İnternet
TP-Link, Wi-Fi 6 destekli Archer AX6000’i satışa sundu!
TP-Link, Wi-Fi 6 destekli yeni yönlendirici modelini satışa sundu. Archer AX6000 model yönlendirici, akıllı evler dahil çok sayıda cihazın Wi-Fi’a bağlandığı evlerin tüm ihtiyacına cevap verebiliyor.
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Wi-Fi 6 teknolojisine sahip ürün gamını sürekli genişleten TP-Link, yeni Wi-Fi yönlendirici modelini Türkiye’de satışa sundu. Archer AX6000 model yönlendirici, teknik özellikleriyle dikkat çekiyor, hem kablolu hem kablosuz bağlantıda yüksek hızlara ulaşabilen ve farklı tasarımı ile de dikkat çeken bir ürün.
Wi-Fi 6 (802.11ax) teknolojisinin sağladığı yüksek Wi-Fi hızı ve aynı anda daha fazla cihazın ağa bağlanabilmesi ve her biri için en iyi hızın sunulması özelliklerini sağlayan Archer AX6000 ile online oyun, 4K/8K akış, akıllı ev cihazlarının bağlantıları sırasında gecikmeler önleniyor. Wi-Fi performansı düşmüyor.
Archer AX6000 ile dört kat daha fazla cihaz ağa bağlanabiliyor (OFDMA ve MU-MIMO teknolojileri). Üç kat daha hızlı (6000 Mbps) Wi-Fi bağlantısı ve çok daha geniş bir Wi-Fi kapsama alanı elde ediliyor.
Cihazın bir UFO gibi görünmesini sağlayan üzerindeki yüksek kazançlı sekiz adet anten, kapsama alanını genişletirken, hüzmeleme ya da akıllı anten teknolojisi denilen ‘Beamforming’ ile bağlı cihazların yerine doğru sinyaller yönlendiriliyor. Bu sayede hem güçlü, hem daha geniş hem de güvenilir bir bağlantı elde ediliyor.
Archer AX6000 ile kablolu bağlantıda da yüksek hız!
Archer AX6000, Wi-Fi bağlantısının yanı sıra kablolu bağlantıda da yüksek hız sağlıyor. Aynı zamanda farklı bağlantı tiplerine de destek vererek kullanıcılara esneklik sunuyor. Cihaz üzerinde sekiz adet gigabit Ethernet girişi, bir adet 2.5 Gbps WAN girişi, iki adet de USB 3.0 girişi yer alıyor. Üstelik bu USB girişlerinin biri Tip A, diğeri Tip C standardında.
Yönlendiricinin tüm görevleri başarıyla yerine getirebilmesi için çok güçlü işlemciye sahip olması gerekir. TP-Link’in yeni yönlendiricisinde bir ana, ikisi yardımcı işlemci olmak üzere üç adet işlemci ile 1GB’lık bellek yer alıyor.
Bu güçlü cihazda güvenlik de önplana alınmış. TP-Link HomeCareTM güvenlik paketi ile gelen yönlendirici, ağı ve ağa bağlı cihazların güvenliğini en üst seviyede tutuyor. HomeCareTM güvenlik paketinde Trend Micro antivirüs yazılımı, güçlü ebeveyn denetimleri ve QoS özelliği yer alıyor.
İnternet
TurkNet, internet tarifelerine zam yaptı!
TurkNet, bildiğiniz üzere Türkiye içerisinde faaliyet gösteren internet sağlayıcı şirketlerden biri. Bugün Twitter’dan bir okurumuzun bizimle paylaştığı bilgiler neticesinde, önemli detaylar öğrendik ve bu durumu haberleştirmek istedik.
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Aşağıda gördüğünüz üzere bir takipçimizin mail adresine TurkNet’in resmi hesabından bir e-posta gönderiliyor. Bu e-posta içeriğinde ise okurumuzun halihazırda kullanmış olduğu internet paketine zam yapıldığı belirtiliyor.
76 lira olan paketi kullanıyorum 88 lira oldu. 85 lira olan paket ise 98 lira oldu. Efendiler şöyle de bir mail göndermişler. pic.twitter.com/tHqVEMrI7L
— Serhan (@srhndmrhn) June 4, 2020
Firma, yapılan fiyat artışının daha önce yapılması gerektiğini fakat yaşadığımız süreçten dolayı ertelendiği belirtilmiş. Ayrıca ilgili e-postada, TurkNet’lilerin veri kullanımlarının %50, maliyetlerinin ise %15’den fazla artış gösterdiği yazıyor.
