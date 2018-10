TP-Link NC450: Harekete ve sese dayalı IP kamera

Ağ ürünleriyle tanıdığımız TP-Link’in ürün grupları arasında IP kameralar da yer alıyor. Bu IP kameralardan biri olan NC450, aşağı-yukarı ve sağa-sola hareket edebiliyor ve hem gündüz hem de gece çekim yapma özelliğine sahip. NC450’in en önemli özelliklerinden biri ise ses ve harekete duyarlı olması. Bir ses ya da hareket algıladığında o yöne dönerek takip eden, anlık çekim yapan ve kullanıcıya uyarı e-postası gönderen NC450, çocuklu aileler başta olmak üzere pek çok ev ve ofisin güvenliği için gerekli bir ürün.

TP-Link NC450 özellikleri

Çalışan anne-babalar ya da tatile gidenler, evde hastası olanlar gibi pek çok aile için evde olunmayan zamanlarda evin ve içindekilerin güvenliği, sorun olduğunda haberdar olma ve gerektiğinde müdahale edebilme çok önemli. TP-Link NC450’nin ses ve hareketi takip özelliği, tüm bunları sağlıyor. Herhangi bir ses ya da hareket algıladığında PAN ve tilt (yatay ve dikey kaydırma) yapabilme özelliği ile ses ve hareket yönüne dönen NC450, bu ses ve hareketi takip ederek çekimler yapıyor. 300/110 dereceye kadar yatay ve dikey kaydırma yapabilen kamera, anlık olarak bu çekimleri kullanıcıya raporluyor. Bu sayede evde oluşan durumdan anında haberdar olunabiliyor ve eğer güvenliği ilgilendiren bir sorun varsa kolluk kuvvetlerine başvurulabiliyor. Ayrıca iki yönlü ses iletim özelliği olan kamera sayesinde evden uzakta olan kullanıcının ses ile evdeki duruma müdahale etmesi de mümkün. Örneğin, evde yalnız olan çocuk yapmaması gereken bir eylem gerçekleştiriyorsa ebeveynler sesli bir uyarı ile çocuğu bu eylemden vazgeçirebilirler.

NC450’ye akıllı telefon ve tablet bilgisayarlardan kolayca erişilebiliyor. TP-Link’in ücretsiz TpCamera uygulaması sayesinde (Android ve iOS destekli) her yerden, her zaman kamera görüntülerine erişmek, video kaydı almak mümkün oluyor. Ayrıca kameranın uyarı mesajlarını ileteceği adresten görüntü kalitesine değin her tür ayar da bu uygulama ile kolayca yapılabiliyor.

Kızılötesi LED aydınlatması sayesinde gece görüşü elde edebilen kamera, yaklaşık 8 metreye kadar (26 fit) karanlıkta çekim yapabiliyor. NC450, geceleri otomatik olarak keskin monokrom video akışına geçiyor ve aralıklarla net ve ayrıntılı resimler vererek evde ve ofiste olmadığımız zamanlarda gözümüzün arkada kalmamasını sağlıyor.