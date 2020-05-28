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TP-Link TL-PA4020P powerline başlangıç kiti inceleme
TP-Link TL-PA4020P powerline başlangıç kiti inceleme makalemizde, evinizdeki interneti elektrik hattı üzerinden dağıtabileceğiniz ürünün detaylarına iniyoruz. Bakalım iki powerline adaptöre sahip bu başlangıç kiti, kullanıcılara neler sunuyor?
Powerline adaptörler ne işe yarıyor?
Dilerseniz ürünün detaylarına geçmeden önce, powerline adaptörlerin kullanım amaçlarına çok kısa değinelim. Elektrik hattı üzerinden evinizdeki interneti dağıtmaya ve böylece internetin ulaşmadığı yerlerdeki probleme çözüm olan bu cihazlar, özellikle çok katlı evler için oldukça mantıklı bir çözüm. Zira bildiğiniz gibi internet problemini çözmek için aslında Wi-Fi menzil arttırıcı gibi çözümler de kullanılıyor ancak kat farkı gibi mesafenin ve engelin çok olduğu senaryolarda bunlar efektif bir çözüm olmuyor. Ancak Powerline adaptörler interneti direkt olarak elektrik hattı üzerinden dağıttığı için, kat farkı veya aradaki mesafeler fark etmeksizin yüksek performanslı bir internet ağına evinizin her köşesine dağıtılabiliyor.
TP-Link TL-PA4020P kutu içeriği, tasarım ve kurulum
Bizim incelediğimiz model ‘başlangıç kiti’ olarak geçiyor. Yani içerisinde iki adet Powerline adaptörü yer alıyor. Kutu içeriğinden ayrıca hızlı başlangıç klavuzu ve iki adet Ethernet kablosu çıkıyor.
Adaptörlerin tasarımına baktığımızda ön tarafta priz girişinin olması önemli bir detay. Zira bazı powerline modelleri, üzerinde priz girişi bulunmadığı için evinizdeki prizi işgal ediyor ve o prizlerin farklı ürünler için kullanılmasını engelliyor. Ancak TP-Link TL-PA4020P modellerinin üzerinde priz girişi de yer aldığı için, evinizdeki prizleri yine farklı ürünler için kullanmaya devam edebiliyor ve aynı zamanda internetinizi ölü noktalara ulaştırabiliyorsunuz.
Tasarım tarafında her iki modelin de alt tarafında 2’şer tane Ethernet yuvası bulunuyor. Bu yuvalar ile birlikte internete bağlamak istediğimiz cihazlar arasında bağlantıyı gerçekleştiriyoruz. Ayrıca tabii ki bu bağlantılardan bir tanesini, modem/router ile powerline arasındaki bağlantıyı gerçekleştirmek için kullanmak durumundayız.
Performans değerleri ve teknik özellikleri
TP-Link TL-PA4020P KIT, HomePlug AV teknolojisiyle birlikte 300 metreye kadar mesafe desteği ile internetinizi evinizin farklı noktalarına taşıyabilme kabiliyetine sahip. Ayrıca hız olarak da 600 Mbps’ye kadar bir destek sunuyor.
Son olarak ürünün teknik detaylarında dikkat çeken bir konuda güç verimliliği. Zira model, kullanılmadığında verimli Güç Tasarrufu moduna geçiyor ve enerji tüketimini %85’e kadar azaltıyor.
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TP-Link Tapo P100 akıllı priz inceleme
TP-Link Tapo P100 akıllı priz inceleme yazımızda, evinizde prize bağlanan ürünleri “akıllı” hale getirmenizi sağlayan ürünün detaylarına yakından bakıyoruz. Dilerseniz kutu içeriği, tasarım ve kurulum detaylarıyla incelememize başlayalım.
TP-Link Tapo P100 akıllı priz inceleme – Tasarım ve kurulum
Ürünün tam adı aslında “Tapo P100 Mini Smart Wi-Fi Socket“. Kutuyu görür görmez isminde “mini” takısının neden koyulduğunu anlıyorsunuz. Zira akıllı priz hem oldukça sade, hem de oldukça kompakt bir boyutta.
