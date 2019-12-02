Basın Bülteni
TP-Link, yeni güçlü WIFI anten modeli CPE605’i tanıttı!
TP-Link, yayınlamış olduğu basın bülteniyle CPE605 model ismine sahip güçlü WIFI anten modelini yayınladığı basın bülteniyle duyurmuş oldu.
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Wifi ürün pazarını domine eden şirketlerden biri olan TP-Link yeni antenini tanıtı. Bu modelle birlikte wifi gücü çok daha uzak mesafelere taşınabilecek. Kırsal kesimde; MOBESE kameraları gibi uygulamalarda; çok geniş alana yayılmış fabrika, üniversite yerleşkesi gibi mekanlarda WiFi sinyallerini uzun mesafelerde aktarabilmek için kullanılan CPE605 kullanılmak için tasarlanmış.
Bu yeni anten 23dbi yüksek kazançlı ve yönlü bir anten olduğunu söyleyebiliriz. Son derece kolay monte edilebilen yeni dış mekan anteni, yenilikçi geçmeli parçalardan oluşuyor. Bu sayede hızlıca monte edilebilen ürün, her tür hava koşuluna dayanacak sağlamlığa sahip. CPE605, IP65 standardında hava koşullarına dayanıklı bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.
15 kV ESD ve 6 kV yıldırımdan korunma özellikli anten, tüm hava koşullarında işlevini sürdürebiliyor, WiFi sinyallerini iletmeyi başarıyor.
Merkezi Yönetim Yazılımı ile kolay yönetim!
TP-Link’in yeni dış mekan anteni CPE605’in yönetimi de kolay. TP-Link’e ait Pharos Kontrol Yazılımı kurulu olarak satışa sunulan ürün, bu sayede kullanıcılara tek bir bilgisayardan ağdaki tüm cihazları yönetebilme kolaylığı sağlıyor. Pharos Kontrol Yazılımı ile ağdaki cihazları saptama, durum izleme, sabit yazılım yükseltme ve ağ bakımı yapılabiliyor. Sezgisel bir web tabanlı arabirim olan PharOS, ayrıntılı bir yönetim şekli sunuyor ve daha ayrıntılı yapılandırmalara erişimi mümkün kılıyor.
Geniş açık alana yayılmış iş yerleri için biçilmez kaftan olan uydusal anten, Türkiye’de KDV dahil 50 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Tüm yetkili satış kanallarından kurumsal sektörde kullanmak için bu cihazı edinebilirsiniz.
Basın Bülteni
ROG Strix Go 2.4 duyuruldu: En düşük gecikmeli oyuncu kulaklığı!
ROG Strix Go 2.4, Asus’un yayınladığı basın bülteniyle birlikte yayınlandı. Dünyanın en düşük gecikmeye sahip 2,4 GHz USB-C bağlantı aygıtı kullanan ilk kulaklığıyla oyun esnasında sesleri dinlemek ve seri hareket etmek artık çok daha kolay bir hale gelecek.
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Asus’un yeni oyuncu kulaklığı üzerinde 2.4GHz USB-C bağlantı çıkışını taşıyor. Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC ve akıllı teknolojilere sahip tüm cihazlarla uyumlu bir yapıya sahip. Ayrıca üzerinde yer alan jack girişi sayesinde akıllı özelliği olmayan herhangi bir cihazı da kulaklığınızla aktif bir şekilde kullanabiliyorsunuz.
290g ağırlığındaki ultra hafif tasarımıyla birlikte kablosuz kulaklık kafa bölgesinde adeta yok hissiyatı veriyor. Böylece uzun saatler bilgisayar başından ayrılmadan oyununuza devam edebiliyorsunuz. Yapay zeka desteğini de Rog Strix Go’dan mahrum bırakmayan firma açık ortamda kulaklığı kullanabilme lüksünüzü düşünmüş. Kulaklık, ortam seslerini dinleyerek size dış ortamdan arıtılmış saf bir kullanım deneyimi sunabiliyor.
Devrim niteliğinde yapay zeka destekli mikrofon!
Rog Strix Go 2.4, oyun içi net iletişim kurabilmeniz için içerisinde gürültü engelleme teknolojisine sahip dahili bir mikrofon kullanıyor. . 50 milyon kayıtlık derin öğrenim veri tabanından ve binlerce saatlik eğitimden yararlanan algoritma, çevresel seslerin %95’ini tanımlayıp engelliyor. Bu akıllı teknoloji sayesinde klavye gürültüsünden arka plandaki insan seslerine kadar her türlü gürültü engellenmiş oluyor.
Cihaz ayrıca hızlı şarj donanımına da sahip olarak üretilmiş. Bu sayede 15 dakikalık şarj süresiyle 3 saat aralıksız oyun içi deneyim yaşayabiliyorsunuz. Cihazdan tam randıman almak istiyorsanız da oyuncu kulaklığını tam dolumunu sağlayarak kablosuz olarak 25 saat pil ömrü sunabiliyor.
Basın Bülteni
TP-Link, yeni akıllı şarj ünitesi UP540’ın duyurusunu gerçekleştirdi!
TP-Link, oldukça küçük boyutuyla dikkat çeken akıllı şarj ünitesinin tanıtımını gerçekleştirdi. UP540 adlı ürün beş farklı cihazı aynı anda şarj etme imkanı sunuyor.
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Çok sayıda cihazı aynı anda şarj etmek için ideal olan şarj ünitesi oldukça da portatif yapıda tasarlanmış. Cihaz, küçük yuvarlak ve şık bir tasarıma sahip böylece tüm kullanım senaryolarında aktif olarak kullanılabiliyor.
