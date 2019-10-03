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TP-Link UP540 inceleme: 5 yuvalı 40W USB şarj istasyonu
TP-Link UP540 inceleme makalemizde, şirketin 5 yuvada toplamda 40W güç sunan USB şarj istasyonunu inceliyoruz. Bakalım bu küçük ama işlevsel ürün, bizlere neler sunuyor?
TP-Link UP540 inceleme – Tasarım ve genel bilgiler
Akıllı telefon, tablet, aksiyon kamerası ve el oyun konsolu derken günümüzde bir kişinin kullandığı teknolojik cihaz sayısı ciddi anlamda arttı. Haliyle bu ürünleri tek tek kendi şarj adaptörleriyle beraber priz üzerinden şarj etmektense, bir USB şarj istasyonu sayesinde tek bir prizle tüm cihazları şarj edebilmek konforlu bir yöntem. İnceleme konuğumuz TP-Link UP540 da tam olarak bunun için üretilmiş bir şarj istasyonu.
Ürünü satın aldığınızda kutu içeriğinden cihazın kendisi ve güç kablosu çıkıyor. Cihaz 40W‘lık bir güç sağladığı ve 5 farklı cihazı aynı anda şarj edebilme özelliğine sahip olduğu için priz bağlantısı üzerinden güç alıyor. O nedenle bu ürünü bir USB çoklayıcı ile karıştırmamak gerekiyor. Yuvarlak bir tasarıma sahip olan TP-Link UP540 modelinin üzerinde, yuvarlak yüzeyin çevresine sıralanmış beş adet USB yuvası yer alıyor.
5.0V = 8.0A yani 40W çıkış gücü sunan modelin her bir USB yuvası maksimum 5V = 2.4A çıkış gücü sağlıyor.
Teknik detaylar ve performans testleri
Testimizi aynı anda 4 akıllı telefon ve bir dizüstü bilgisayarla yaptık. Ürün, tüm cihazları aynı anda şarj edebilmeyi başarıyor.
TP-Link “Akıllı şarj teknolojisi” sayesinde ürünün, 5V = 2.4A çıkış gücü sunan yuvalarla birlikte bağlı olan cihaza mümkün olan maksimum çıkış gücünün verilerek %65 oranında daha hızlı şarj ettiğini belirtiyor. Burada verilen %65 oranı, iPhone 6s Plus akıllı telefonu referans alınarak elde edilmiş bir değer. Zira bildiğiniz gibi iPhone 6s Plus modelinin kutu içeriğinden çıkan orijinal şarj aleti hızlı şarj destekli değil. O nedenle orijinal şarj aletiyle 4.2 saatte şarj olan iPhone 6s Plus modeli, TP-Link UP540 modeliyle 2.4 saatte şarj olabiliyor.
Yukarıda anlatmış olduğumuz durum, her akıllı telefon için değişiklik gösterecektir. Zira kullandığınız modelde Qualcomm Quick Charge 4 gibi özel bir teknoloji ile şarj olma imkanı varsa, TP-Link UP540 modelinin adaptöre göre daha yavaş kaldığı durumlar olabilir. Burada belirtilen “hızlı şarj” ibaresi, 5V=1A değerlerini sunan adaptörlere karşın her yuvada 5V=2.4A çıkış gücü olduğundan kullanılmakta.
Fiyat ve son sözler
TP-Link UC540, birden fazla teknolojik cihaz kullanan ve bunları tek noktadan şarj etmek isteyenler için hayatı kolaylaştıran güzel bir çözüm olmuş. Tüm yuvaların 2.4 A güç sunuyor olması da zamandan tasarruf anlamında değerli.
Yakın zamanda ülkemizde satışta olacak model için belirlenen fiyat KDV dahil 27,30 dolar. Yani cihazın satış fiyatı tahminen 150 TL civarında olacak.
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Akıllı su pompası inceledik – Taşmaya son!
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Günümüzde evimizdeki içme su ihtiyacı için birçoğumuz damacana kullanıyor. Bu damacanalar için de genellikle hava pompası kullanılıyor ve eğer iyi ayarlayamazsanız su taşmaları meydana gelebiliyor. Bugünkü inceleme konuğumuz olan 3LIFE otomatik su pompası ise, üzerindeki tuş yardımıyla su akışını anında kesebiliyor.
Akıllı su pompası 3LIFE inceleme
Ürünü satın aldığınızda su pompasının kendisi ve gıdaya uyumlu olduğu belirtilen bir silikon hortum geliyor. Ürünün damacana ile birlikte kullanabileceğiniz gibi 5 LT veya daha küçük su şişelerinde de kullanabiliyorsunuz. Buradaki tek sorun, başlığın bir kitleme mekanizmasının olmayışı. Bu nedenle başlığa dokunduğunuzda yerinde oynayabiliyor.
Ürünün tuşuna bastığınızda su akışı gerçekleşiyor ve eğer butona tekrar basmazsanız 60 saniyede 1.5 LT su akışı gerçekleştikten sonra otomatik olarak duruyor. Ancak tabii ki bardak gibi daha küçük hacimli bir şeye su dolduracağınız zaman manuel olarak tuşuna basmanız ve suyu kesmeniz gerekiyor.
Ürün dahili batarya ile geliyor ve tek şarjda 120 LT su akışı sağlayabiliyor. Şarjı bittiğinde ise ürünün üzerindeki microUSB bağlantı yuvasıyla şarj edebiliyorsunuz.
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Cooler Master MasterMouse MM530 | Klasik tasarım, RGB aydınlatma
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Pixart PMW3360 optik sensörü ile 12.000 DPI değere kada çıkabilen MM530, Omron anahtarları ile de hızlı, rahat bir tıklama desteğine sahip.
Detaylar videomuzda!
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Ergonomisi, kullanım rahatlığı gibi detaylar ile önemli bir fare modeli olan MX518, 16.000 DPI değerine kadar çıkabilen Hero sensöre sahip.
Detayları videomuzda görebilirsiniz.