Ürünün kutusundan çıkarttığınızda yapmanız gereken istediğiniz bir prize bağlamak ve ardından hem iOS hem de Android platforumunda bulunan Tapo isimli mobil uygulamayı telefona indirmek.
Tapo uygulamasına giriş yaptığınızda “Cihaz Ekle” bölümününden Smart Plug P100‘ü seçiyoruz. Ardından telefonunuz ile cihaz arasında Bluetooth üzerinden iletişim gerçekleştiriliyor ve ardından akıllı prizinizi evinizin veya ofisinizin Wi-Fi ağına bağlıyorsunuz. Ardından akıllı prize istediğiniz ismi verdikten sonra kullanıma hazır hale geliyor. Tüm bu süreç, yaklaşık 3 dakika sürüyor.
Akıllı priz ile neler yapılabiliyor?
Sözünü ettiğimiz TP-Link Tapo P100 akıllı priz, internete bağlantısına sahip mobil uygulama destekli bir ürün olduğundan, bu prize taktığınız her şeyi uzaktan da olsa kontrol edebilme imkanına sahip oluyorsunuz.
Örneğin evden çıktıktan sonra “acaba ütüyü açık mı unuttum?” düşüncesi hepimizin başına gelmiştir ve eve dönmek zorunda kalmışızdır. Ancak bu priz sayesinde, ütüyü akıllı prize bağlamış olacağınız için ofise gitmiş bile olsanız uygulama üzerinden prize giden elektriği anında kesebiliyorsunuz. Ayrıca yine akıllı prizinize bir aydınlatma ürünü bağladığınızda, hem ışıkları açıp kapatmak için yerinizden kalkmanıza gerek kalmıyor hem de evde olmadığınızda hırsızları uzak tutmak için ışıkların yanıp sönmesini sağlayabiliyorsunuz.
Tapo uygulaması içerisinde bulunan “planla” özelliği de, pek çok farklı kullanım ihtiyacı için düşünülmüş. Örneğin bir aydınlatma ürünü için günün belli bir saatinde açılmasını ve ardından başka bir saatte kapanmasını sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca kahve makinenizi akıllı prize bağlayarak, sabah istediğiniz saatte makinenizin otomatik olarak çalışmasını sağlayabiliyorsunuz.
Uygulamada ayrıca “Uzakta” ve “Zamanlayıcı” olmak üzere iki farklı özellik daha var. “Uzakta” modu, adından da anlayabileceğiniz üzere evde olmadığınızda, hırsızlara karşı evde birisi varmış gibi göstermenize yarıyor. Sizin seçeceğiniz gün ve saatler arasında, rastgele olarak açılıp kapanıyor ve böylece ürüne bir aydınlatma bağladığınızda evde birisin varmış gibi görünüyor. “Zamanlayıcı” ise belli bir saat/dakika sonra ürünün açılmasını veya kapanmasını sağlıyor. Örneğin kitap okuyorsunuz ve 1 saat sonra ışıkların otomatik olarak kapanmasını istiyorsanız, bu özelliği kullanabiliyorsunuz.
Son olarak ürünün Google Asistan ve Amazon Alexa desteğine de sahip olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Zira bu sayede, ürünlerinizi Tapo prize bağladığınızda sesli kontrol imkanı da kazanmış oluyorsunuz.
Son sözler ve fiyat
TP-Link Tapo P100 akıllı priz, şu anda kontrol ettiğimizde 119 TL fiyatla ülkemizde satılıyor. Ürünün uygun fiyatı ve yeteneklerini düşündüğümüzde, evinizdeki ürünleri akıllandırmak ve bunları her yerden kontrol edebilme imkanı oldukça başarılı.
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Razer Basilisk X Hyperspeed incelemesi | Kablolardan kurtulun!
Razer Basilisk X Hyperspeed modeli markanın sevilen Basilisk faresinin yeni nesil ile beraber kablosuz özgürlük ile kavuşturuyor. Yeni Basilisk serisi Basilisk V2, Basilisk X Hyperspeed ve Basilisk Ultimate olarak üç model ile karşımıza çıkarken bu yazımızda kablosuz özgürlük arayanlara Hyperspeed modelini inceliyoruz.