Yeni zamlarla birlikte 75 TL olan paket, telefon hizmetiyle birlikte 88 TL’ye yükseliyor. Firma, burada küçük bir indirim sağlıyor. Telefon hizmetini istek dahilinde paketinizden çıkarabiliyorsunuz. Yine de fiyat çok büyük bir değişim göstermiyor. Toplamda paketiniz 85 TL’ye düşürülüyor.
Şu an 85TL’lik abonelik seçeneğinden yararlananlar da bu zamdan nasibini alanlar arasında. 85 TL’lik paket ise 98 TL’ye çıkarılıyor.
Kullanıcılara atılan e-posta içerisinde, “yeni fiyatların” 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtilmiş. 1 Temmuz ile birlikte, eğer yukarıda belirttiğimiz paketleri kullanıyorsanız, yeni fiyatlar size küçük bir şok etkisi yaratabilir.
Umarız ki, internet sektöründe bulunan diğer firmalar da abonelik seçeneklerinde herhangi bir artışa gitmezler. Ama şunu da söylemek lazım, doların sürekli artış gösterdiği bu günlerde, internet servis sağlayıcıların da giderleri o oranda artacaktır. Bunu durumu da göz ardı etmeyerek, aslında TurkNet’in yapmış olduğu zammı, yorumlamak gerekiyor.
İnternet
Xiaomi CEO’su Lei Jun’un 5G ropörtajı: 8K, bulut servisler ve dahası
Ulusal Halk Kongresi Başkanı ve Xiaomi CEO’su Lei Jun, Xinhuanet ile 25 Mayıs tarihinde gerçekleştirdiği 5G ana temalı röportajda dikkat çekici konulara değindi. Röportajdan ilgi çekici notlara ve orijinal metine makalemizin devamından ulaşabilirsiniz.
5G gelişim ve yayılım hızı nasıl arttırılabilir?
Lei Jun verdiği ropörtajda, 5G teknolojisinin gelişim ve yayılımının hızlandırılması konusunda baz istasyonları kurup yalnızca teknolojiyi yaygın hale getirmenin yetersiz olduğuna dikkat çekti. 5G istasyonlarının yayılımı kadar teknolojinin kullanım senaryolarının geliştirilmesine de yatırım yapılması gerektiğini belirten Jun, uygulama senaryoları geliştirilmediği takdirde 5G’nin istenilen seviyeye gelemeyeceğini söyledi. Peki nedir bu kullanım senaryoları?
Lei Jun’a göre 5G’nin önemli kullanım senaryoları
Çin’in Steve Jobs’ı olarak anılan Lei Jun, 5G teknolojisinin yayılımı ile ulaşılacak bağlantı hızlarının 4K ve 8K video konferanslarını popüler hale getireceğini belirtiyor. Bir diğer senaryo, 5G’nin sunduğu yüksek bant genişliği ve düşük gecikme değerleri ile bulut oyunculuk alanında yaratacağı gelişmelerden yararlanılması şeklinde. Son olarak otonom sürüş alanında da 5G ile büyük gelişmeler yaşanacağını belirten Lei Jun, hangi kullanım senaryolarının öncü nitelikte olacağını zaman alan testler ile öğreneceğimizi söylüyor.
5G ve Xiaomi
Lei Jun, içinde bulunduğumuz yılda 5G bağlantı teknolojisi destekli 5 akıllı telefon modeli duyuran Xiaomi’nin, 4G destekli cep telefonu üretimini durduğunu ve tamamen 5G’ye odaklandığını söyledi. Elbette yaşadığımız salgın herşeyi etkilediği gibi Xiaomi’nin 5G stratejilerini de etkilemiş. Şuan için stok depolarının boş olduğunu belirten firma yöneticisi, 5G cep telefonlarını tekrar üretmekte de sıkıntılar yaşadıklarını belirtiyor. Salgının 5G yayılım hızını gerçekten düşürdüğünü söyleyen Jun, stratejilerinin değişim göstermediğini de sözlerine eklemiş. Üretim sorunlarına çözüm olması amacıyla fabrikalarına 250.000 Yuan yatırım yapan Xiaomi, hala 5G’yi ileri taşıma hedefinde.
