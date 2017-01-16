TP-Link RE305 ile ev ve ofislerin kablosuz menzil alanı sorunlarını ortadan kaldırıyor.

TP-Link RE305 menzil genişletici (wireless range extender), 802.11ac desteği ile çift kanal kablosuz ağ bağlantısı sayesinde güçlü ve sağlıklı bir WiFi bağlantısı sağlamayı hedefliyor. RE305 aynı zamanda kablolu bağlantıyı da çift kanal kablosuz ağ erişimine çevirebilme özelliğine de sahip.

Geniş ya da kalın duvarlı evlerde modemin yaydığı WiFi sinyalleri bazen her noktaya ulaşmayabiliyor. Bu tür durumlarda modemden aldığı sinyali bulunduğu noktada tekrarlayarak evin diğer bölümlerine aktaran menzil genişleticiler çözüm olarak kullanılıyor. Çok geniş bir menzil genişletici ürün ailesine sahip olan TP-Link, her tür gereksinime uygun model seçeneği sunuyor. TP-Link’in en yeni menzil genişletici modeli olan RE305, kolay kurulması, uzaktan akıllı telefonlar üzerinden yönetilebilmesi ve güçlü bağlantı sağlayan yüksek teknolojik özellikleri ile dikkat çekiyor.

Kablosuz 802.11ac bağlantı tipini destekleyen ürün, bu sayede yüksek WiFi hızları sunuyor. Çift kanalın toplamında 1,2 Gbps kablosuz hızlara ulaşabilen ürün, 5 GHz kanalında 867 Mbps, 2,4 GHz kanalında ise 300 Mbps kablosuz bağlantı hızına sahip. RE305, aynı zamanda kablolu bağlantıyı kablosuza dönüştürmeye yarayan bir erişim noktası (access point) olarak da görev yapıyor. Cihaz üzerinde yer alan Ethernet girişine modemden gelen kablo takılarak, çift kanallı bir kablosuz ağ oluşturulabiliyor.

Kolay kurulum, uzaktan yönetim

TP-Link RE305 menzil genişletici, diğer TP-Link modelleri gibi çok kolay kurulup çalıştırılabiliyor. Üzerinde yer alan akıllı sinyal ışığı sayesinde evin en uygun noktasına yerleştirebilmek için kullanıcılara yol gösteren cihaz, prize takılarak kullanılıyor.

Her marka ve model modem/router ile uyumlu olan cihaz, akıllı telefonlardan yönetilebiliyor. TP-Link’in ücretsiz uygulaması olan Tether ile (iOS ve Android uyumlu), sorunsuz kurulumun yanı sıra ağı telefon üzerinden yönetmek de mümkün oluyor. TP-Link’in yeni menzil genişleticisi RE305 henüz ülkemizde satışta değil fakat yakın zamanda ürünü raflarda görmeyi bekliyoruz.