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Razer Basilisk X Hyperspeed incelemesi
Razer Basilisk X Hyperspeed, tam kablosuz bir özgürlük sunması ile dikkat çekiyor. 2,4 GHz alıcısıyla ya da Bluetooth LE üzerinden iletişim kurabilen fare, hem farklı cihazlar arasında kolayca geçiş sağlarken, aynı zamanda tam bir özgürlük vadediyor.
Tasarımına baktığımızda tanıdığımız özelleştirilebilir bir Basilisk tasarımı yer alan cihazda 6 adet programlanabilir tuş bulunuyor. Ancak şahsen sevdiğim baş parmağınıza denk gelen tetik tuşu Basilisk X Hyperspeed modelinden kaldırılmış. Fakat Basilisk V2 ve Basilisk Ultimate modellerinde bu tuş yer alıyor ve 11 adet programlanabilir tuş bulunuyor. Bu konuda biraz eksik kalmış diyebiliriz. Ayrıca Razer’ın alışılagelmiş Chroma efektleri de bu modelde yer almıyor. Bunun asıl sebebi ise hem RGB aydınlatma istemeyenleri düşünmek hem de pil ile çalışan bu modeldeki kullanım ömrünü uzatmak olduğunu düşünüyorum. Fakat tasarımsal olarak sağ ele göre oluşturulan bu model, rahat bir kullanım vadediyor. Malzeme kalitesi de oldukça iyi ki Razer’dan bunu bekleriz.
Üstün performans
Razer Basilisk X Hperspeed kablosuz bir fare olması nedeniyle kablosuz performansına baktığımızda kabloluyu aratmıyor. CS:GO, Valorant, COD Warzone gibi rekabetçi oyunlarda da geri kalmadan kablolu fare kullanan rakiplerinizden gecikmesiz bir şekilde baş edebilmenizi sağlıyor. Adından da anlaşılacağı gibi Hyperspeed teknolojisi yer alıyor. Razer’ın verdiği bilgiye göre rakiplerine nazaran %25 daha hızlı bir tepkime süresi veriyor. Aynı zamanda dünyanın en iyi tıklama gecikmesiyle bu noktada rakipsiz olduğu belirtiliyor. Adaptif frekans desteği ile kablosuz cihazların fazla olduğu durumlarda yaşanabilecek gecikme ve kopmaları önlemek için en uygun ve en hızlı frekansa geçebiliyor.
%99,4 gibi çok yüksek takip doğruluğu ile kutudan çıkan Razer Basilisk X Hyperspeed Razer patentli 5G optik sensörü ile 16.000 DPI değerine çıkabilen 450 ips hızında ve 40 G’ye varan hızlanma desteğiyle gerçekten başarılı sunabiliyor. Tüm oyun ve profesyonel işlerinizde hassas ve anlık dokunuşlara imkan veren bu sensör, piyasanın en iyilerinden biri konumunda.
Şarjım biter mi derdi yok
Kablosuz bir fare olarak uzun batarya ömrü de önemli yanlarından biri. 2,4 GHz bandında 280 saate varan Razer Basilisk X Hyperspeed’in batarya süresi BT LE modunda ise 450 saate kadar uzayabiliyor. Tek bir AA kalem pil ile çalışan cihazda bu kullanım ömrü tercih edeceğiniz yeni pillere göre de değişebilecekken ucuz pil kullanımlarında çok daha kısa olabileceğini de bahsedelim. Bu noktada kablolu ya da kablosuz şarj desteği olsa daha iyi olabilir diye düşündüren Razer, bunu arayanlara Basilisk Ultimate modelini çıkarmış. Yani olmazsa olmaz özelliklerin yanı sıra opsiyonel avantajları farklı bir model ile sunarak daha alınabilir bir ürün ortaya koymuşlar.
Genel olarak baktığımızda halen aktif olarak kullandığım Razer Basilisk X Hyperspeed modeli ergonomik tasarımı, rahat kullanımı ve üst seviye optik ve bağlantı teknolojileri ile e-spor arenalarında kablosuz özgürlük adına tercih edilebileccek bir model ortaya koymuş. Yüksek DPI değeri ile her oyuna uyum sağlayan cihazın yetemeyeceği bir durum görmedim. Fazlasını arayanlara bahsettiğim gibi Ultimate modelini tavsiye ediyorum. Kablolu sevenler ise Basilisk V2’yi tercih edebilirler.
