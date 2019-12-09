Donanım
TP-Link Tether ile WiFi ağınızı her yerden kontrol edin!
TP-Link kullanıcıları, Android ve iOS platformlarından indirebilecekleri Tether yazılımıyla birlikte ev veya kurumsal ortamlardaki ağlarını uzaktan kontrolünü sağlayabiliyorlar.
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Tether uygulaması, modem yönlendirici ve wifi menzil arttırıcı donanımları artık her yerden ve her koşulda kullanmanıza olanak sağlanıyor. Kablosuz ağ pazarında çözümler üreten TP-Link firması, yeni yazılımıyla çok uzaktayken de modem cihazlarını kullanmanıza, ağa izinsiz bağlantıları engellemenize ve çocukların davranışlarını denetleme imkanını sizlere sunuyor.
Dünya çapında 24 dil desteği bulunan mobil uygulamanın aynı zamanda Türkçe dil seçeneği de bulunuyor. Uygulama içerisinde; güçlü ebevyn denetimleri, Alexa sesli asistan destekli komut sistemi, ağ cihazları üzerindeki led ışıkları uzaktan kapatma, birden çok cihazı eşgüdümlü yönetme gibi işlemlerin hepsi kolayca yapılabiliyor.
TP-Link Tether ile çocuklar, internette daha güvenli dolaşacak!
Günümüzde anne-babaların en büyük endişe yaratan sorunu, çocukların sanal ortamda güvenli şekilde dolaşmasıydı. Tether ile TP-Link’in TP-Link modem ve yönlendiricilerin gelişmiş ebevyn denetimlerini çalıştırmak oldukça basit. Anne-babalar evden uzaktayken de çocuklarının çevrimiçi hareketlerini Tether üzerinden izleyebiliyorlar.
Ayrıca birden fazla TP-Link cihazı eşgüdümlü yönetme özelliği sayesinde bu ayarları her cihaz için tek tek yapmak gerekmiyor. Şifreden misafir ağına, ebeveyn denetimlerinden izinsiz erişimlere kadar tüm işlemleri Tether üzerinden firmanın tüm ağ cihazları için tek işlemle yapmak mümkün.
Tether uygulamasını geliştirme süreci hâla devam ediyor. Her yeni sürümde yeni özellikler ekleniyor. Önümüzdeki yıl ile, yenilenecek olan sürümde antivirüs yazılımlarına ilişkin özellikler ekleneceği açıklandı.
Donanım
ASUS ROG Zenith II Extreme, hız aşırtma rekorunu kırdı!
ASUS ROG Zenith II Extreme, hız aşırtma rekorlarını alt üst etti. Yapılan testlerden başarıyla çıkan anakartın tüm detaylarını sizin için derledik.
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Donanım konusunda uzman firmalardan biri olan Tayvan asıllı şirket, son olarak duyurusunu gerçekleştirdikleri ROG Zenith II Extreme anakartlarıyla büyük bir başarıya ulaştıklarını duyurdu. Bu başarının arkasında anakartta yer alan çeşitli kompenentlerde gizli.
AMD® Ryzen™ Threadripper™ 3970X ile birlikte kullanılan kart 32 çekirdeğin vermiş olduğu üst düzey performansla birlikte ustalaştığını gösterdi. Jeong Soonho, Antec 1300 W PSU ve Kingpin Cooling sıvı azot soğutucu ile donattığı Zenith II Extreme anakartıyla en çok kıskanılan testleri yaptı.
Hız aşırtma uzmanları Kategori Puan
Jeong Soonho Geekbench 3 – Multi Core 185114 puan
Jeong Soonho Cinebench – R15 10672 puan
Mike Nees CPU için GPUPI – 1B 31,067 sn
Mike Nees Geekbench 4 – Multi Core 62483 puan
Mike Nees Cinebench – 2003 6184 puan
Mike Nees CPU için GPUPI – 100M 2,874 sn
Mike Nees GPUPI v3.3 – 1B 37,747 sn
Mike Nees GPUPI v3.3 – 100M 2,838 sn
Mike Nees 3DMark11 Physics 20074 puan
Alexandru Nedelcu HWBot x265 Benchmark – 1080p 290,214 fps
Robert Sannino wPrime – 1024m 14,154 sn
Galax Hall of Fame DIMM’leri de 4000 MHz’in üstüne çıkaran Roberto Sannino (“rsannino”), wPrime 1024M testini sadece 14 saniyede tamamladı. ROG marka kartın gösterdiği başarıyı, aşağıda yer alan tablodan bakabilirsiniz.
