizi çekebilir: Xiaomi, bazı Google servislerini ön yüklü sunacak

TP-Link, Las Vegas’ta yapılan CES 2020’de WiFi 6 teknolojisine sahip ürün ailesiyle boy gösteriyor. Geçen yıl CES’te ilk WiFi 6’lı modelleri olan yönlendiricileri tanıtan TP-Link, bu yıl WiFi 6’lı ürün gamının ne kadar genişlediğini sergiliyor.

7-10 Ocak tarihleri arasında yapılan CES’te TP-Link standında öne çıkan ürün grubu, Mesh teknolojisine sahip Deco ailesinin WiFi 6’lı modelleri. WiFi 6 teknolojisiyle donatılmış üç farklı Deco Mesh ev WiFi sistemi stantlarda görülebiliyor.

Bunlar Deco X90, Deco X60 ve Deco X20 modelleri. En iyi WiFi deneyimini tüketicilere sunmak için WiFi 6 teknolojisiyle donatılmış olan yeni Deco modelleri, Mesh ile WiFi 6 teknolojisini birleştiriyor ve çok geniş ve katlı evlerde güçlü, kesintisiz bir bağlantıyı garanti ediyor.

WiFi 6’nın getirdiği çok yüksek hızlara, Mesh’in sağladığı ağ kapasitesi ve verimliliğinde artış ekleniyor. Yeni nesil Deco ürünleri ayrıca akıllı ev cihazları kullananlar için de mükemmel bir çözüm sağlıyor.

TP-Link firmasından, WiFi 6 standardına sahip ekonomik Mesh sistemler!

Wifi 6’yı son kullanıcı sınıfına da ulaştırmayı ilke edinen firma, ilk çıkışta bile kullanıcılara birden fazla seçenek sunuyor.

CES’de yer alan ikinci WiFi 6 teknolojili Mesh sistemi olan Deco X60 modeli, hem fiyat hem özellikler açısından bu ürün grubunda orta kademede yer alıyor. 3000Mbps kablosuz hıza sahip olan ürün, 150 kadar cihaza destek sunuyor ve yaklaşık 465 metrekare alana WiFi sinyallerini ulaştırma kapasitesine sahip. Bu ürünün Mart ayından itibaren raflarda yerini alacağı belirtiliyor.

CES’te tanıtılan son WiFi 6 teknolojili Mesh sistemi ise Deco X20. Uygun fiyatıyla öne çıkan (iki birimden oluşan paket yaklaşık 190 dolar civarında bir fiyata sahip olacak) bu model WiFi 6’lı Mesh teknolojisinin daha geniş kesimlere ulaşabilmesini sağlayacak. 1800Mbps kablosuz hıza sahip olan bu modelin de Mart ayından itibaren satışa sunulması planlanıyor.

WiFi 6 teknolojili yeni Deco modelleri en yeni güvenlik standardı olan WPA3’ü destekliyor. Ayrıca HomeCare Pro paketi ile birinci sınıf antivirüs ve IoT güvenliği sağlıyor.