TP-Link TL-PA4020P powerline başlangıç kiti inceleme makalemizde, evinizdeki interneti elektrik hattı üzerinden dağıtabileceğiniz ürünün detaylarına iniyoruz. Bakalım iki powerline adaptöre sahip bu başlangıç kiti, kullanıcılara neler sunuyor?

Powerline adaptörler ne işe yarıyor?

Dilerseniz ürünün detaylarına geçmeden önce, powerline adaptörlerin kullanım amaçlarına çok kısa değinelim. Elektrik hattı üzerinden evinizdeki interneti dağıtmaya ve böylece internetin ulaşmadığı yerlerdeki probleme çözüm olan bu cihazlar, özellikle çok katlı evler için oldukça mantıklı bir çözüm. Zira bildiğiniz gibi internet problemini çözmek için aslında Wi-Fi menzil arttırıcı gibi çözümler de kullanılıyor ancak kat farkı gibi mesafenin ve engelin çok olduğu senaryolarda bunlar efektif bir çözüm olmuyor. Ancak Powerline adaptörler interneti direkt olarak elektrik hattı üzerinden dağıttığı için, kat farkı veya aradaki mesafeler fark etmeksizin yüksek performanslı bir internet ağına evinizin her köşesine dağıtılabiliyor.

TP-Link TL-PA4020P kutu içeriği, tasarım ve kurulum

Bizim incelediğimiz model ‘başlangıç kiti’ olarak geçiyor. Yani içerisinde iki adet Powerline adaptörü yer alıyor. Kutu içeriğinden ayrıca hızlı başlangıç klavuzu ve iki adet Ethernet kablosu çıkıyor.

Adaptörlerin tasarımına baktığımızda ön tarafta priz girişinin olması önemli bir detay. Zira bazı powerline modelleri, üzerinde priz girişi bulunmadığı için evinizdeki prizi işgal ediyor ve o prizlerin farklı ürünler için kullanılmasını engelliyor. Ancak TP-Link TL-PA4020P modellerinin üzerinde priz girişi de yer aldığı için, evinizdeki prizleri yine farklı ürünler için kullanmaya devam edebiliyor ve aynı zamanda internetinizi ölü noktalara ulaştırabiliyorsunuz.

Tasarım tarafında her iki modelin de alt tarafında 2’şer tane Ethernet yuvası bulunuyor. Bu yuvalar ile birlikte internete bağlamak istediğimiz cihazlar arasında bağlantıyı gerçekleştiriyoruz. Ayrıca tabii ki bu bağlantılardan bir tanesini, modem/router ile powerline arasındaki bağlantıyı gerçekleştirmek için kullanmak durumundayız.

Performans değerleri ve teknik özellikleri

TP-Link TL-PA4020P KIT, HomePlug AV teknolojisiyle birlikte 300 metreye kadar mesafe desteği ile internetinizi evinizin farklı noktalarına taşıyabilme kabiliyetine sahip. Ayrıca hız olarak da 600 Mbps’ye kadar bir destek sunuyor.

Son olarak ürünün teknik detaylarında dikkat çeken bir konuda güç verimliliği. Zira model, kullanılmadığında verimli Güç Tasarrufu moduna geçiyor ve enerji tüketimini %85’e kadar azaltıyor.