Bunlara ek olarak Xiaomi markalı cep telefonu ve AIoT cihazlarının 5G temelinde birlikte çalışacağı kullanım senaryoları içeren bir strateji geliştirdiklerini belirten Lei Jun, 5G’nin gelişimi için yapılması gereken üç önemli şey olduğuna inandığını söylüyor. İlk olarak sağlam bir temel oluşturmanın gerekliliğine değinen Jun, alışılmış teknolojilerden farklı düşünmek gerektiğini belirtiyor. İkinci olarak Çin pazarını savunmaya çok önem verdiğini aktaran CEO, son olarak küreselleşmek için her türlü çabayı göstermek gerektiğini söylüyor. Bu üç önemli maddenin, içinde bulunduğumuz liberal ekonomik sistemde her marka ve devletin kalkınma stratejileri arasında olması gerekiyor.
Xiaomi CEO’su sözlerine 5G ve AIoT (Yapay zeka destekli nesnelerin interneti) teknolojilerinin gelişimi ile afet durumlarında birbirine sürekli bağlı olacak olan akıllı cihazların yeni bir ulusal afet uyarı sistemi oluşturulmasında kullanmak istediklerini de ekledi.
Xiaomi’nin 6G hazırlıkları
Lei Jun, Xiaomi’nin 5G’ye ek olarak 6G üzerinde de ön araştırmalar yaptığını belirtti. Ayrıca bu konuda uydu interneti ve akıllı telefonların iş birliği içinde çalışması gerektiğine dikkat çekti. Konunun uydu kısmında direkt olarak yer almayacaklarını belirten Jun, konunun tüm süreçleri hakkında araştırmalar yaptıklarını söyledi. Söz konusu teknolojinin gelişimi için uydu haricinde karada bulunacak terminallere ihtiyaç olduğuna da dikkat çekti.
Makalemizin konu aldığı Lei Jun ropörtajının orijinal metnine (Çince) link üzerinden ulaşabilirsiniz. Söz konusu röportajın Çince yayımlandığını ve çeviri konusunda Google Translate’den yararlandığımızı belirtelim.
Haber
Facebook Venue canlı etkinlik uygulaması yayınlandı!
Facebook bünyesi altında bulunan Yeni Ürün Deneme (NPE) ekibi, canlı etkinliklere odaklanan Venue adında yeni bir uygulama geliştirdi. Bu uygulama sayesinde hayranların canlı spor etkinlikleri sırasında yorumcularla etkileşim kurabilecek.
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Facebook Venue, canlı etkinliklerde interaktif bir “ikinci ekran” deneyimi sunmayı amaçlıyor. Uygulama, o sırada devam eden ve başka mecralarda izlenen canlı etkinliklerle ilgili olarak gazeteciler, mevcut veya eski sporcular ve ünlü analistler gibi tanınmış kişiler yorumcu olarak katılabilecek. Ek olarak, bazı sosyal medya fenomenleri de etkinlikler sırasında kullanıcılarla etkileşim halinde olabilecek.
Facebook’un paylaştığı yazıda: “Canlı yayınlar milyonlarca insanın aynı anda içerik tüketmesi için nadir bir fırsat sunuyor. Geniş eşzamanlı görüntüleme sağlanmasına rağmen, canlı yayınlar hala çoğunlukla yalnızca görüntüleme deneyimidir. Tutkulu hayranlar sürekli olarak en sevdikleri etkinlikler etrafında diğer hayranlarla ve uzmanlarla iletişim kurmanın daha iyi yollarını arıyorlar. Facebook Venue, hayranlarla canlı spor etkinlikleri arasında köprü görevi görerek hayranların en sevdikleri etkinliklerin önemli anlarına odaklanan etkileşimli bir ikinci ekran deneyimi sunmayı amaçlıyor.” ifadelerine yer verildi.
İlk olarak bir NASCAR etkinliğinde kullanılacak olan Facebook Venue pazar günü yapılacak olan Food City 500 etkinliğiyle başlayacak. Yeni uygulamanın ilk ev sahipliğini ise FOX Sports NASCAR muhabiri Alana Cavana ve NASCAR sürücüsü Landon Cassil yapacak.
Söz konusu uygulama şimdilik sadece ABD‘de kullanılabilir durumda. Facebook Venue’nun başka ülkelere ne zaman sunulacağı konusunda bir ayrıntı henüz mevcut değil. Ancak uygulamanın başarılı olması halinde diğer ülkeler için de kısa bir sürede kullanıma açılması bekleniyor.