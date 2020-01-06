Xiaomi, bazı Google servislerini ön yüklü sunacak

Xiaomi’nin akıllı telefon modelleri için sunduğu MIUI arayüzü, bazı temel Google uygulamaları yerine bir takım özelleştirilmiş çözümler kullanıyor. Avrupa’da git gide yaygınlaşan Xiaomi, bunun getirdiği dezavantajları ortadan kaldırmak adına iki Google servisini ön yüklü olarak sunma kararı aldı.

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Xiaomi telefonlarda Google Arama ve Mesajlar ön yüklü olarak gelecek

Günümüzde akıllı telefon kullanıcılarının en büyük güvenlik problemleri arasında veri ihlali ve gizlilik konuları başı çekiyor. Bu konuda tüketicilerin kafasında soru işareti bırakmamak için gerek akıllı telefon üreticileri, gerekse de hükümetler çeşitli tedbirler alıyor. Şimdiye kadar MIUI arayüzü için özelleştirilmiş arama ve mesaj uygulamalarını tercih eden Xiaomi, aldığı karar ile bu uygulamalar yerine Google Telefon ve Mesajlar servislerini ön yüklü olarak sunacak. Markanın Çin, Hindistan ve Endonezya gibi Avrupa dışı pazarlarda satışa sunduğu cihazlarda ise MIUI için geliştirilen uygulamaların kullanılmasına devam edilecek.

Gelen bilgilere göre Avrupa Birliği’nin özellikle veri gizliliği konusundaki sert tutumu, Çinli markanın bu kararı almasında etkili olmuş. Öte yandan Xiaomi zaten bahsi geçen iki Google uygulamasını Avrupa pazarındaki yeni telefon modellerinde seçimli olarak sunuyordu. Dolayısıyla alınan karar mevcut cihazlar için herhangi bir değişiklik yaratmayacak. Çağrı kaydı gibi yan özelliklerinden dolayı MIUI ile gelen uygulamaları tercih eden tüketicilerin ise alternatif çözümlere yönelmesi gerekebilir.