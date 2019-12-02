TP-Link, yeni güçlü WIFI anten modeli CPE605’i tanıttı!

TP-Link, yayınlamış olduğu basın bülteniyle CPE605 model ismine sahip güçlü WIFI anten modelini yayınladığı basın bülteniyle duyurmuş oldu.

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Wifi ürün pazarını domine eden şirketlerden biri olan TP-Link yeni antenini tanıtı. Bu modelle birlikte wifi gücü çok daha uzak mesafelere taşınabilecek. Kırsal kesimde; MOBESE kameraları gibi uygulamalarda; çok geniş alana yayılmış fabrika, üniversite yerleşkesi gibi mekanlarda WiFi sinyallerini uzun mesafelerde aktarabilmek için kullanılan CPE605 kullanılmak için tasarlanmış.

Bu yeni anten 23dbi yüksek kazançlı ve yönlü bir anten olduğunu söyleyebiliriz. Son derece kolay monte edilebilen yeni dış mekan anteni, yenilikçi geçmeli parçalardan oluşuyor. Bu sayede hızlıca monte edilebilen ürün, her tür hava koşuluna dayanacak sağlamlığa sahip. CPE605, IP65 standardında hava koşullarına dayanıklı bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.

15 kV ESD ve 6 kV yıldırımdan korunma özellikli anten, tüm hava koşullarında işlevini sürdürebiliyor, WiFi sinyallerini iletmeyi başarıyor.

Merkezi Yönetim Yazılımı ile kolay yönetim!

TP-Link’in yeni dış mekan anteni CPE605’in yönetimi de kolay. TP-Link’e ait Pharos Kontrol Yazılımı kurulu olarak satışa sunulan ürün, bu sayede kullanıcılara tek bir bilgisayardan ağdaki tüm cihazları yönetebilme kolaylığı sağlıyor. Pharos Kontrol Yazılımı ile ağdaki cihazları saptama, durum izleme, sabit yazılım yükseltme ve ağ bakımı yapılabiliyor. Sezgisel bir web tabanlı arabirim olan PharOS, ayrıntılı bir yönetim şekli sunuyor ve daha ayrıntılı yapılandırmalara erişimi mümkün kılıyor.

Geniş açık alana yayılmış iş yerleri için biçilmez kaftan olan uydusal anten, Türkiye’de KDV dahil 50 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Tüm yetkili satış kanallarından kurumsal sektörde kullanmak için bu cihazı edinebilirsiniz.