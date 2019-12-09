TP-Link Tether ile WiFi ağınızı her yerden kontrol edin!

TP-Link kullanıcıları, Android ve iOS platformlarından indirebilecekleri Tether yazılımıyla birlikte ev veya kurumsal ortamlardaki ağlarını uzaktan kontrolünü sağlayabiliyorlar.

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Tether uygulaması, modem yönlendirici ve wifi menzil arttırıcı donanımları artık her yerden ve her koşulda kullanmanıza olanak sağlanıyor. Kablosuz ağ pazarında çözümler üreten TP-Link firması, yeni yazılımıyla çok uzaktayken de modem cihazlarını kullanmanıza, ağa izinsiz bağlantıları engellemenize ve çocukların davranışlarını denetleme imkanını sizlere sunuyor.

Dünya çapında 24 dil desteği bulunan mobil uygulamanın aynı zamanda Türkçe dil seçeneği de bulunuyor. Uygulama içerisinde; güçlü ebevyn denetimleri, Alexa sesli asistan destekli komut sistemi, ağ cihazları üzerindeki led ışıkları uzaktan kapatma, birden çok cihazı eşgüdümlü yönetme gibi işlemlerin hepsi kolayca yapılabiliyor.

TP-Link Tether ile çocuklar, internette daha güvenli dolaşacak!

Günümüzde anne-babaların en büyük endişe yaratan sorunu, çocukların sanal ortamda güvenli şekilde dolaşmasıydı. Tether ile TP-Link’in TP-Link modem ve yönlendiricilerin gelişmiş ebevyn denetimlerini çalıştırmak oldukça basit. Anne-babalar evden uzaktayken de çocuklarının çevrimiçi hareketlerini Tether üzerinden izleyebiliyorlar.

Ayrıca birden fazla TP-Link cihazı eşgüdümlü yönetme özelliği sayesinde bu ayarları her cihaz için tek tek yapmak gerekmiyor. Şifreden misafir ağına, ebeveyn denetimlerinden izinsiz erişimlere kadar tüm işlemleri Tether üzerinden firmanın tüm ağ cihazları için tek işlemle yapmak mümkün.

Tether uygulamasını geliştirme süreci hâla devam ediyor. Her yeni sürümde yeni özellikler ekleniyor. Önümüzdeki yıl ile, yenilenecek olan sürümde antivirüs yazılımlarına ilişkin özellikler ekleneceği açıklandı.