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Honor Band 5i inceleme – Mi Band 4’e göre ne farkları var?
Honor Band 5i inceleme videomuzda, şirketin Band 5 modeline göre daha uygun fiyatla sunduğu akıllı bilekliğine yakından bakıyoruz. Ayrıca Honor Türkiye tarafından bize gönderilecek 2 Honor Band 5i modelini, takipçilerimize hediye edeceğiz!
Yarışmaya katılmak için ne yapmalısınız?
– HWP ve Honor Türkiye Instagram hesabını takip etmek:
- HWP Instagram: https://www.instagram.com/hwptr/
- Honor Türkiye Instagram: https://www.instagram.com/honorturkiye/
-Bu gönderiyi beğenmek ve bir yorum bırakmak: https://www.instagram.com/p/CATARoIJt26/
Kazanan takipçilerimiz 27 Mayıs çarşamba günü belirlenecek ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.
Honor Band 5i inceleme
Öncelikle fiyatına baktığımızda geçtiğimiz günlerde ürün A101 mağazalarında 179 TL’ye satıldı. Farklı internet sitelerinde ise 190 TL‘den 230 TL‘ye kadar değişen fiyatlar görebilmek mümkün.
Ürünün satın aldığınızda herhangi bir şarj kablosu çıkmıyor. Çünkü ürün, kayışının içerisine gizlenmiş bir USB bağlantısı ile şarj oluyor. Bunun için kayışı çıkarmanız ve karşınıza çıkan USB üzerinden ürünü bilgisayarınıza veya bir şarj adaptörüne takmanız gerekiyor. Oldukça sade bir tasarımı olan model, tabii ki kayışında uygun fiyatlı bir ürün olduğu için plastik malzeme kullanıyor. Modelin yeşil, Siyah, Pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği olmasına karşın Türkiye’de şu an sadece siyah modelinin satıldığını gördük.
Tasarım tarafında ürün 5 ATM suya dayanıklılığı ile yüzerken de kullanılabiliyor.
Ekran özellikleri ne durumda?
0.96 inç boyutlu renkli TFT ekran sunan Honor Band 5i modelinde 160 x 80 çözünürlük sunuluyor. Çözünürlük değeri hem Honor Band 5 modelinde, hem de Xiaomi Mi Band 4 modelinde 120 x 240 idi. Yani onlara göre daha düşük bir çözünürlük sunuyor. Ayrıca ekranın dokunmatik olduğunu ve ayrıca hemen ekran altında bir kapasitif işlev tuşunun da yer aldığını belirtelim.
Saat kadranı konusunda Honor Band 5i modelinde oldukça farklı seçenekler mevcut. Huawei Sağlık uygulaması üzerinden farklı birçok tema indirilebiliyor ve akıllı bilekliğe uygulanabiliyor.
Honor Band 5i inceleme – Yetenekler
Öncelikle tabii ki bileklikle attığınız adım sayısı, kat edilen mesafe ve yakılan kalori gibi değerleri anlık olarak görebiliyorsunuz. Ayrıca 7/24 kalp atış hızını ölçebilme ve uyku takibi de önemli konular. Cihaz uyku takibinde TruSleep 2.0 desteğiyle birlikte en detaylı uyku verisi veren bilekliklerden bir tanesi. Spor konusunda ise hem iç hem de dış mekanlar için 9 farklı spor modu akıllı bileklikte yer alıyor.
Spor ve sağlık dışında telefonunuza gelen aramaları görebiliyorsunuz. Aramaları kabul etme özelliği yok ancak reddedebiliyorsunuz. Ayrıca bileklik üzerinden konuşma desteği de tabii ki bulunmuyor. Bunun yanı sıra SMS, Whatsapp, Facebook ve Twitter gibi uygulamalardan gelen bildirimleri bileklikte görüntüleyebiliyorsunuz, Türkçe karakter desteği var.
Son olarak pilden söz edecek olursak tek şarjla 9 güne varan bir pil ömrü vadediliyor. Biz yaptığımız testlerde daha çok 7 gün ila 9 gün arasında bir sonuç elde edildiğini gördük.