Donanım
AMD, dünyanın ilk 64 çekirdekli işlemcisini 2020’de çıkartacak!
AMD 64 çekirdekli 3990X işlemcisi detaylanmaya başladı. 2020 yılında raflarda olmasını beklediğimiz cihaz hakkında tüm bilgileri sizin için derledik.
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AMD’nin yeni nesil süper güçlü işlemcisi olması beklenen 3990X’in bilgileri sızdırılmaya başlandı. Şirket, yonga setiyle ilgili çok detaylı bilgiler maalesef ki paylaşmadı. Belli olanlar ise, 64 çekirdekli yapısı ve sanallaştırma desteğiyle bu rakamın 128 rakamına çıktığını görüyoruz. Toplam geçiçi bellek ise 128MB olarak belirlenmiş.
Önemli bir fiyat bilgisi paylaşılmayan işlemci birimiyle ilgili tutarın birkaç bin dolardan aşağı olmayacağını tahmin ediyoruz. Geliştirilen işlemci AMD’nin iş tipi sunucusu olarak konumlandırdığı EPYC7742’ye cevap niteliğinde olacak.
3960X ve 3970X’de 16 ve 24 çekirdekli işlemci mimarisinin getirdiği bazı detayları görmüştük. Şimdi ise bu sistem üzerine inşa edilen 64 çekirdekli bir yapı karşımıza çıkacak. Yonga seti, 8 kanallı hafızası PCIe 4.0 desteğine sahip ve “Socket sbTRX4″ platformunu kullanıyor.
Yüksek iş gücü isteyen işlemler için ideal olan sistemin detayları çok yakın zamanda gelmeye başlayacaktır. Fakat şimdiden AMD’nin Intel karşısında ezici rekabet oluşturarak rakibini alaşağı etmeyi başardığını söyleyebiliriz.
AMD son olarak Ryzen işlemci ailesini yeni bir düzene geçirmeye karar vermiş. Yıl sonuna kadar da büyük bir atak başlatarak tüm donanımını güncellemeyi başarmıştı. AMD son testlere göre çok daha stabil overcloack işlemi gerçekleştirilebiliyor. Fakat Intel tarafında ürünler, donanım kısmında overcloack’a karşı direnç gösteriyor. Özellikle firmanın 14nm ve 10nm yonga birimlerinde bu problemler çok daha sık görülmeye başlandı.
Donanım
Gigabyte Z390 anakartının AORUS MASTER G2 versiyonunu yayınladı!
Gigabyte yakın zamanda piyasaya sürülen ve en yüksek performansa sahip Z390 anakartının yeni versiyonunu yayınladığı basın bülteniyle yayınlamış oldu.
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Gigabyte, anakartları ve grafik kartlarıyla sektörü domine etmeye devam ediyor. Z390 AORUS Master şirketin G2 E-spor serisinde yer alan oyun odaklı anakartlarından biri olarak karşımıza çıktı. Üzerinde yer alan i9-9900K/9900KF/9900KS işlemcileri ile yüksek performans isteyen ve aradığını bulamayan kullanıcılar için vazgeçilmez olmayı hedefliyor.
Anakart, Fins-Array teknolojisi, sisteme direkt dahil olan ısı borusu teknolojisi, bir soğutma taban plakası ve yüksek iletkenliğe sahip termal pedlerle, Z390 çok daha performanslı bir yapıya kavuşuyor.
Gıgabyte’in Ceo’su konuyla ilgili açıklamalarında E-Spor için anakart ve ekran kartı birimlerini üretmeye devam edeceklerini ve G2 E-spor’un dünyada lider elektronik spor faaliyetlerinden biri olduğu belirtiliyor. 12 yapılı güç sistemi ve yüksek kararlılık sunan yapısıyla tüm oyun sistemine hükmedecek derecede ilerleme kaydeden firma yeni seriler üretmeye devam edecek.
Şu an Türkiye’ye ne zaman geleceği belli olmayan kartla ilgili detaylar gelmeye yakın zamanda başlayacaktır. Gıgabyte, Türkiye’de AORUS ailesi eşliğinde düzenli olarak piyasaya ürünlerini sunuyor. Şu an sektörde önemli bir yer ettiğini düşündüğümüz firmanın yeni kartını sabırsızlıkla bekliyoruz