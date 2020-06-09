TP-Link, Wi-Fi 6 destekli Archer AX6000’i satışa sundu!

TP-Link, Wi-Fi 6 destekli yeni yönlendirici modelini satışa sundu. Archer AX6000 model yönlendirici, akıllı evler dahil çok sayıda cihazın Wi-Fi’a bağlandığı evlerin tüm ihtiyacına cevap verebiliyor.

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Wi-Fi 6 teknolojisine sahip ürün gamını sürekli genişleten TP-Link, yeni Wi-Fi yönlendirici modelini Türkiye’de satışa sundu. Archer AX6000 model yönlendirici, teknik özellikleriyle dikkat çekiyor, hem kablolu hem kablosuz bağlantıda yüksek hızlara ulaşabilen ve farklı tasarımı ile de dikkat çeken bir ürün.

Wi-Fi 6 (802.11ax) teknolojisinin sağladığı yüksek Wi-Fi hızı ve aynı anda daha fazla cihazın ağa bağlanabilmesi ve her biri için en iyi hızın sunulması özelliklerini sağlayan Archer AX6000 ile online oyun, 4K/8K akış, akıllı ev cihazlarının bağlantıları sırasında gecikmeler önleniyor. Wi-Fi performansı düşmüyor.

Archer AX6000 ile dört kat daha fazla cihaz ağa bağlanabiliyor (OFDMA ve MU-MIMO teknolojileri). Üç kat daha hızlı (6000 Mbps) Wi-Fi bağlantısı ve çok daha geniş bir Wi-Fi kapsama alanı elde ediliyor.

Cihazın bir UFO gibi görünmesini sağlayan üzerindeki yüksek kazançlı sekiz adet anten, kapsama alanını genişletirken, hüzmeleme ya da akıllı anten teknolojisi denilen ‘Beamforming’ ile bağlı cihazların yerine doğru sinyaller yönlendiriliyor. Bu sayede hem güçlü, hem daha geniş hem de güvenilir bir bağlantı elde ediliyor.

Archer AX6000 ile kablolu bağlantıda da yüksek hız!

Archer AX6000, Wi-Fi bağlantısının yanı sıra kablolu bağlantıda da yüksek hız sağlıyor. Aynı zamanda farklı bağlantı tiplerine de destek vererek kullanıcılara esneklik sunuyor. Cihaz üzerinde sekiz adet gigabit Ethernet girişi, bir adet 2.5 Gbps WAN girişi, iki adet de USB 3.0 girişi yer alıyor. Üstelik bu USB girişlerinin biri Tip A, diğeri Tip C standardında.

Yönlendiricinin tüm görevleri başarıyla yerine getirebilmesi için çok güçlü işlemciye sahip olması gerekir. TP-Link’in yeni yönlendiricisinde bir ana, ikisi yardımcı işlemci olmak üzere üç adet işlemci ile 1GB’lık bellek yer alıyor.

Bu güçlü cihazda güvenlik de önplana alınmış. TP-Link HomeCareTM güvenlik paketi ile gelen yönlendirici, ağı ve ağa bağlı cihazların güvenliğini en üst seviyede tutuyor. HomeCareTM güvenlik paketinde Trend Micro antivirüs yazılımı, güçlü ebeveyn denetimleri ve QoS özelliği yer alıyor.