Seyahatler için de ideal bir ürün olan UP540 ile her cihaz için şarj adaptörü taşımak gerekmiyor; sadece kabloları almak yeterli oluyor. Tek bir priz ile beş
cihaz aynı anda UP540 ile şarj edilebiliyor.
Akıllı şarj teknolojisiyle güvende hissedin!
Özel otomatik algılama ve akıllı şarj teknolojilerine sahip modelle birlikte cihazın kaç akım desteklediğini algılayıp ona göre güç sağlayabiliyor. Böylece cihazlarınız daha korunaklı ve sahip olduğu teknolojilerin kullanıldığı rahatlığına erişebiliyorsunuz.
5V/2.4A ultra hızlı şarj yapabilen UP540, cihazları yüzde 65 daha hızlı şarj edebiliyor. Cihazınızın da hızlı şarj teknolojilerine sahip olmasına gerek kalmadan sahip olduğu teknolojiler sayesinde iPhone 6S Plus’ın 4.5 saatlik standart şarj olma süresini 2.5 saat düzeyine kadar düşürebiliyor.
Evrensel bağlantılarla uyumlu cihaz; iOS, Android, Windows ve pek çok USB şarjlı cihazla uyum gösterebilir şekilde tasarlanmış. Cihazın Türkiye fiyatı güncel kura göre 155 TL olarak belirlenmiş. Açıkçası uzun seyahatler boyunca çok fazla yayında cihaz taşımak zorunda olan kullanıcılar için büyük kolaylık yaratacaktır.
Basın Bülteni
Satcom Vision 2019’da uydu teknolojileri yenilikleri masaya yatırıldı
Sentez Medya tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Satcom Vision 2019, Ankara’da, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
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Açılış konuşmalarını; Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, RTÜK Kurul Üyesi Taha Yücel, Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren ve Sentez Medya Kurucusu Musa Savaş yaptı.
Yeni teknolojiler ile her bölgeye yüksek hızlı internet bağlantısının daha makul ücretlerle sunulmasının önünün açılacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan “Bu yolda kat edilen önemli adımlardan biri de Elektronik Haberleşme Kanunu’na Ekli Telsiz Ücret Tarifesi’nde yapılan indirimler. Uydu işletmecilerine adil rekabet ortamı sağlanması ve abonelerin kaliteli hizmeti uygun fiyatlarla alması amacıyla bazı uydu telsiz ruhsatname ve kullanım ücretleri kaldırıldı ve işletmecilerin üzerindeki mali yükümlülükler mümkün olan en asgari seviyeye indirildi. Aynı amaçla yürürlükteki mevzuatımız uyarınca hâlihazırda uydu hizmetleri konusunda çalışan işletmecilerin, bildirim yöntemiyle yetki alarak hizmet sunmaya başlayabilmesi mümkün hale getirildi.” dedi.
İsteğe Bağlı Yayıncılık Yükselişte
RTÜK Kurul Üyesi Taha Yücel ise “Yeni teknolojilerin gelişimiyle, etkileşimin artmasının sağladığı imkânlarla isteğe bağlı yayıncılık da hızla gelişti ve insanlar tabii istediği yayına, istediği yerde, istediği zamanda ulaşma imkanına kavuştuğunda ve buna da alıştığında, yayını durdurup geri alma ve ileri sarma imkânına da kavuştuğunda, bir şekilde bu alışkanlıklar geri dönülmez olarak yayın ortamını şekillendiriyor… Tabii bu alanda gelişmeler olurken, bir yandan da frekansların belirlenmesi, ileriye doğru planlanması önemli bir gündem maddesi oluyor.” diyerek görüşünü bildirdi.
Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren genişbant internet konusunda; “Artık uydu teknolojileri, ses ve düşük hızlardaki data iletişiminin ötesinde, geniş bant internet hizmetleri için de kullanılabilir hale gelmiş durumda. Bu yönüyle uydu geniş bant hizmetlerinin kara, deniz ve hava ulaşımında hareketli araçlarda, seyir esnasında, birçok alanda ve mecrada farklı uygulamaları hayata geçmiş durumda.” dedi.
Uydu Pazarına İlgi Artıyor
Sentez Medya Kurucusu Musa Savaş, “Bu yıl Satcom Vision etkinliklerinin 2’ncisini gerçekleştiriyor olmamıza rağmen beklentimizin üzerinde bir ilgiliyle karşılaştık. Bu yılki etkinlikte, geçtiğimiz yıl olduğu gibi, uydu iletişimi sektörünün her kesiminden pek çok insanı ağırlama fırsatı yakaladık. Yapılan sunumlar ise pazarın hem bugünkü durumunun bir resmini çekti hem de yarınlarına ışık tuttu. Eminim ki etkinliğe katılan herkes, akıllarında pek çok yeni fikir ve sektöre ilişkin taze bilgilerle buradan ayrıldılar. Etkinliğimize olan ilginin artması ise aynı zamanda Türkiye’deki uydu pazarının her geçen gün büyümekte olduğunun bir kanıtı oldu. Bu doğrultuda, pazardaki büyümeye paralel olarak, Satcom Vision etkinliklerinin de gelecekte büyüyerek gelişeceğine dair inancımız tam.” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından, 5 farklı oturumda, çoğunluğu yabancı 40’a yakın konuşmacı, sektördeki mevcut durum, potansiyel yeni teknolojiler, ticari pazar perspektifleri gibi konuların yanı sıra gelecek beş yıllık döneme yönelik yol haritası göz önünde bulundurularak uydu pazarındaki yükselen trendleri anlatan sunumlar gerçekleştirdiler.